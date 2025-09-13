Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?

Ładowanie...

Zbliża się jesień, a wraz z nią - nowości na rynku wydawniczym. We wrześniu i w październiku zadebiutuje mnóstwo kryminałów i thrillerów, które umilą fanom mrocznym powieści jesienne dni. Wśród nadchodzących powieści znajdują się nie tylko tytuły polskich autorów, ale również zagraniczne powieści, które zapowiadają się ciekawie. Oto 10 książek, na które warto zwrócić uwagę.

REKLAMA

Kryminały na jesień 2025: zapowiedzi. Co przeczytać?

REKLAMA

Małgorzata Oliwia Sobczak - Zieleń

Tytuł książki: Zieleń

Zieleń Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak

Małgorzata Oliwia Sobczak Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 432

432 Data premiery: 15 października 2025

Do popularnej serii Małgorzaty Oliwii Sobczak niebawem dołączy nowy kolor - tym razem będzie to "Zieleń". Akcja powieści rozgrywa się w Sopocie w 2019 roku, kiedy studenci podczas powrotu z imprezy dokonują makabrycznego odkrycia. W śmietniku odnajdują zapakowaną w foliowy worek rękę kobiety. Niedługo później policja trafia na pozostałe części ciała denatki - wszystkie za wyjątkiem głowy. Leopold Bilski postanawia zaangażować się w sprawę, stawiają na szali swoje życie rodzinne.

Zieleń - gdzie kupić? Zieleń Empik

Magdalena Majcher - Frela

Tytuł książki: Frela

Frela Autor: Magdalena Majcher

Magdalena Majcher Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 288

288 Data premiery: 10 września 2025

Frela - gdzie kupić? Frela Empik

Jeśli jesteście fanami true crime, to rzućcie okiem na serię "Kryminalny Śląsk" Magdaleny Majcher, do której niebawem dołączy druga część. Akcja powieści "Frela" rozgrywa się w Katowicach w 2000 roku. W tamtym czasie przy ulicy Kochanowskiego zostają odnalezione zwłoki czterdziestoletniej Natalii Kuchcik, artystki Teatru Śląskiego, która została zamordowana poprzez poderżnięcie gardła. W sprawę postanawia zagłębić się dziennikarz Borys Dyrda, który również boryka się ze swoimi problemami. W tle autorka zobrazowała Katowice, a także wzięła na tapet historię rapera Magika.

Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek - Najmilsi

Tytuł książki: Najmilsi

Najmilsi Autor: Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek

Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 480

480 Data premiery: 24 września 2025

Najmilsi - gdzie kupić? Najmilsi Empik

"Najmilsi" to kolejny owoc współpracy Wojciecha Chmielarza i Jakuba Ćwieka. Bohaterem powieści jest Marcin Lorenc - pisarz, który przez większość życia był korespondentem wojennym. Mimo że Marcin widział na własne oczy największe zło tego świata, żadna wojna nie mogła przygotować go na to, co zobaczył w jednej z bytomskich kamienic. W historii pojawiają się nieśmiała telefoniczna wróżka, ekipa budowlana z szefową o niezdrowej obsesji na punkcie owoców, gangster zadający krępujące pytania na temat sensu życia, bizneswoman myśląca tylko o grzybach, a także narwani twórcy gier komputerowych. Wśród tych osobistości obecny jest również duch człowieka, który chciałby dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za jego śmierć.

Harlan Coben, Reese Whiterspoon - Zanim powiesz żegnaj

Tytuł książki: Zanim powiesz żegnaj (Gone Before Goodbye)

Zanim powiesz żegnaj (Gone Before Goodbye) Autor: Harlan Coben, Reese Whiterspoon

Harlan Coben, Reese Whiterspoon Tłumaczenie: Janusz Ochab

Janusz Ochab Wydawnictwo: Albatros

Albatros Liczba stron: 320

320 Data premiery: 29 października 2025

Zanim powiesz żegnaj - gdzie kupić? Zanim powiesz żegnaj Empik

Harlan Coben powraca z nową powieścią, ale nie sam - jego kolejna książka powstała we współpracy z aktorką Reese Whiterspoon. "Zanim powiesz żegnaj" skupia się na Maggie McCabe, kobiecie, która zawsze żyła na krawędzi. Nerwy ze stali pomagają jej w pracy chirurżki wojskowej. Kiedy Maggie zostaje pozbawiona prawa do wykonywania zawodu, z opresji ratuje ją były kolega po fachu, obecnie elitarny chirurg plastyczny, który prosi ją o przysługę. Okazuje się, że w tajemniczej i ociekającej luksusem klitce, pewien człowiek potrzebuje pomocy i tylko Maggie potrafi mu jej udzielić. Do czasu, gdy jej pacjent nagle znika.

Wojtek Miłoszewski - Demon

Tytuł książki: Demon

Demon Autor: Wojtek Miłoszewski

Wojtek Miłoszewski Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 304

304 Data premiery: 24 września 2025

Demon - gdzie kupić? Demon Empik

"Demon" to nadchodząca powieść Wojtka Miłoszewskiego, autora bestsellerowej serii o komisarzu Kastorze Grudzińskim. Jej bohaterką jest Pola, samotna matka, która niebawem otrzyma nagrodę za pracę w korporacji. Kiedy kobieta trafia do sali konferencyjnej, niedługo później wpada tam jej cały zakrwawiony syn, który błaga o pomoc. Pola przysięga sobie, że będzie walczyć o swoje dziecko i nie cofnie się przed niczym. Dlatego gdy ostatnią deską ratunku wydaje się pakt z demonem, kobieta zawiera go bez wahania.

Ewa Przydryga - Zęza

Tytuł książki: Zęza

Zęza Autor: Ewa Przydryga

Ewa Przydryga Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie Liczba stron: 384

384 Data premiery: 24 września 2025

Zęza - gdzie kupić? Zęza Empik

Pod koniec września zadebiutuje również "Zęza", powieść autorstwa Ewy Przydrygi. Tym razem pisarka przenosi czytelników do Gdańska, gdzie na dryfujący samotnie jacht piosenkarki Giny Szado natrafia jej mąż, Jakub. Na pustym pokładzie odnajduje on liczne ślady krwi. Jest to o tyle niepokojące, że kobieta nie wróciła do domu po koncercie, który odbył się minionej nocy. W międzyczasie Jakub odkrywa, że jego żona ukrywała przed nim sporo sekretów, w ukryty głęboko w ich łóżku przedmiot. Mężczyzna postanawia iść jego tropem, co prowadzi go do latarni morskiej w Stilo, miejsca rodzinnej tragedii w życiu Giny.

Will Dean - W głębinie

Tytuł książki: W głębinie (The Chamber)

W głębinie (The Chamber) Autor: Will Dean

Will Dean Tłumaczenie: Radosław Kot

Radosław Kot Wydawnictwo: Rebis

Rebis Liczba stron: 352

352 Data premiery: 23 września 2025

W głębinie - gdzie kupić? W głębinie Empik

Powieść Willa Deana, okrzyknięta przez The Guardian "klaustrofobicznie uzależniającą" skupia się na sześciorgu doświadczonych nurków głębinowych znajdujących się w klaustrofobicznej komorze ciśnieniowej. Kiedy jeden z nich zostaje znaleziony martwy w koi, nie można nic zrobić - właz będzie można otworzyć dopiero po dekompresji, czyli za cztery dni. Niedługo później umiera drugi nurek, a sytuacja staje się trudna do zniesienia. Od tej pory pozostali członkowie załogi zaczynają się zastanawiać, czy ktoś stoi za tajemniczymi śmierciami i czy któryś z nich będzie następny.

Remigiusz Mróz - Piekło jest puste

Tytuł książki: Piekło jest puste

Piekło jest puste Autor: Remigiusz Mróz

Remigiusz Mróz Wydawnictwo: Czwarta Strona

Czwarta Strona Liczba stron: 543

543 Data premiery: 10 września 2025

Piekło jest puste - gdzie kupić? Piekło jest puste Empik

Wyczekiwana przez fanów Remigiusza Mroza najnowsza powieść jest już dostępna. Tym razem pisarz wziął na tapet dziennikarstwo śledcze, przedstawiając swoją nową bohaterkę - Patrycję Dobską. Była pracowniczka NSI z własnym programem interwencyjnym dociera do nowych informacji w sprawie zaginięcia pewnej dziewczyny - Dobska odkrywa, że co roku na antenie publicznej rozgłośni matce zaginionej dedykowane są ulubione piosenki córki. Kiedy Patrycja decyduje się opublikować materiał w pierwszym odcinku programu, nie zdaje sobie sprawy, jakie sprowadza na siebie zagrożenie.

Przemysław Żarski - Ferment

Tytuł książki: Ferment

Ferment Autor: Przemysław Żarski

Przemysław Żarski Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie Liczba stron: 500

500 Data premiery: 8 października 2025

Ferment - gdzie kupić? Ferment Empik

Przemysław Żarski wraca z nową powieścią. Jej akcja rozpoczyna się w Sosnowcu pod koniec lat 90., kiedy miały miejsce reformy, kopalnie były zamykane, a w tętniących muzyką zatęchłych klubach bawiła się zbuntowana młodzież. Lata później, w 2024 roku, podczas rozbiórki fińskiego domku zostają odkryte ludzkie szczątki. Śledztwo prowadzi Laura Halber, która orientuje się, że tajemnicza sprawa łączy się z jej rodzinną tragedią.

Anna Kańtoch - Wiara

Tytuł książki: Wiara

Wiara Autor: Anna Kańtoch

Anna Kańtoch Wydawnictwo: Marginesy

Marginesy Liczba stron: 472

472 Data premiery: 17 września 2025

Wiara - gdzie kupić? Wiara Empik

Fani twórczości Anny Kańtoch z pewnością ucieszą się na wieść o tym, że pisarka wydała nową powieść. Akcja "Wiary" rozgrywa się w lipcu w 1986 roku w podbeskidzkiej Rokitnicy, kiedy we wsi trwają protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy miejscowy proboszcz znajduje na torach ciało młodej kobiety. Duchowny zaczyna zagłębiać się w śledztwo, co nie jest łatwe - po przyjeździe do wsi kapitana Witczaka z komendy w Bielsku-Białej mieszkańcy nabrali wody w usta.

REKLAMA

O książkach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 13.09.2025 16:45

Ładowanie...