Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem

Ten numer już raz Netfliksowi wyszedł. Dwa lata temu w Nowy Rok platforma wypuściła nowy dreszczowiec na podstawie książki Harlana Cobena. Serial stał się jednym z największych hitów w historii serwisu. Czy z "O krok za daleko" będzie podobnie?

Rafał Christ
o krok za daleko dreszczowiec co obejrzeć netflix
REKLAMA

Jeśli traktować tytuły seriali na podstawie książek Harlana Cobena symbolicznie, to "Już mnie nie oszukasz" zapowiadało, że ten numer po raz drugi nie przejdzie. Bo przecież dwa lata temu Netflix zadał użytkownikom cios poniżej pasa. Wrzucił adaptację prozy autora w Nowy Rok, kiedy wszyscy dogorywaliśmy po sylwestrze i chętnie po nowy dreszczowiec sięgaliśmy. Dzięki temu produkcja trafiła do TOP 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych w historii platformy.

Idąc dalej tropem tytułów, z nadchodzącą adaptacją prozy Harlana Cobena Netflix może posuwać się "O krok za daleko". Z dreszczowcem próbuje bowiem tego samego numeru, który "Już mnie nie oszukasz" zapewnił taką popularność. Nowy serial na podstawie książek poczytnego autora zadebiutuje na platformie dokładnie 1 stycznia 2026 roku. Czy znowu po sylwestrze znajdziemy w sobie sił akurat na tyle, żeby rzucić się na produkcję? Istnieje na to spora szansa.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Nie ma co kłamać. "Już mnie nie oszukasz" stało się hitem nie tylko ze względu na to, że zadebiutowało w Nowy Rok. To na pewno nie przeszkodziło, ale użytkownicy Netfliksa tak tłumnie oglądali serial głównie przez nazwisko autora oryginału. Adaptacje książek Harlana Cobena cieszą się przecież ogromną popularnością, dlatego platforma tyle ich robi. Choć wszystkie są do siebie podobne, a ich formuła jest już mocno zgrana, wciąż stają się mniejszym bądź większym hitem. Z "O krok za daleko" pewnie będzie tak samo.

W wypadku "O krok za daleko" data premiery może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony mamy wolny dzień po zarwanej nocce, więc kolejny dreszczowiec na podstawie Harlana Cobena - taki, co już widzieliśmy go wielokrotnie - na pewno dobrze wejdzie. Czy podobnie jak "Już mnie nie oszukasz" wejdzie do topki najpopularniejszych seriali Netfliksa wszech czasów? Z tym będzie miał poważny problem. Konkurencja w tym wypadku jest mocna.

"Już mnie nie oszukasz" mogło zajść tak daleko, bo żaden inny tytuł mu nie zagrażał. "O krok za daleko" musi się za to zmierzyć z jednym z największych hitów Netfliksa. W dodatku jego finałem finałów. 1 stycznia 2026 roku prócz nowej adaptacji prozy Harlana Cobena na platformie zadebiutują ostatnie odcinki "Stranger Things". Tak jest, teraz dojdzie do definitywnego pożegnania z dzieciakami z Hawkins.

Oczywiście, jest to pożegnanie przedłużane, podzielone na trzy części. Pierwsza z jego odsłon pojawiła się jeszcze w listopadzie, druga przyszła w grudniu, a teraz ostatnia paczka odcinków "Stranger Things" wpadnie na Nowy Rok. Dla wielu użytkowników będzie to koniec pewnej epoki, bo dorastali przecież z bohaterami serialu. Zadebiutował on jeszcze w 2016 roku i tak sobie trwał aż do teraz. Można płakać. Byle nie za długo. Netflix już szykuje coś na otarcie łez.

Nie powinno się zabijać kury znoszącej złote jaja. Dlatego być może serial główny dobiega końca, ale uniwersum "Stranger Things" będzie dalej trwało. Netflix zapowiedział spin-offy produkcji, z których pierwszy ma się pojawić jeszcze w 2026 roku. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie.

Biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszy się "Stranger Things" i jakim oczkiem w głowie jest Netfliksa, "O krok za daleko" będzie miało pod górkę. I to stromą. 1 stycznia dojdzie więc do starcia tytanów - dzieciaków z Hawkins z Harlanem Cobenem. Nieważne jednak kto wygra. Ważne, żeby oba tytuły były na tyle dobre, abyśmy to my podczas seansu uznali siebie za zwycięzców.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

  • Elway 22/12/2025
  • Goldin: Raj kolekcjonerów: Sezon 3 23/12/2025
  • Spongebob: Na suchym lądzie 23/12/2025
  • SpongeBob Kanciastoporty 23/12/2025
  • Madagaskar 24/12/2025
  • Tom Segura: Teacher 24/12/2025
  • Żegnaj, June 24/12/2025
  • CoComelon: Sezon 14 24/12/2025
  • Skrzat. Nowy początek. 25/12/2025
  • Ciche miejsce: Dzień pierwszy 25/12/2025
  • To my 25/12/2025
  • Wizyta 25/12/2025
  • Christmas Gameday: Lions vs. Vikings 25/12/2025
  • Christmas Gameday: Cowboys vs. Commanders 25/12/2025
  • Zatajone: Seymour Hersh na tropie prawdy 26/12/2025
  • Stranger Things 5 – Część 2 26/12/2025
  • Miłe towarzystwo 28/12/2025
REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

  • Members Only: Palm Beach 29/12/2025
  • Ricky Gervais: Mortality 30/12/2025
  • Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt 30/12/2025
  • Seks Dla Opornych 31/12/2025
  • Jurassic World 31/12/2025
  • Jurassic World: Upadłe królestwo 31/12/2025
  • Rick and Morty: Sezon 8 31/12/2025
  • SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 8 31/12/2025
  • SpongeBob Kanciastoporty: Sezon 9 31/12/2025
  • Psi patrol: Sezon 8 31/12/2025
  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba: Sezon 2 01/01/2026
  • Mój koreański chłopak 01/01/2026
  • Stranger Things: Sezon 5 – Finał 01/01/2026
  • O krok za daleko 01/01/2026
  • Zakochani w pracy 01/01/2026
  • Czas much 01/01/2026
  • 50 pierwszych randek 01/01/2026
  • Jak ugryźć 10 milionów 01/01/2026
  • Tylko jeden 01/01/2026
  • Cudowne ręce: Opowieść o Benie Carsonie 01/01/2026
  • Słychać dzwony 01/01/2026
  • Hellboy 01/01/2026
  • Mój chłopak się żeni 01/01/2026
  • Obietnica 01/01/2026
  • 28 dni 01/01/2026
  • Pierwsza gwiazdka 01/01/2026
  • To nie jest kolejna komedia dla kretynów 01/01/2026
  • Strażak Sam: Sezon 15 01/01/2026
  • The Good Doctor: Sezon 7 01/01/2026
  • Po prostu być 02/01/2026
  • Heaven 02/01/2026
  • Kraina grzechu 02/01/2026
  • WWE SmackDown: 2026 03/01/2026
  • Samodzielność 03/01/2026
REKLAMA
REKLAMA
Rafał Christ
28.12.2025 09:06
Tagi: Co obejrzeć?Harlan Cobennowy rokThrillery
Najnowsze
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
8:02
Obejrzałam najfajniejszy film świąteczny. Mogliście go przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-26T08:02:00+01:00
6:15
Zabawniejszego kryminału w 2025 roku nie widziałem. Genialna nowość na Disney+
Aktualizacja: 2025-12-26T06:15:00+01:00
17:19
Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki
Aktualizacja: 2025-12-25T17:19:00+01:00
16:17
Rick Riordan o serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy: ogromne ryzyko, ale było warto
Aktualizacja: 2025-12-25T16:17:00+01:00
13:12
Najbardziej oczekiwane premiery filmowe 2026. To będzie wielki rok
Aktualizacja: 2025-12-25T13:12:00+01:00
12:11
Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się
Aktualizacja: 2025-12-25T12:11:00+01:00
11:21
Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
Aktualizacja: 2025-12-25T11:21:00+01:00
10:39
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2025-12-25T10:39:00+01:00
9:03
Netflix, co się dzieje? Platforma dodała dzisiaj aż 3 głośne horrory
Aktualizacja: 2025-12-25T09:03:00+01:00
8:21
Gorący grudniowy weekend na HBO Max. Wchodzi gwarantowany polski hit
Aktualizacja: 2025-12-25T08:21:00+01:00
16:09
Debiut reżyserski Kate Winslet trafił na Netfliksa. Ja to kupuję
Aktualizacja: 2025-12-24T16:09:00+01:00
15:22
Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda
Aktualizacja: 2025-12-24T15:22:00+01:00
14:31
Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe
Aktualizacja: 2025-12-24T14:31:00+01:00
13:15
HBO Max na 2026 rok. Lista najgorętszych nowości serwisu
Aktualizacja: 2025-12-24T13:15:00+01:00
12:29
Chopin, Chopin od dziś w VOD. Nie wydacie ani grosza
Aktualizacja: 2025-12-24T12:29:00+01:00
12:03
Taco Hemingway wyprzedał trasę w kilka godzin. To rekord
Aktualizacja: 2025-12-24T12:03:00+01:00
11:19
Kiedy obejrzymy 2. sezon The Mighty Nein? Dobre wieści
Aktualizacja: 2025-12-24T11:19:00+01:00
10:15
Kolędy w TV w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Gdzie i o której oglądać?
Aktualizacja: 2025-12-24T10:15:00+01:00
9:49
Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-24T09:49:12+01:00
9:01
O czym opowie Pluribus w 2. sezonie? Jedyna już nie taka jedyna
Aktualizacja: 2025-12-24T09:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA