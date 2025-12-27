Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy

Ładowanie...

Druga część piątego sezonu serialu Netfliksa rozgrywa się bezpośrednio po wydarzeniach z poprzedniego odcinka. Po ujawnieniu się mocy Willa (Noah Schnapp) grupa opracowuje nowy plan, mający na celu nie tylko pokonać Vecnę (Jamie Campbell Bower), ale przede wszystkim uratować dzieciaki, które uwięził - w tym porwaną przez złoczyńcę siostrę Mike'a (Finn Wolfhard) i Nancy (Natalia Dyer), Holly (Nell Fisher). Bohaterowie muszą również przepracować własne problemy i konflikty, by być w pełnej gotowości do walki z nadciągającym złem.

REKLAMA

Stranger Things 5 - czym jest Druga Strona?

Druga Strona (z ang. Upside Down) przez długi czas funkcjonowała jako "mroczne odbicie" Hawkins, niemalże lustrzane, tylko wypełnione większym mrokiem i istotami w nim funkcjonującymi. Przez długi czas aktualna była teza, ze Druga Strona jest innym wymiarem, innym światem, równoległą rzeczywistością. W jednym z odcinków dochodzi jednak do przełomu, wyrażonego w słowach Dustina, który dzięki znalezionym notatkom doktora Brennera odkrywa, że wszystko, co dotychczas zakładali na temat Drugiej Strony, jest błędne.

Największym ujawnionym sekretem 2. części 5. sezonu "Stranger Things" jest to, że Druga Strona nie jest osobnym światem czy wymiarem - to tunel czasoprzestrzenny, swoisty most pomiędzy dwoma miejscami w czasie i przestrzeni - rzeczywistością, w której żyją, a miejscem zwanym Otchłanią, do której dawno temu trafił Henry, znany nam później jako Vecna. Druga Strona powstała zaś, gdy dr Brenner polecił Nastce, by ta odnalazła Henry'ego za pomocą swoich zdolności. Kula energii, w którą strzela Nancy, to nie "silnik" tego świata, a materia egzotyczna, źródło energii, które trzyma w ryzach Drugą Stronę przed zawaleniem. Druga Strona to most, za pomocą którego Vecna przedostaje się do Hawkins.

Stranger Things 5 - czym jest Otchłań?

Dowiedzieliśmy się już, że Druga Strona nie jest tym, za co ją uważaliśmy. Okazała się mostem, tunelem łączącym rzeczywistość bohaterów Hawkins z Otchłanią, czyli...no właśnie, czym? Okazuje się, że mogliśmy ją zobaczyć już nieco wcześniej - to miejsce, do którego Nastka wysłała Henry'ego Creela (Vecnę), kiedy ten w laboratorium ujawnił jej swój wielki, złowieszczy plan. Dziewczyna, będąca wówczas dzieckiem, pokonała go i za sprawą jej mocy trafił właśnie do Otchłani. To właśnie tam Henry odrodził się jako Vecna, zaś sama Otchłań jest tym drugim światem, z którego pochodzą istoty stające na drodze bohaterów - Łupieżca Umysłów, Demogorgony i inne stworzenia. Vecna próbuje połączyć oba te światy. Wszystko, co dotychczas bohaterowie i widzowie uważali za pochodzące z Drugiej Strony, tak naprawdę pochodzi z Otchłani - Druga Strona jest przejściem, które umożliwia złoczyńcy i podległym mu istotom dostanie się z punktu A do punktu B.

Pierwsza i druga część 5. sezonu "Stranger Things" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie. Finałowy odcinek serialu pojawi się w serwisie 1 stycznia.

REKLAMA

Więcej o "Stranger Things" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 27.12.2025 10:10

Ładowanie...