Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku

W 2025 roku nie brakowało filmów, których box office'owe zarobki były liczone w dziewięciocyfrowych kwotach. Jednymi z takich tytułów były chociażby "Superman" (616,7 mln), "F1" (631,6 mln), czy film ze zreanimowanej serii "Jurassic World: Odrodzenie" (869,1 mln). Niewiele zabrakło, by "klub dziewięciu cyfr" opuścił "Minecraft: Film", który zarobił 958,1 mln dolarów. Na ostatniej prostej okazało się jednak, że miliarda nie przekroczy. Ta sztuka udała się Disneyowi. I to niejeden raz.

Disney w tym roku poszedł w miliardy. Dosłownie

Ostatnie dni roku sprzyjają wszelkim podsumowaniom, podliczeniom, kalkulacjom. W związku z tym bardzo mocno zwraca uwagę fakt, że Disneyowi w 2025 roku udała się interesująca sztuka. Okazuje się, że to jedyne hollywoodzkie studio, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dostarczyło film o zarobku większym niż miliard dolarów. Co więcej, zrobiło to aż dwa razy!

O których produkcjach mowa? W tym roku na ekrany kin trafiło "Lilo & Stitch" w wersji live-action, a od całkiem niedawna w repertuarze widzowie mogą także znaleźć "Zwierzogród 2". To właśnie te produkcje są odpowiedzialne za kosmiczne wyniki studia i okupują tegoroczne podium box office'u - pierwszy z wymienionych filmów jest na miejscu trzecim z wynikiem 1,038 mld dolarów, zaś zwierzęca animacja, znajdująca się na drugiej pozycji, wykręciła już ponad 1,4 mld - i wciąż jest w kinach, więc należy się spodziewać, że ta kwota z czasem urośnie. Pierwsze miejsce światowego box office'u należy do chińskiego filmu "Ne Zha 2".

Do końca 2025 roku zostało już niewiele czasu, w związku z czym sytuacja na podium nie zdąży już raczej ulec zmianie. W kinach wciąż jest "Avatar: Ogień i popiół", współdystrybuowany przez 20th Century Studios i Disneya, który ma wysokie finansowe wyniki. Nawet jeśli uda mu się dobić do miliarda, to raczej stanie się to już w 2026 roku. Wygląda na to, że ostatnie miesiące były dla studia naprawdę owocne finansowo. Na całe szczęście i "Zwierzogród 2", i "Lilo & Stitch" cieszą się mianem dobrych filmów, zatem Disney zjadł finansowe ciastko i ma jakościowe ciastko.

Adam Kudyba 29.12.2025 09:18

