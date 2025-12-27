Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić

Jeden z najnowszych odcinków 5. sezonu „Stranger Things” udzielił ostatecznej odpowiedzi co do przyszłości relacji Jonathana i Nancy. Rzecz w tym, że dla wielu widzów kluczowa dla pary scena jest nieczytelna. I coś musi być na rzeczy, skoro twórcy - bracia Dufferowie i Shawn Levy - postanowili ją wyjaśnić i doprecyzować po premierze. Umówmy się: skutecznie zrealizowane sekwencje raczej nie wymagają wyjaśnień.

Michał Jarecki
jonathan nancy stranger things
REKLAMA

Twórcy „Stranger Things” postanowili wyjaśnić dwie sceny, które zobaczyliśmy w najnowszych odcinkach serialu. Pierwsza z nich dotyczy przemowy Willa: podczas tego coming outu Mike zorientował się, że to on był i jest obiektem uczuć przyjaciela. Nie dla wszystkich widzów było to oczywiste, choć sam nie miałem najmniejszych wątpliwości: sposób, w jaki Will patrzył na Mike’a, mówiąc, że „podoba mu się ktoś, kto nie jest taki jak on” oraz mina Mike’a po tych słowach (coś w rodzaju olśnienia, świadomości) dały mi jasno do zrozumienia, że Wheeler zrozumiał.

Zdecydowanie bardziej problematyczne okazało się rozwiązanie kwestii relacji Jonathana i Nancy.

REKLAMA

Stranger Things: widzowie nie rozumieją tej sceny. O co chodzi?

Widzowie narzekają w social mediach, że scena poruszającej rozmowy wspomnianej pary wcale nie udzieliła jednoznaczniej odpowiedzi, a wręcz skomplikowała temat. „Rozumiem, że z zaręczyn nici, ale kompletnie nie mam pewności, czy oni właśnie naprawili swój związek, czy go zakończyli. To wcale nie jest jasne” - czytam w jednym z wielu podobnych wpisów.

Gdy Jonathan i Nancy otarli się o śmierć, skorzystali z okazji, by wyrzucić z siebie wszystkie emocje, wątpliwości, tajemnice. Jedną z pierwszych prawd, którymi postanowiła podzielić się Nancy, jest: „Nienawidzę The Clash” - tymi słowami nadała zresztą ton reszcie rozmowy. Jonathan również przyznaje się do skrywania pewnych faktów: m.in. do tego, że tak naprawdę nigdy nie złożył papierów na Emerson University, czego Nancy od dawna się domyślała.

Wreszcie chłopak wyznał, że planował oświadczyć się Wheeler, potem jednak - zamiast poprosić ją o rękę - poszedł w stronę anty-oświadczyn, na które ona zareagowała z entuzjazmem. Później padają wyznania miłości, a nawet dochodzi do pocałunku. Urocza scena, ale rozumiem, że dla wielu widzów niezbyt czytelna.

Tu bracia Dufferowie znów rozwiali wątpliwości. Czy Jonathan i Nancy są razem? Odpowiedź brzmi: nie, rozstali się. Twórcy planowali to od dawna:

Nie jestem pewny, kiedy dokładnie pojawił się ten pomysł, ale wydaje mi się, że my - i scenarzyści - wszyscy czuliśmy, że Nancy musi skończyć sama, dostać szansę, żeby odnaleźć siebie. Swoją drogą - jak wiele osób kończy ostatecznie ze swoją dziewczyną albo chłopakiem, których poznali w liceum?

Ta wypowiedź sugeruje przy okazji, że nie możemy liczyć na zejście się Nancy’ego i Steve’a. Przykra wiadomość dla wszystkich „shipujących” ich fanów.

Tak czy inaczej, scena miała pokazać, że miłość między tamtym dwojgiem wciąż istnieje, ale raczej nie widzą dla siebie romantycznej przyszłości - wyrzucenie pierścionka jest tu zresztą symboliczne. Trudno jednak dziwić się rozstrzałowi reakcji fanów. Na X wielu z nich przekonuje, że ta scena bardziej od rozstania przypomina „reset” albo brutalnie szczerą rozmowę, po której para „zaczyna od nowa”. Wskazują też na to, że bohaterowie wciąż mówią „kocham cię”, przytulają się i wspólnie wychodzą z opresji - co zdaje się sugerować bardziej nowy start, a nie definitywne zamknięcie tego rozdziału. Cóż, ewidentnie coś tu nie zagrało.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
27.12.2025 13:07
Tagi: Stranger Things
Najnowsze
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
8:02
Obejrzałam najfajniejszy film świąteczny. Mogliście go przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-26T08:02:00+01:00
6:15
Zabawniejszego kryminału w 2025 roku nie widziałem. Genialna nowość na Disney+
Aktualizacja: 2025-12-26T06:15:00+01:00
17:19
Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki
Aktualizacja: 2025-12-25T17:19:00+01:00
16:17
Rick Riordan o serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy: ogromne ryzyko, ale było warto
Aktualizacja: 2025-12-25T16:17:00+01:00
13:12
Najbardziej oczekiwane premiery filmowe 2026. To będzie wielki rok
Aktualizacja: 2025-12-25T13:12:00+01:00
12:11
Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się
Aktualizacja: 2025-12-25T12:11:00+01:00
11:21
Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
Aktualizacja: 2025-12-25T11:21:00+01:00
10:39
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2025-12-25T10:39:00+01:00
9:03
Netflix, co się dzieje? Platforma dodała dzisiaj aż 3 głośne horrory
Aktualizacja: 2025-12-25T09:03:00+01:00
8:21
Gorący grudniowy weekend na HBO Max. Wchodzi gwarantowany polski hit
Aktualizacja: 2025-12-25T08:21:00+01:00
16:09
Debiut reżyserski Kate Winslet trafił na Netfliksa. Ja to kupuję
Aktualizacja: 2025-12-24T16:09:00+01:00
15:22
Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda
Aktualizacja: 2025-12-24T15:22:00+01:00
14:31
Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe
Aktualizacja: 2025-12-24T14:31:00+01:00
13:15
HBO Max na 2026 rok. Lista najgorętszych nowości serwisu
Aktualizacja: 2025-12-24T13:15:00+01:00
12:29
Chopin, Chopin od dziś w VOD. Nie wydacie ani grosza
Aktualizacja: 2025-12-24T12:29:00+01:00
12:03
Taco Hemingway wyprzedał trasę w kilka godzin. To rekord
Aktualizacja: 2025-12-24T12:03:00+01:00
11:19
Kiedy obejrzymy 2. sezon The Mighty Nein? Dobre wieści
Aktualizacja: 2025-12-24T11:19:00+01:00
10:15
Kolędy w TV w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Gdzie i o której oglądać?
Aktualizacja: 2025-12-24T10:15:00+01:00
9:49
Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-24T09:49:12+01:00
9:01
O czym opowie Pluribus w 2. sezonie? Jedyna już nie taka jedyna
Aktualizacja: 2025-12-24T09:01:00+01:00
8:05
Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend
Aktualizacja: 2025-12-24T08:05:00+01:00
7:15
Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-12-24T07:15:00+01:00
20:11
Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:11:00+01:00
18:51
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać
Aktualizacja: 2025-12-23T18:51:11+01:00
18:22
W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola
Aktualizacja: 2025-12-23T18:22:00+01:00
16:11
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś
Aktualizacja: 2025-12-23T16:11:00+01:00
15:56
Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca
Aktualizacja: 2025-12-23T15:56:39+01:00
14:18
Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Aktualizacja: 2025-12-23T14:18:15+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA