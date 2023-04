Czy warto obejrzeć "Lauchhammer: Zabójstwo na Łużycach"? Opinia

Trudność w odbiorze sprawiał mi również brak odpowiedniego tempa akcji oraz ślamazarność w drodze do finału. Rozbudzały mnie jedynie końcówki odcinków, które przełamywały spokojne momenty, a i tak było ich niewiele. Poza tym większość scen była bardzo przewidywalna. I to nie w taki sposób, który usprawiedliwiałaby konwencja kryminału. One były po prostu nudne. A jeśli ani bohaterowie, ani decyzje, które podejmują, nie są ciekawe, to jak cały serial ma zachęcić widza do dalszego oglądania?