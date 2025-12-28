Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Ten numer już raz Netfliksowi wyszedł. Dwa lata temu w Nowy Rok platforma wypuściła nowy dreszczowiec na podstawie książki Harlana Cobena. Serial stał się jednym z największych hitów w historii serwisu. Czy z "O krok za daleko" będzie podobnie?
Jeśli traktować tytuły seriali na podstawie książek Harlana Cobena symbolicznie, to "Już mnie nie oszukasz" zapowiadało, że ten numer po raz drugi nie przejdzie. Bo przecież dwa lata temu Netflix zadał użytkownikom cios poniżej pasa. Wrzucił adaptację prozy autora w Nowy Rok, kiedy wszyscy dogorywaliśmy po sylwestrze i chętnie po nowy dreszczowiec sięgaliśmy. Dzięki temu produkcja trafiła do TOP 10 najpopularniejszych seriali anglojęzycznych w historii platformy.
Idąc dalej tropem tytułów, z nadchodzącą adaptacją prozy Harlana Cobena Netflix może posuwać się "O krok za daleko". Z dreszczowcem próbuje bowiem tego samego numeru, który "Już mnie nie oszukasz" zapewnił taką popularność. Nowy serial na podstawie książek poczytnego autora zadebiutuje na platformie dokładnie 1 stycznia 2026 roku. Czy znowu po sylwestrze znajdziemy w sobie sił akurat na tyle, żeby rzucić się na produkcję? Istnieje na to spora szansa.
Nie ma co kłamać. "Już mnie nie oszukasz" stało się hitem nie tylko ze względu na to, że zadebiutowało w Nowy Rok. To na pewno nie przeszkodziło, ale użytkownicy Netfliksa tak tłumnie oglądali serial głównie przez nazwisko autora oryginału. Adaptacje książek Harlana Cobena cieszą się przecież ogromną popularnością, dlatego platforma tyle ich robi. Choć wszystkie są do siebie podobne, a ich formuła jest już mocno zgrana, wciąż stają się mniejszym bądź większym hitem. Z "O krok za daleko" pewnie będzie tak samo.
W wypadku "O krok za daleko" data premiery może być zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z jednej strony mamy wolny dzień po zarwanej nocce, więc kolejny dreszczowiec na podstawie Harlana Cobena - taki, co już widzieliśmy go wielokrotnie - na pewno dobrze wejdzie. Czy podobnie jak "Już mnie nie oszukasz" wejdzie do topki najpopularniejszych seriali Netfliksa wszech czasów? Z tym będzie miał poważny problem. Konkurencja w tym wypadku jest mocna.
"Już mnie nie oszukasz" mogło zajść tak daleko, bo żaden inny tytuł mu nie zagrażał. "O krok za daleko" musi się za to zmierzyć z jednym z największych hitów Netfliksa. W dodatku jego finałem finałów. 1 stycznia 2026 roku prócz nowej adaptacji prozy Harlana Cobena na platformie zadebiutują ostatnie odcinki "Stranger Things". Tak jest, teraz dojdzie do definitywnego pożegnania z dzieciakami z Hawkins.
Oczywiście, jest to pożegnanie przedłużane, podzielone na trzy części. Pierwsza z jego odsłon pojawiła się jeszcze w listopadzie, druga przyszła w grudniu, a teraz ostatnia paczka odcinków "Stranger Things" wpadnie na Nowy Rok. Dla wielu użytkowników będzie to koniec pewnej epoki, bo dorastali przecież z bohaterami serialu. Zadebiutował on jeszcze w 2016 roku i tak sobie trwał aż do teraz. Można płakać. Byle nie za długo. Netflix już szykuje coś na otarcie łez.
Nie powinno się zabijać kury znoszącej złote jaja. Dlatego być może serial główny dobiega końca, ale uniwersum "Stranger Things" będzie dalej trwało. Netflix zapowiedział spin-offy produkcji, z których pierwszy ma się pojawić jeszcze w 2026 roku. Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie.
Biorąc pod uwagę, jaką popularnością cieszy się "Stranger Things" i jakim oczkiem w głowie jest Netfliksa, "O krok za daleko" będzie miało pod górkę. I to stromą. 1 stycznia dojdzie więc do starcia tytanów - dzieciaków z Hawkins z Harlanem Cobenem. Nieważne jednak kto wygra. Ważne, żeby oba tytuły były na tyle dobre, abyśmy to my podczas seansu uznali siebie za zwycięzców.
