Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy

Od piątkowego poranka użytkownicy Netfliksa mogą oglądać drugą część 5. sezonu "Stranger Things". Trzy nowe odcinki nie tylko zagęszczają akcję, ale także tłumaczą nam świat, w którym poruszają się bohaterowie. Wyjaśniamy, czym tak naprawdę są Druga Strona oraz Otchłań.

Adam Kudyba
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
REKLAMA

Druga część piątego sezonu serialu Netfliksa rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z poprzedniego odcinka. Po ujawnieniu się mocy Willa (Noah Schnapp) grupa opracowuje nowy plan, mający na celu nie tylko pokonać Vecnę (Jamie Campbell Bower), ale przede wszystkim uratować dzieciaki, które uwięził - w tym porwaną przez złoczyńcę siostrę Mike'a (Finn Wolfhard) i Nancy (Natalia Dyer), Holly (Nell Fisher). Bohaterowie muszą również przepracować własne problemy i konflikty, by być w pełnej gotowości do walki z nadciągającym złem.

REKLAMA

Stranger Things 5 - czym jest Druga Strona?

Druga Strona (z ang. Upside Down) przez długi czas funkcjonowała jako "mroczne odbicie" Hawkins, niemalże lustrzane, tylko wypełnione większym mrokiem i istotami w nim funkcjonującymi. Przez długi czas aktualna była teza, ze Druga Strona jest innym wymiarem, innym światem, równoległą rzeczywistością. W jednym z odcinków dochodzi jednak do przełomu, wyrażonego w słowach Dustina, który dzięki znalezionym notatkom doktora Brennera odkrywa, że wszystko, co dotychczas zakładali na temat Drugiej Strony, jest błędne.

Największym ujawnionym sekretem 2. części 5. sezonu "Stranger Things" jest to, że Druga Strona nie jest osobnym światem czy wymiarem - to tunel czasoprzestrzenny, swoisty most pomiędzy dwoma miejscami w czasie i przestrzeni - rzeczywistością, w której żyją, a miejscem zwanym Otchłanią, do której dawno temu trafił Henry, znany nam później jako Vecna. Druga Strona powstała zaś, gdy dr Brenner polecił Nastce, by ta odnalazła Henry'ego za pomocą swoich zdolności. Kula energii, w którą strzela Nancy, to nie "silnik" tego świata, a materia egzotyczna, źródło energii, które trzyma w ryzach Drugą Stronę przed zawaleniem. Druga Strona to most, za pomocą którego Vecna przedostaje się do Hawkins.

Stranger Things 5 - czym jest Otchłań?

Dowiedzieliśmy się już, że Druga Strona nie jest tym, za co ją uważaliśmy. Okazała się mostem, tunelem łączącym rzeczywistość bohaterów Hawkins z Otchłanią, czyli...no właśnie, czym? Okazuje się, że mogliśmy ją zobaczyć już nieco wcześniej - to miejsce, do którego Nastka wysłała Henry'ego Creela (Vecnę), kiedy ten w laboratorium ujawnił jej swój wielki, złowieszczy plan. Dziewczyna, będąca wówczas dzieckiem, pokonała go i za sprawą jej mocy trafił właśnie do Otchłani. To właśnie tam Henry odrodził się jako Vecna, zaś sama Otchłań jest tym drugim światem, z którego pochodzą istoty stające na drodze bohaterów - Łupieżca Umysłów, Demogorgony i inne stworzenia. Vecna próbuje połączyć oba te światy. Wszystko, co dotychczas bohaterowie i widzowie uważali za pochodzące z Drugiej Strony, tak naprawdę pochodzi z Otchłani - Druga Strona jest przejściem, które umożliwia złoczyńcy i podległym mu istotom dostanie się z punktu A do punktu B.

Pierwsza i druga część 5. sezonu "Stranger Things" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie. Finałowy odcinek serialu pojawi się w serwisie 1 stycznia.

REKLAMA

Więcej o "Stranger Things" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
27.12.2025 10:10
Tagi: Bracia DufferSeriale NetflixStranger Things
Najnowsze
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
8:02
Obejrzałam najfajniejszy film świąteczny. Mogliście go przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-26T08:02:00+01:00
6:15
Zabawniejszego kryminału w 2025 roku nie widziałem. Genialna nowość na Disney+
Aktualizacja: 2025-12-26T06:15:00+01:00
17:19
Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki
Aktualizacja: 2025-12-25T17:19:00+01:00
16:17
Rick Riordan o serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy: ogromne ryzyko, ale było warto
Aktualizacja: 2025-12-25T16:17:00+01:00
13:12
Najbardziej oczekiwane premiery filmowe 2026. To będzie wielki rok
Aktualizacja: 2025-12-25T13:12:00+01:00
12:11
Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się
Aktualizacja: 2025-12-25T12:11:00+01:00
11:21
Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
Aktualizacja: 2025-12-25T11:21:00+01:00
10:39
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2025-12-25T10:39:00+01:00
9:03
Netflix, co się dzieje? Platforma dodała dzisiaj aż 3 głośne horrory
Aktualizacja: 2025-12-25T09:03:00+01:00
8:21
Gorący grudniowy weekend na HBO Max. Wchodzi gwarantowany polski hit
Aktualizacja: 2025-12-25T08:21:00+01:00
16:09
Debiut reżyserski Kate Winslet trafił na Netfliksa. Ja to kupuję
Aktualizacja: 2025-12-24T16:09:00+01:00
15:22
Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda
Aktualizacja: 2025-12-24T15:22:00+01:00
14:31
Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe
Aktualizacja: 2025-12-24T14:31:00+01:00
13:15
HBO Max na 2026 rok. Lista najgorętszych nowości serwisu
Aktualizacja: 2025-12-24T13:15:00+01:00
12:29
Chopin, Chopin od dziś w VOD. Nie wydacie ani grosza
Aktualizacja: 2025-12-24T12:29:00+01:00
12:03
Taco Hemingway wyprzedał trasę w kilka godzin. To rekord
Aktualizacja: 2025-12-24T12:03:00+01:00
11:19
Kiedy obejrzymy 2. sezon The Mighty Nein? Dobre wieści
Aktualizacja: 2025-12-24T11:19:00+01:00
10:15
Kolędy w TV w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Gdzie i o której oglądać?
Aktualizacja: 2025-12-24T10:15:00+01:00
9:49
Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-24T09:49:12+01:00
9:01
O czym opowie Pluribus w 2. sezonie? Jedyna już nie taka jedyna
Aktualizacja: 2025-12-24T09:01:00+01:00
8:05
Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend
Aktualizacja: 2025-12-24T08:05:00+01:00
7:15
Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-12-24T07:15:00+01:00
20:11
Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:11:00+01:00
18:51
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać
Aktualizacja: 2025-12-23T18:51:11+01:00
18:22
W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola
Aktualizacja: 2025-12-23T18:22:00+01:00
16:11
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś
Aktualizacja: 2025-12-23T16:11:00+01:00
15:56
Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca
Aktualizacja: 2025-12-23T15:56:39+01:00
14:18
Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Aktualizacja: 2025-12-23T14:18:15+01:00
13:30
Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD
Aktualizacja: 2025-12-23T13:30:16+01:00
12:57
HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku
Aktualizacja: 2025-12-23T12:57:45+01:00
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA