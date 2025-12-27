Logo
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?

Kiedy premiera 8. odcinka 5. serii "Stranger Things"? Ile będzie trwał finałowy odcinek? Co o nim wiemy? Odpowiadamy na pytania o zakończenie hitu Netfliksa.

Michał Jarecki
stranger things kiedy finał odcinek 8 ile trwa
Will dokonał coming outu przed najbliższymi i stał się kluczowym protagonistą - dzięki jego umiejętnościom szanse na pokonanie Vecny drastycznie wzrosły. Nancy i Jonathan się rozstali, a Dustin rozmówił się ze Steve’em. Dowiedzieliśmy się też, że Druga Strona nie jest osobnym światem czy wymiarem, a tunelem czasoprzestrzennym: mostem do Otchłani, miejsca, do którego Jedenastka wysłała niegdyś Henry’ego. To właśnie tam Henry przeobraził się w Vecnę.

Problem polega na tym, że dr Kay potrzebuje krwi Jedenastki, by stworzyć więcej osób o podobnych zdolnościach, a później wykorzystać je w celach wojennych. Zdaniem Ósemki, ona i jej telekinetyczna siostra powinny zostać po Drugiej Stronie, gdy ta zostanie zniszczona - i zginąć, jednocześnie niwelując wielkie zagrożenie, jakie stanowi ich krew. „Czy to w ogóle może skończyć się szczęśliwie?” - pyta retorycznie Matt Duffer, jeden z twórców. „To jest zagadnienie, z którym wchodzimy w finał.”

Stranger Things 5 - kiedy premiera 3. części?

3. część 5. sezonu „Stranger Things” - czyli odcinek 8. (pt. Chapter Eight: The Rightside Up, czyli „Ta strona”) - zadebiutuje w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Będzie to godzina 2. w nocy.

Ile będzie trwał finałowy odcinek Stranger Things?

Ostatni odcinek 5. serii - a zarazem całego serialu - będzie najdłuższy z dotychczasowych. Ma trwać aż 2 godziny i 8 minut (128 min).

Stranger Things: główna obsada

  • Millie Bobby Brown — Eleven / Jane Hopper
  • Finn Wolfhard — Mike Wheeler
  • Gaten Matarazzo — Dustin Henderson
  • Caleb McLaughlin — Lucas Sinclair
  • Noah Schnapp — Will Byers
  • Sadie Sink — Max Mayfield
  • Winona Ryder — Joyce Byers
  • David Harbour — Jim Hopper
  • Natalia Dyer — Nancy Wheeler
  • Charlie Heaton — Jonathan Byers
  • Joe Keery — Steve Harrington
  • Maya Hawke — Robin Buckley
  • Priah Ferguson — Erica Sinclair
  • Brett Gelman — Murray Bauman
  • Jamie Campbell Bower — Henry Creel / One / Vecna
Michał Jarecki
27.12.2025 14:30
Tagi: Stranger Things
