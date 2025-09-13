REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Książki

Książki kryminalne. Zapowiedzi na jesień 2025. Co warto przeczytać?

Niebawem na rynku wydawniczym zadebiutują kryminały i thrillery, które idealnie sprawdzą się na długie jesienne wieczory. Na które nowości warto zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

Anna Bortniak
jesien kryminaly 2025 zapowiedzi ksiazki
REKLAMA

Zbliża się jesień, a wraz z nią - nowości na rynku wydawniczym. We wrześniu i w październiku zadebiutuje mnóstwo kryminałów i thrillerów, które umilą fanom mrocznym powieści jesienne dni. Wśród nadchodzących powieści znajdują się nie tylko tytuły polskich autorów, ale również zagraniczne powieści, które zapowiadają się ciekawie. Oto 10 książek, na które warto zwrócić uwagę.

REKLAMA

Kryminały na jesień 2025: zapowiedzi. Co przeczytać?

REKLAMA

Małgorzata Oliwia Sobczak - Zieleń

  • Tytuł książki: Zieleń
  • Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 432
  • Data premiery: 15 października 2025

Do popularnej serii Małgorzaty Oliwii Sobczak niebawem dołączy nowy kolor - tym razem będzie to "Zieleń". Akcja powieści rozgrywa się w Sopocie w 2019 roku, kiedy studenci podczas powrotu z imprezy dokonują makabrycznego odkrycia. W śmietniku odnajdują zapakowaną w foliowy worek rękę kobiety. Niedługo później policja trafia na pozostałe części ciała denatki - wszystkie za wyjątkiem głowy. Leopold Bilski postanawia zaangażować się w sprawę, stawiają na szali swoje życie rodzinne.

Zieleń - gdzie kupić?
Empik
Zieleń
Empik

Magdalena Majcher - Frela

  • Tytuł książki: Frela
  • Autor: Magdalena Majcher
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 288
  • Data premiery: 10 września 2025
Frela - gdzie kupić?
Empik
Frela
Empik

Jeśli jesteście fanami true crime, to rzućcie okiem na serię "Kryminalny Śląsk" Magdaleny Majcher, do której niebawem dołączy druga część. Akcja powieści "Frela" rozgrywa się w Katowicach w 2000 roku. W tamtym czasie przy ulicy Kochanowskiego zostają odnalezione zwłoki czterdziestoletniej Natalii Kuchcik, artystki Teatru Śląskiego, która została zamordowana poprzez poderżnięcie gardła. W sprawę postanawia zagłębić się dziennikarz Borys Dyrda, który również boryka się ze swoimi problemami. W tle autorka zobrazowała Katowice, a także wzięła na tapet historię rapera Magika.

Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek - Najmilsi

  • Tytuł książki: Najmilsi
  • Autor: Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 480
  • Data premiery: 24 września 2025
Najmilsi - gdzie kupić?
Empik
Najmilsi
Empik

"Najmilsi" to kolejny owoc współpracy Wojciecha Chmielarza i Jakuba Ćwieka. Bohaterem powieści jest Marcin Lorenc - pisarz, który przez większość życia był korespondentem wojennym. Mimo że Marcin widział na własne oczy największe zło tego świata, żadna wojna nie mogła przygotować go na to, co zobaczył w jednej z bytomskich kamienic. W historii pojawiają się nieśmiała telefoniczna wróżka, ekipa budowlana z szefową o niezdrowej obsesji na punkcie owoców, gangster zadający krępujące pytania na temat sensu życia, bizneswoman myśląca tylko o grzybach, a także narwani twórcy gier komputerowych. Wśród tych osobistości obecny jest również duch człowieka, który chciałby dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za jego śmierć.

Harlan Coben, Reese Whiterspoon - Zanim powiesz żegnaj

  • Tytuł książki: Zanim powiesz żegnaj (Gone Before Goodbye)
  • Autor: Harlan Coben, Reese Whiterspoon
  • Tłumaczenie: Janusz Ochab
  • Wydawnictwo: Albatros
  • Liczba stron: 320
  • Data premiery: 29 października 2025
Zanim powiesz żegnaj - gdzie kupić?
Empik
Zanim powiesz żegnaj
Empik

Harlan Coben powraca z nową powieścią, ale nie sam - jego kolejna książka powstała we współpracy z aktorką Reese Whiterspoon. "Zanim powiesz żegnaj" skupia się na Maggie McCabe, kobiecie, która zawsze żyła na krawędzi. Nerwy ze stali pomagają jej w pracy chirurżki wojskowej. Kiedy Maggie zostaje pozbawiona prawa do wykonywania zawodu, z opresji ratuje ją były kolega po fachu, obecnie elitarny chirurg plastyczny, który prosi ją o przysługę. Okazuje się, że w tajemniczej i ociekającej luksusem klitce, pewien człowiek potrzebuje pomocy i tylko Maggie potrafi mu jej udzielić. Do czasu, gdy jej pacjent nagle znika.

Wojtek Miłoszewski - Demon

  • Tytuł książki: Demon
  • Autor: Wojtek Miłoszewski
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 304
  • Data premiery: 24 września 2025
Demon - gdzie kupić?
Empik
Demon
Empik

"Demon" to nadchodząca powieść Wojtka Miłoszewskiego, autora bestsellerowej serii o komisarzu Kastorze Grudzińskim. Jej bohaterką jest Pola, samotna matka, która niebawem otrzyma nagrodę za pracę w korporacji. Kiedy kobieta trafia do sali konferencyjnej, niedługo później wpada tam jej cały zakrwawiony syn, który błaga o pomoc. Pola przysięga sobie, że będzie walczyć o swoje dziecko i nie cofnie się przed niczym. Dlatego gdy ostatnią deską ratunku wydaje się pakt z demonem, kobieta zawiera go bez wahania.

Ewa Przydryga - Zęza

  • Tytuł książki: Zęza
  • Autor: Ewa Przydryga
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
  • Liczba stron: 384
  • Data premiery: 24 września 2025
Zęza - gdzie kupić?
Empik
Zęza
Empik

Pod koniec września zadebiutuje również "Zęza", powieść autorstwa Ewy Przydrygi. Tym razem pisarka przenosi czytelników do Gdańska, gdzie na dryfujący samotnie jacht piosenkarki Giny Szado natrafia jej mąż, Jakub. Na pustym pokładzie odnajduje on liczne ślady krwi. Jest to o tyle niepokojące, że kobieta nie wróciła do domu po koncercie, który odbył się minionej nocy. W międzyczasie Jakub odkrywa, że jego żona ukrywała przed nim sporo sekretów, w ukryty głęboko w ich łóżku przedmiot. Mężczyzna postanawia iść jego tropem, co prowadzi go do latarni morskiej w Stilo, miejsca rodzinnej tragedii w życiu Giny.

Will Dean - W głębinie

  • Tytuł książki: W głębinie (The Chamber)
  • Autor: Will Dean
  • Tłumaczenie: Radosław Kot
  • Wydawnictwo: Rebis
  • Liczba stron: 352
  • Data premiery: 23 września 2025
W głębinie - gdzie kupić?
Empik
W głębinie
Empik

Powieść Willa Deana, okrzyknięta przez The Guardian "klaustrofobicznie uzależniającą" skupia się na sześciorgu doświadczonych nurków głębinowych znajdujących się w klaustrofobicznej komorze ciśnieniowej. Kiedy jeden z nich zostaje znaleziony martwy w koi, nie można nic zrobić - właz będzie można otworzyć dopiero po dekompresji, czyli za cztery dni. Niedługo później umiera drugi nurek, a sytuacja staje się trudna do zniesienia. Od tej pory pozostali członkowie załogi zaczynają się zastanawiać, czy ktoś stoi za tajemniczymi śmierciami i czy któryś z nich będzie następny.

Remigiusz Mróz - Piekło jest puste

  • Tytuł książki: Piekło jest puste
  • Autor: Remigiusz Mróz
  • Wydawnictwo: Czwarta Strona
  • Liczba stron: 543
  • Data premiery: 10 września 2025
Piekło jest puste - gdzie kupić?
Empik
Piekło jest puste
Empik

Wyczekiwana przez fanów Remigiusza Mroza najnowsza powieść jest już dostępna. Tym razem pisarz wziął na tapet dziennikarstwo śledcze, przedstawiając swoją nową bohaterkę - Patrycję Dobską. Była pracowniczka NSI z własnym programem interwencyjnym dociera do nowych informacji w sprawie zaginięcia pewnej dziewczyny - Dobska odkrywa, że co roku na antenie publicznej rozgłośni matce zaginionej dedykowane są ulubione piosenki córki. Kiedy Patrycja decyduje się opublikować materiał w pierwszym odcinku programu, nie zdaje sobie sprawy, jakie sprowadza na siebie zagrożenie.

Przemysław Żarski - Ferment

  • Tytuł książki: Ferment
  • Autor: Przemysław Żarski
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie
  • Liczba stron: 500
  • Data premiery: 8 października 2025
Ferment - gdzie kupić?
Empik
Ferment
Empik

Przemysław Żarski wraca z nową powieścią. Jej akcja rozpoczyna się w Sosnowcu pod koniec lat 90., kiedy miały miejsce reformy, kopalnie były zamykane, a w tętniących muzyką zatęchłych klubach bawiła się zbuntowana młodzież. Lata później, w 2024 roku, podczas rozbiórki fińskiego domku zostają odkryte ludzkie szczątki. Śledztwo prowadzi Laura Halber, która orientuje się, że tajemnicza sprawa łączy się z jej rodzinną tragedią.

Anna Kańtoch - Wiara

  • Tytuł książki: Wiara
  • Autor: Anna Kańtoch
  • Wydawnictwo: Marginesy
  • Liczba stron: 472
  • Data premiery: 17 września 2025
Wiara - gdzie kupić?
Empik
Wiara
Empik

Fani twórczości Anny Kańtoch z pewnością ucieszą się na wieść o tym, że pisarka wydała nową powieść. Akcja "Wiary" rozgrywa się w lipcu w 1986 roku w podbeskidzkiej Rokitnicy, kiedy we wsi trwają protesty przeciwko budowie elektrowni jądrowej. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy miejscowy proboszcz znajduje na torach ciało młodej kobiety. Duchowny zaczyna zagłębiać się w śledztwo, co nie jest łatwe - po przyjeździe do wsi kapitana Witczaka z komendy w Bielsku-Białej mieszkańcy nabrali wody w usta.

REKLAMA

O książkach czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
13.09.2025 16:45
Tagi: Kryminały
Najnowsze
14:51
Najlepsze polskie filmy w serwisie Netflix. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-09-13T14:51:49+02:00
12:51
Nowa perełka fantasy nareszcie w streamingu. Najlepsza opcja na wspólny rodzinny seans
Aktualizacja: 2025-09-13T12:51:05+02:00
11:02
Na VOD obejrzysz mocarny film akcji z Liamem Neesonem, którego sequel podbija Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-13T11:02:00+02:00
9:19
Użytkownicy Prime Video od razu pokochali szalony dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-09-13T09:19:00+02:00
8:12
Użytkownicy Disney+ długo czekali na ten kryminał. Tylko patrzeć, jak się na niego rzucają
Aktualizacja: 2025-09-13T08:12:00+02:00
6:01
Randka w ciemno wraca do TV. Kiedy emisja?
Aktualizacja: 2025-09-13T06:01:00+02:00
19:16
Typowa nowość Netfliksa: koncept wspaniały, tylko film słaby
Aktualizacja: 2025-09-12T19:16:00+02:00
18:11
Fenomen Marcina Dorocińskiego. Ten aktor umie zagrać wszystko
Aktualizacja: 2025-09-12T18:11:00+02:00
17:15
Netflix: TOP 6 nowości na weekend, w tym polski hit kinowy
Aktualizacja: 2025-09-12T17:15:00+02:00
14:40
Piłka nożna czy siatkówka? Polacy odpowiedzieli, który sport wolą
Aktualizacja: 2025-09-12T14:40:39+02:00
13:19
Najlepszy polski serial ostatnich lat wrócił z 2. sezonem. Jeszcze mocniejszym
Aktualizacja: 2025-09-12T13:19:58+02:00
12:16
Nowy horror został najlepiej ocenianą adaptacją Stephena Kinga w historii
Aktualizacja: 2025-09-12T12:16:08+02:00
11:04
5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+
Aktualizacja: 2025-09-12T11:04:44+02:00
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA