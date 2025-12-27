Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?

Ładowanie...

Will dokonał coming outu przed najbliższymi i stał się kluczowym protagonistą - dzięki jego umiejętnościom szanse na pokonanie Vecny drastycznie wzrosły. Nancy i Jonathan się rozstali, a Dustin rozmówił się ze Steve’em. Dowiedzieliśmy się też, że Druga Strona nie jest osobnym światem czy wymiarem, a tunelem czasoprzestrzennym: mostem do Otchłani, miejsca, do którego Jedenastka wysłała niegdyś Henry’ego. To właśnie tam Henry przeobraził się w Vecnę.



Problem polega na tym, że dr Kay potrzebuje krwi Jedenastki, by stworzyć więcej osób o podobnych zdolnościach, a później wykorzystać je w celach wojennych. Zdaniem Ósemki, ona i jej telekinetyczna siostra powinny zostać po Drugiej Stronie, gdy ta zostanie zniszczona - i zginąć, jednocześnie niwelując wielkie zagrożenie, jakie stanowi ich krew. „Czy to w ogóle może skończyć się szczęśliwie?” - pyta retorycznie Matt Duffer, jeden z twórców. „To jest zagadnienie, z którym wchodzimy w finał.”

Stranger Things 5 - kiedy premiera 3. części?

3. część 5. sezonu „Stranger Things” - czyli odcinek 8. (pt. Chapter Eight: The Rightside Up, czyli „Ta strona”) - zadebiutuje w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Będzie to godzina 2. w nocy.

Ile będzie trwał finałowy odcinek Stranger Things?

Ostatni odcinek 5. serii - a zarazem całego serialu - będzie najdłuższy z dotychczasowych. Ma trwać aż 2 godziny i 8 minut (128 min).

Stranger Things: główna obsada

Millie Bobby Brown — Eleven / Jane Hopper

— Eleven / Jane Hopper Finn Wolfhard — Mike Wheeler

— Mike Wheeler Gaten Matarazzo — Dustin Henderson

— Dustin Henderson Caleb McLaughlin — Lucas Sinclair

— Lucas Sinclair Noah Schnapp — Will Byers

— Will Byers Sadie Sink — Max Mayfield

— Max Mayfield Winona Ryder — Joyce Byers

— Joyce Byers David Harbour — Jim Hopper

— Jim Hopper Natalia Dyer — Nancy Wheeler

— Nancy Wheeler Charlie Heaton — Jonathan Byers

— Jonathan Byers Joe Keery — Steve Harrington

— Steve Harrington Maya Hawke — Robin Buckley

— Robin Buckley Priah Ferguson — Erica Sinclair

— Erica Sinclair Brett Gelman — Murray Bauman

— Murray Bauman Jamie Campbell Bower — Henry Creel / One / Vecna

27.12.2025

