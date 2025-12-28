Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy

Ładowanie...

Netflix od dawna jest na językach branży filmowej. Przez ostatnie miesiące dostarczał sporo dobrego kina, a teraz w stronę platformy padają słuszne obawy o rosnące wpływy i monopol na rynku po tym, jak okazało się, że Netflix przejmie rozrywkowy segment Warner Bros. Serwis planuje działać prężnie, a bogactwo tytułów, które oferuje, jest na to najlepszym dowodem.

Netflix - filmy w 2026 roku. Premiery

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Co się stanie, gdy połączymy młodego Coriolanusa Snowa z "Igrzysk śmierci" i Lady Jane z serialu Prime Video? Romantyczny film Netfliksa. Wcielający się w powyższe role Tom Blyth i Emily Bader wystąpią w adaptacji powieści Emily Henry o tym samym tytule. Poppy i Alex to długoletni najlepsi przyjaciele, którzy mieszkają daleko od siebie, ale w wakacje zawsze razem podróżują i spędzają czas. Wkrótce zastanawiają się, czy to możliwe, że są dla siebie stworzeni w sensie romantycznym.

Premiera 9 stycznia.

Łup

Takich kumpli jak Ben Affleck i Matt Damon z pewnością w świecie kina nie było, nie ma i nie będzie. Panowie znów łączą siły - tym razem w reżyserowanym przez Joe Carnahana thrillerze. Fabuła opiera się na tym, że grupa policjantów z Miami odkrywa w przestępczej kryjówce miliony dolarów, co szybko sprawia, że jej członkowie tracą do siebie zaufanie. Nie wiadomo, kto jest po czyjej stronie i co z tym fantem zrobić. W obsadzie również znaleźli się również m.in. Steven Yeun, Teyana Taylor i Scott Adkins, Kyle Chandler. Zdaje się, że jest na co czekać.

Premiera 14 stycznia.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny

"Peaky Blinders" to z pewnością jedno z największych osiągnięć współczesnego serialu. Steven Knight stworzył dzieło kompletne, wciągające i po prostu kultowe. Jakiś czas temu okazało się, że ponownie spotkamy się z Tommym Shelbym (Cillian Murphy) i dowodzonym przez niego gangiem. "Nieśmiertelny" będzie filmową kontynuacją serialu. Do obsady powraca oczywiście sam Murphy, a w filmie zobaczymy też m.in. Stephena Grahama, Rebeccę Ferguson, Tima Rotha, Barry'ego Keoghana i Jaya Lycurgo.

Barry Keoghan i Cillian Murphy - kadr z filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"

Premiera 26 marca.

Narnia

Po latach przerwy powrócimy do kultowej Narnii. Tym razem za sprawą Grety Gerwig, która niedawno przeniosła na wielki ekran losy Barbie, a teraz zaprosi nas do magicznego świata na jeszcze większym ekranie - ma mieć bowiem premierę w wybranych kinach IMAX. Docelowo jednak trafi na Netfliksa. Film Gerwig ma opierać się na książce "Siostrzeniec czarodzieja". Obsada robi ogromne wrażenie: Emma Mackey zostanie Białą Czarownicą, Meryl Streep ma użyczyć głosu Aslanowi, a w filmie zobaczymy również Carey Mulligan, Denise Gough i Daniela Craiga. Grubo.

Premiera 26 listopada na dwa tygodnie w niektórych kinach IMAX, 25 grudnia na Netfliksie.

Here Comes The Flood

Fernando Meirelles to jeden z najsłynniejszych brazylijskich reżyserów, odpowiedzialny m.in. za słynnych "Dwóch papieży". Tym razem dostarczy Netfliksowi heist movie, w którym splotą się losy trzech postaci uwikłanych w napad na bank. W głównych rolach Denzel Washington, Robert Pattinson oraz Daisy Edgar-Jones.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Animals

Ben Affleck to ten przykład aktora, którego reżyserski dorobek jest dobry, może nawet nieco lepszy. "Animals" to kryminalny thriller z politycznym wątkiem. Kiedy syn kandydata na burmistrza Los Angeles, Milo Bradforda (Affleck), zostaje porwany, on i jego żona (Gillian Anderson) mają kilka godzin na zebranie okupu. Brzmi ciekawie, a w obsadzie znaleźli się też Kerry Washington, Steven Yeun i Adriana Paz. Matt Damon, przyjaciel Afflecka, jest jednym z producentów.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Apex

Netflix ma nosa do thrillerów, a to kolejny reprezentant tego gatunku, który ma trafić do oferty serwisu w 2026 roku. W głównej roli zobaczymy Charlize Theron, która wcieli się w pasjonatkę wspinaczki na samotnej wyprawie. Wkrótce okazuje się, że ściga ją pewien psychopata (w tej roli Taron Egerton). W obsadzie znalazł się też Eric Bana, a reżyseruje Baltasar Kormákur ("Bestia").

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Office Romance

Takiego zestawu nazwisk dawno nie było. "Office Romance" to komedia romantyczna. Jej centralną postacią jest Jackie - prezeska Air Cruz, która ściśle przestrzega reguł obowiązujących w firmie. Kiedy nowy, seksowny prawnik zaczyna dla niej pracować, jej zasady zostają wystawione na próbę. W głównych rolach Jennifer Lopez oraz gwiazdor "Teda Lasso", Brett Goldstein, a reżyserem filmu jest Ol Parker, znany chociażby z pełnienia tej funkcji w drugiej części musicalu "Mamma Mia"

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Enola Holmes 3

Millie Bobby Brown na ten moment pewnie ma na karku przede wszystkim 5. sezon "Stranger Things", ale wiemy, że powróci też w innej kultowej roli. Brown po raz trzeci wcieli się w Enolę Holmes - podobno "trójka" ma być mroczniejsza od poprzednich odsłon. Za kamerą Philip Barantini ("Dojrzewanie"), a aktorski powrót Henry'ego Cavilla w roli brata bohaterki, Sherlocka, pozostaje na razie niepewny.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Good Sex

Lena Dunham zasłynęła przede wszystkim jako aktorka, ale z czasem okazało się, że ma na siebie pomysł w reżyserskim fachu. "Good Sex" to komedia romantyczna z gwiazdorską obsadą. Natalie Portman wciela się w Ally - kobietę, która po zakończeniu długotrwałego związku nawiąże romans z dwoma znacznie się od siebie różniącymi mężczyznami. Po jednej stronie młody hipster (Role Model), po drugiej 50-letni Alan (Mark Ruffalo). A do tego ikona romkomów, Meg Ryan w roli mentorki głównej bohaterki.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Heartstopper

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. W tym przypadku mowa o kultowym "Hearstopperze", którego bohaterów zobaczymy po raz ostatni w filmie, mającym być zwieńczeniem dotychczasowej historii. Rzecz jasna, Joe Locke oraz Kit Connor powrócą jako Charlie i Nick. Są również producentami wykonawczymi filmu, który na pewno przyniesie wiele wzruszeń.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

The Adventures of Cliff Booth

Jedna z najbardziej ekscytujących produkcji, która ma w przyszłym roku trafić na Netfliksa. Wiele miesięcy temu świat zelektryzowała informacja o kontynuacji "Pewnego razu...w Hollywood". Wszyscy myśleli, że to żart, ale okazało się, że nie. Quentin Tarantino nie powróci jako reżyser - zajął się scenariuszem, a ta funkcja przeszła w ręce Davida Finchera. Brad Pitt powróci w swojej kultowej, nagrodzonem Oscarem roli Cliffa Bootha, a w obsadzie zobaczymy też takie nazwiska jak Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany i Timothy Olyphant.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

The Mosquito Bowl

Kino wojenno-sportowe jest rzadko spotykane, a jednak Peter Berg ("Ocalony") postanowił wytyczyć szlak. "The Mosquito Bowl" to film oparty na prawdziwej historii czterech gwiazd amerykańskiego futbolu uniwersyteckiego, które po ataku na Pearl Harbor odłożyły sławę na bok, by zaciągnąć się do piechoty morskiej. Przygotowując się do brutalnej inwazji na Okinawę, biorą udział w legendarnym meczu na wyspie Guadalcanal. W obsadzie m.in. Nicholas Galitzine, Bill Skarsgård i Ray Nicholson.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

The Whisper Man

Do grona godnych uwagi thrillerów kryminalnych od Netfliksa dołącza kolejny. "The Whisper Man" opowiada historię owdowiałego autora kryminałów, który po porwaniu swojego ośmioletniego syna zwraca się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego detektywa policji, z którym nie utrzymuje kontaktów. Odkrywa wówczas związek między porwaniem syna a trwającą od dziesięcioleci sprawą skazanego seryjnego mordercy. Adam Scott, Robert De Niro, Michael Keaton, Michelle Monaghan, Hamish Linklater - z takim składem nie ma szans na porażkę.

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Unabom

W Ameryce też znają nazwisko Kaczynski, może nawet lepiej. Nosił je Ted, znany również jako Unabomber, który zaczynał jako genialny student Harvardu, by później zejść na ścieżkę terroryzmu. Film Netfliksa będzie śledził tę przemianę, a w Teda Kaczynskiego wcieli się Jacob Tremblay - jeden z najzdolniejszych, młodych amerykańskich aktorów. W projekcie obecni są również Russell Crowe (profesor Henry Murray), Shailene Woodley (agentka FBI, Joanne Miller).

Data premiery nie została jeszcze potwierdzona.

Quasimodo

Na sam koniec jeden z najbardziej tajemniczych projektów Netfliksa. Ogłoszenie pierwszej od dawna aktorskiej wersji historii o słynnym dzwonniku z Notre Dame przeszło praktycznie bez echa, co jest tym dziwniejsze, że w główną rolę ma się wcielić Vincent Cassel. Akcja ma rozgrywać się w Paryżu w przeddzień rewolucji lipcowej 1830 roku, a bohater ma być uwikłany w polityczne napięcia i miłość, której nie da się spełnić. Całość brzmi ciekawie, ale o losach filmu niewiele wiadomo. Oczywiście trzymamy kciuki, by projekt doszedł do skutku i został nakręcony.

Podlasie

Jeśli komuś podpasował film "Nic na siłę", to i "Podlasie" mu się spodoba. Dlaczego? Ponieważ to kontynuacja uwielbianego filmu Netfliksa z 2024 roku. W głównych rolach zobaczymy Annę Seniuk i Artura Barcisia, którzy powtórzą swoje role. Halina i Jan decydują się na szalony pomysł, by uchronić kobietę przed tarapatami finansowymi.

Anna Seniuk i Artur Barciś - kadr z filmu "Podlasie"

Data i rok premiery nie są potwierdzone, ale przypuszcza się, że nastąpi ona w 2026 roku.

Czarna Wołga

Mroczne thrillery osadzone w poprzedniej epoce - Netflix umie to robić. "Czarna Wołga" to niejako adaptacja jednej z najmroczniejszych legend PRL-u. W główną rolę kapitana milicji podejrzanego o zabójstwo oraz zaangażowanego w śledztwo dotyczące zniknięć dzieci, wcieli się Michał Balicki. W pozostałych rolach m.in. Robert Więckiewicz oraz Marianna Zydek.

Michał Balicki - kadr z filmu "Czarna Wołga"

Data i rok premiery nie są potwierdzone, ale przypuszcza się, że nastąpi ona w 2026 roku.

Kolory zła: Czerń

"Kolory zła: Czerwień", adaptacja bestsellerowej powieści kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak, okazała się hitem. Netflix zdecydował się pójść za ciosem i przenieść na ekran także "Czerń" autorstwa tej samej pisarki. Głównym bohaterem będzie prokurator Bilski (powracający do roli Jakub Gierszał), który w kaszubskim miasteczku prowadzi kolejne śledztwo skrywające zbrodnię, korupcję i wielopokoleniowe traumy.

Jakub Gierszał - kadr z filmu "Kolory zła: Czerń"

Data i rok premiery nie są potwierdzone, ale przypuszcza się, że nastąpi ona w 2026 roku.



Adam Kudyba 28.12.2025 15:16

