Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu

W sieci pojawiło się wiele mniej lub bardziej słusznych pretensji do nowych odcinków 5. sezonu "Stranger Things". Z niektórymi się zgadzam, natomiast uważam, że druga część znakomicie zmierzyła się ze skomplikowaną relacją Steve'a i Dustina - dwóch ulubionych bohaterów serialu.

Adam Kudyba
dustin steve stranger things
Steve Harrington i Dustin Henderson to dwaj kluczowi bohaterowie "Stranger Things", którzy z czasem nieoczekiwanie stali się kultowym duetem, a ich "bromance" podbił serca fanów serialu. Steve przeszedł ewolucję i z wkurzającego lalusia stał się lubianym przez wszystkich bohaterem, żartobliwie nazywanym niańką - w końcu towarzyszył wielu młodym bohaterom w ich przygodach, a jego auto było często używanym środkiem transportu. Dustin zaś był mózgiem zespołu, trochę trzymającym się na uboczu, nieśmiałym, a w 4. sezonie nawiązał bliską, przyjacielską relację z Eddiem. Jego śmierć miała znaczący wpływ na późniejsze zachowanie Dustina, w tym jego kruszejącą przyjaźń ze Steve'em.

Steve i Dustin rozdzierają serca widzów. Ich scena wzrusza

Przez większość sezonu widzieliśmy Steve'a oraz Dustina na kursie kolizyjnym. Dustin widocznie nie radził sobie z traumą po stracie Eddiego, ukrywał swoje prawdziwe emocje, łatwiej wdawał się w bójki i częściej przejawiał agresywne zachowania. Ma to ujście również w przypadku relacji ze Steve'em - chłopak znacznie częściej był złośliwy względem swojego starszego kolegi, wyśmiewał jego zachowania, odrzucał go i bronił się przed jakąkolwiek formą kontaktu z nim. To działało również alergicznie na Harringtona, który sfrustrowany brakiem możliwości porozumienia się z młodszym kolegą nie był mu dłużny i również zachowywał się złośliwie.

Załamanie się relacji Dustin-Steve było jednym z bardziej zaskakujących, ale równocześnie rzetelnie poprowadzonych fabularnych kierunków 5. sezonu "Stranger Things". Wielu fanów zastanawiało się, do czego on doprowadzi. Moja teoria była taka, że musi w końcu dojść do intensywnej, acz oczyszczającej konfrontacji bohaterów, ich przemyśleń i emocji. Rzeczywiście tak się stało, choć efekt zaskoczył nawet mnie. Bohaterowie grani przez Joe Keery'ego (Steve) i Gatena Matarazzo (Dustin) dowieźli nam najbardziej emocjonujący moment całego sezonu serialu.

W jednej ze scen pomiędzy Steve'em a Dustinem dochodzi do bójki - pierwszy z nich otwarcie wypowiada się na temat Eddiego i jego poświęcenia. Henderson reaguje na słowa kolegi agresywnie, w związku z czym nieoczekiwanie dochodzi do fizycznego starcia pomiędzy nimi. Później obaj, zmuszeni by razem przeczesać miejsce, w którym się znajdują, trafiają na klatkę schodową, której przejście jest niebezpieczne z powodu roztapiającego się, tworzącego ją budulca. Steve, jak to Steve, chce iść dalej, ale Dustin wie, że jest to zbyt niebezpieczne. W przypływie emocji, zapłakany otwiera się emocjonalnie przed Steve'em i prosi go, by tego nie robił, by nie zgrywał bohatera, nie chce bowiem stracić swojego najlepszego przyjaciela. Steve dostrzega załamanie Dustina i bez słów go ściska, co ostatecznie potwierdza, że uwielbiani bohaterowie musieli dużo przejść, by rozwiązać konflikt, porozmawiać o nim i oczyścić atmosferę między sobą.

Nie miałem wątpliwości - ze wszystkich scen, które miałem możliwość zobaczyć w tym sezonie, ta miała w sobie największy emocjonalny ładunek. Relacja Dustina i Steve'a to jeden z najciekawszych i najmniej oczywistych fabularnych wątków, który wykształcił się w trakcie poprzednich sezonów. Okazało się to strzałem w dziesiątkę - Dufferowie stworzyli bowiem jeden z najbardziej kultowych, niemal braterskich duetów, który dał widzom nie tylko sporo frajdy, ale również trudnych, wzruszających emocji. Nie wiem, co twórcy serialu planują dla nich w finale 5. sezonu, ale mam cichą nadzieję, że ze wszystkich, których mogą oszczędzić, pozostawią przy życiu właśnie ich.

Pierwsza i druga część 5. sezonu "Stranger Things" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie. Finałowy odcinek serialu pojawi się w serwisie 1 stycznia.

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

28.12.2025 10:51
