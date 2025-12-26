Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie

Ładowanie...

2025 rok przyniósł nam wiele ciekawych serialowych propozycji ze strony Netfliksa. Późnym latem otrzymaliśmy wyczekiwany drugi sezon "Wednesday", niedługo później wybitnego "Heweliusza", a teraz wciąż jesteśmy w pozytywnym szale w związku z 5. sezonem "Stranger Things". Co nas czeka, jeśli chodzi o 2026 rok? Dużo dobrego - oto oryginalne, serialowe premiery Netfliksa, które zobaczymy w najbliższych 12 miesiącach.

Netflix - seriale w 2026 roku. Premiery

Stranger Things - finał 5. sezonu

Finał finałów, wisienka na torcie, wielkie zakończenie - żadne zestawienie słów raczej nie określi wagi, którą bedzie mieć ostatni odcinek serialu "Stranger Things". To wraz z Nowym Rokiem zakończy się pewna popkulturowa era. Przekonamy się, czy będzie to godne zwieńczenie przygód ulubionych bohaterów z Hawkins.

Premiera ostatniego odcinka 1 stycznia.

O krok za daleko

Harlan Coben i Netflix to ostatnimi czasy dobrzy partnerzy. 2026 rok otworzy również nowa produkcja bazująca na literackiej twórczości pisarza. Głównym bohaterem jest Simon, którego uporządkowane życie sypie się, gdy jego córka znika. Jej poszukiwania wciągają go w niebezpieczny półświatek i sieć trudnych sekretów.

Premiera 1 stycznia.

Zabójcza przyjaźń

Odkąd Jon Bernthal pokazał się światu jako Punisher, jego kariera się znacząco rozwinęła i coraz częściej widzimy go na wielkim i małym ekranie. "Zabójcza przyjaźń" to ten drugi przypadek - konkretniej thriller inspirowany powieścią Alice Feeney z 2020 roku. Anna (Tessa Thompson) jest reporterką telewizyjną, która przeżywa kryzys. Sytuacja zmienia się, gdy w jej miejscowości zostaje popełnione morderstwo. Sprawą zajmuje się detektyw Jack Harper (Bernthal), prywatnie mąż bohaterki - oboje żyją jednak w separacji. Gliniarz staje się podejrzliwy wobec silnego zaangażowania Anny w sprawę.

Premiera 8 stycznia.

Siedem Zegarów Agaty Christie

Jak się okazuje, Kenneth Branagh nie ma monopolu na adaptowanie twórczości Agaty Christie. Tym razem bierze się za nią Netflix - a konkretnie za powieść z 1929 roku. Obsada robi wrażenie: Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman i Corey Mylchreest to mieszanka młodych talentów i klasowego doświadczenia. Gdy na jednym z angielskich przyjęć dojdzie do tragedii, lady Eileen Brent (McKenna-Bruce) będzie musiała rozwikłać mrożącą krew w żyłach intrygę.

Premiera 15 stycznia.

Bridgertonowie, 4. sezon

Czytelnicy i czytelniczki zapewne nie mogą się doczekać powrotu do posiadłości słynnych arystokratów. Tym razem fabuła skupi się na jedynym z dorosłych, nieożenionych jeszcze braci - tym zaś jest Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Na swojej drodze spotka on tajemniczą Sophie (Yerin Ha). Możemy się spodziewać wielu wzlotów, upadków, powrotów i uniesień. Innymi słowy - tego, co w tym serialu najlepsze. Dodatkowym smaczkiem jest obecność w obsadzie Katie Leung, aktorki znanej z roli Cho Chang w filmach o Harrym Potterze.

Premiera 1. części 4. sezonu 29 stycznia, zaś druga trafi do serwisu 26 lutego.

Nocny agent, 3. sezon

Kolejny serial, który w ciągu ostatnich lat szybko awansował do miana jednego z najważniejszych tytułów Netfliksa i sprawił, że kariera Gabriela Basso nabrała wielkiego rozpędu. Jego bohatera, Petera Sutherlanda, zobaczymy w akcji po raz trzeci - tym razem misją jest wytropienie młodego agenta skarbowego, który zdołał uciec do Stambułu, a w jego rękach znajdują się wrażliwe i stwarzające zagrożenie dane rządowe, na które polują zabójcy. Peter znów musi być pierwszy przed wszystkimi, by uratować świat.

Premiera 19 lutego.

One Piece, 2. sezon

W 2023 roku Netflix wzbudził niemałe zainteresowanie publiczności z całego świata, gdy zaadaptował jedną z najsłynniejszych japońskich mang i zarazem kluczową medialną markę tego kraju. Ta decyzja okazała się na tyle dużym sukcesem, że "One Piece" doczekało się 2. sezonu. Nowa odsłona serialu zapewne z podobną siłą podbije serca fanów.

Premiera 10 marca.

Virgin River, 7. sezon

Temu tytułowi z pewnością należy się miano jednego z flagowych seriali Netfliksa. Choć nie jest na platformie tak długo jak "Stranger Things", bo "zaledwie" od 2019 roku, zdążył przyzwyczaić do siebie widzów. Benjamin Hollingsworth, jeden z gwiazdorów serialu, wcielający się w Dana Brady'ego, potwierdził, że powróci wraz z wieloma postaciami z głównej obsady. 7. sezon rozpocznie się tam, gdzie skończył się poprzedni.

Premiera w marcu.

Running Point, 2. sezon

Kate Hudson właśnie walczy o wyróżnienie Złotym Globem za rolę w "Song Sung Blue", ale przygotowuje się również do powrotu swojego serialu. Wiosną do oferty Netfliksa trafi druga odsłona "Rozgrywającej". W pierwszym sezonie Kate Hudson wcieliła się w Islę Gordon, prezeskę profesjonalnej drużyny koszykarskiej Los Angeles Wavers, która przechodziła kryzys. Jako, że historia zakończyła się emocjonującym cliffhangerem, wiele emocji przed nami.

Premiera w kwietniu.

Awantura, 2. sezon

"Awantura" w momencie premiery w 2023 roku stała się szeroko komentowanym hitem. Wówczas dwójka nieznanych sobie ludzi wskutek przypadkowego zdarzenia wdała się w intensywny konflikt. W drugim sezonie zobaczymy bardzo gwiazdorską obsadę. Po jednej stronie znajdą się postacie grane przez Oscara Isaaca i Carey Mulligan, zaś po drugiej zobaczymy duet Charlesa Meltona i Cailee Spaeny. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie.

Premiera w maju.

Trinity

Thrillerów politycznych nigdy za wiele. Netflix to wie, w związku z czym serwuje nam kolejną, interesującą produkcję. Tym razem główną bohaterką będzie Katherine Decker (Gugu Mbatha-Raw) - komandorka, zastępczyni dowódcy USS Kansas, okrętu podwodnego z napędem atomowym. Kobieta angażuje się w związek z Webbem Prestonem (Richard Madden), pełniącym funkcję sekretarza obrony. Z czasem okazuje się, że Decker mogła zostać wplątana w niebezpieczny spisek.

Premiera 16 lipca.

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki, 2. sezon

Dzięki "Wednesday" poznaliśmy talent Emmy Myers. Młoda aktorka za sprawą serialu Tima Burtona wypłynęła na szerokie wody, a nawet została detektywką i badała sprawę śmierci Andie Bell. Wiemy, że w tym roku Pip powróci do swojej roboty i będzie badać sprawę tajemniczego zaginięcia, a partnerować jej będzie ponownie Ravi Singh (Zain Iqbal).

Premiera w sierpniu.

Lupin, 4. sezon

Choć Omara Sy wielu poznało za sprawą "Nietykalnych", aktor na przestrzeni ostatnich lat zapisał się w pamięci publiczności przede wszystkim dzięki roli Assane'a Diopa - mężczyzny, który zszedł na drogę złodziejskiej zemsty zainspirowany książką o Arsenie Lupinie. Oczekuje się, że czwartą odsłonę przygód bohatera zobaczymy jeszcze w tym roku.

Premiera jesienią.

1670, 3. sezon

Piękna jest Adamczycha bez Andrzeja, ale na Netfliksie bez "1670" nie jest tak kolorowo. Niedawno zakończył się drugi sezon i tym samym nastała pustka w sercu mojem i nie tylko. Wiosną Netflix potwierdził, że zamówiono 3. sezon kultowego polskiego serialu, a obecnie trwają nad nim zaawansowane prace. Niewiele wskazuje na to, by trafił do serwisu w najbliższym czasie, jednak ma być to 2026 rok - zakładamy więc, że powrót do Adamczychy nastąpi później, niż prędzej.

Premiera najprawdopodobniej w późnej części 2026 roku.

Emily w Paryżu, 6. sezon

Od 18 grudnia można oglądać już na Netfliksie piątą odsłonę przygód Emily Cooper (Lily Collins), amerykańskiej specjalistki od marketingu, która po przeprowadzce do Paryża stara się pokonać wyzwania związane z pracą, życiem miłosnym i przyjaźniami. Serial jest takim hitem, że nikogo nie powinno dziwić, że 5. sezon nie jest ostatnim. "Szóstka" powinna pojawić się w serwisie w 2026 roku.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Outer Banks, 5. sezon

Od 2020 roku w szeregach Netfliksa swoją reprezentację ma też kino młodzieżowo-przygodowe w postaci "Outer Banks". Wszystko co dobre, szybko się jednak kończy - nowy rok przyniesie finałowy, 10-odcinkowy, wielki finał serialu. Fani nie mogą się już doczekać.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Dżentelmeni, 2. sezon

Jak Guy Ritchie robi serial, to wiadomo, że trzeba zwracać uwagę. Słynny reżyser ponownie zaprasza do świata, w którym arystokracja miesza się z przestępczym światem, a Eddie (Theo James) zaczyna w tym uniwersum rozdawać karty. W nowym sezonie zobaczymy znane twarze, takie jak Hugh Bonneville ("Downton Abbey") czy Michele Morrone ("365 dni"). Jest na co czekać.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Avatar: The Last Airbender, 2. sezon

W marcu 2024 ogłoszono, że "The Last Airbender", serial live action o słynnym chłopcu, który zostaje nowym wcieleniem Awatara, władcą żywiołów, doczeka się łącznie trzech sezonów. Niedawno zakończyły się zdjęcia do 2. sezonu serialu, a do obsady dołączyli m.in. Terry Chen ("House of Cards") oraz Tantoo Cardinal ("Czas krwawego księżyca").

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Adam Kudyba 26.12.2025 11:19

