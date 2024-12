"Maryja": recenzja filmu Netfliksa. Puściej tu niż na pustyni podczas 40-dniowej pokuty

Nic z tego. „Maryja” to nudnawa inscenizacja apokryficznych i biblijnych fragmentów; adaptacja prosta, napuszona i nadęta, w której z rzadka tylko można doszukać się czegoś nieprzewidywalnego. Mimo tego, że film narusza doktrynę katolicką, bo nie pokazuje związku Marii z Józefem jako czystego, w gruncie rzeczy nie próbuje wypełnić luki między Maryją jako symbolem a Maryją jako osobą. Zamiast pełnokrwisteg portretu młodej kobiety, pełnej lęków i niepewności, która nagle musi udźwignąć olbrzymią odpowiedzialność, zmienić się, uporać z emocjonalnym ciężarem i odnaleźć w sobie siłę, otrzymujemy wydmuszkę: płaski scenariusz, frustrujący bylejakością coming-of-age (albo raczej: coming-of-age wannabe), uderzający w tony przerysowanego melodramatu. Z okropnie (podkreślę: OKROPNIE) napisanymi, topornymi dialogami.



Każdy komponent tego filmu budzi poczucie niedosytu. Z jednej strony twórcy upchali w tych dwóch godzinach naprawdę sporo, jeśli chodzi o historyczne czy apokryficzne wydarzenia; z drugiej - zabrakło im czasu, by dołożyć warstw, wzmocnić fundamenty, uczłowieczyć. I to mimo tego, że odtwórcom głównych ról - Cohen i Ido Tako, który wciela się w Józefa - udaje się momentami wzbudzić empatię i niepokój wywołany tym, z czym ich bohaterowie się mierzą, przez co muszą przejść.



Rozwój charakterologiczny bohaterów nie istnieje, nie można też oprzeć się wrażeniu, że obraz od czasu do czasu przeistacza się w mdłe, monumentalne kazanie, rujnując tempo i uniemożliwiając widzowi wyzbycie się obojętności. Wrażenie rozmachu osiągnięto dzięki anamorficznemu obiektywowi szerokoekranowemu: skala biblijnej scenerii kręconego w Maroku filmu faktycznie prezentuje się nieźle, ale daleko jej do imponującej. Przyzwoitej warstwie wizualnej nie udaje się uratować tego rozczarowująco powściągliwego seansu. Podobnie jak Anthony’emu Hopkinsowi w roli króla Heroda - artysta, jak zwykle, daje z siebie wszystko, ale to wciąż za mało, by dźwignąć z kolan film stworzony bez odrobiny kreatywności (i pełen jednowymiarowych postaci). Pusto, głucho, bez serca - a przecież potencjału nie brakowało.



