Max Korzh: kto to jest? Białoruski artysta wyprzedał Stadion Narodowy

Ładowanie...

Część osób może być zdziwiona faktem, że fani tak tłumnie przybyli na koncert Maksa Korzha, a bilety wyprzedały się w ekspresowym tempie (według doniesień, wydarzyło się to w ciągu zaledwie pięciu dni). Słuchaczom w Polsce nazwisko artysty mogło się przewinąć, jednak trudno było uwierzyć, że będzie on w stanie wyprzedać Stadion Narodowy i grać na tej samej scenie, co Kendrick Lamar i SZA, 50 Cent czy Jennifer Lopez.

O Maksie Korzhu zrobiło się głośno nie tylko w związku z wyprzedanym koncertem - szum w mediach wzbudził nielegalny koncert na warszawskiej Woli, gdzie musiała interweniować policja. Następnego dnia doszło z kolei do incydentu, gdy uczestnicy zaczęli przedzierać się przez barierki, tratując ochroniarzy, aby dostać się pod scenę. Oznacza to, że Korzh robi wśród młodych osób furorę, dlatego tym bardziej warto dowiedzieć się, kim jest białoruski muzyk.

REKLAMA

Max Korzh: kto to jest? Białoruski raper wystąpił w Warszawie

Max Korzh, właściwie Maksim Anatolijewicz Korż, urodził się 23 listopada 1988 roku w Łunińcu, małym miasteczku w obwodzie brzeskim na Białorusi. Już jako dziecko przejawiał spore zainteresowanie muzyką, przez co rodzice zadecydowali o zapisaniu go do szkoły muzycznej. W wieku 16 lat Max wraz z przyjaciółmi założył zespół muzyczny LunClan, w którym nagrywali piosenki w swoim ojczystym języku. W międzyczasie chłopak próbował swoich sił również jako beatmaker (osoba, która tworzy podkłady muzyczne dla innych wykonawców), jednak z czasem zaczął produkować je tylko na swoje potrzeby.

W 2007 roku LunClan wydał swój debiutancki album "Razmaŭliaj sa mnoj pa-bielarusku", który ukazał się online. To był jednak dopiero początek kariery Korzha - w maju 2008 roku wydał on utwór "Pracoŭny čaćvier", który zajął 2. miejsce na liście przebojów Tuzin hitoŭ (czyli probiałoruskiej internetowej strony muzycznej), a w kolejnych latach współpracował z takimi raperami jak Maz, Akme czy Bloody Svinakol. W maju 2010 roku, jeszcze jako członek LunClanu, wystąpił na Festiwalu Białoruskojęzycznej Muzyki Rapowej, gdzie zaprezentował utwór "Minsk".

W międzyczasie Max zorientował się, że studia kolidują z jego karierą muzyczną, w związku z tym, zdecydował się zrezygnować z nauki. Za pożyczone od matki 300 dolarów nagrał swoją pierwszą rosyjskojęzyczną piosenkę "Nebo pomozhet nam", którą opublikował na portalu społecznościowym VKontakte. Po tym musiał zrobić sobie przymusową przerwę od robienia muzyki - mężczyzna został powołany do wojska.

Podczas jego nieobecności okazało się, że kawałek "Nebo pomozhet nam" zyskał w sieci sporą popularność - puszczały go nawet mińskie stacje radiowe. Max wpadł zatem na pomysł, by jeszcze bardziej rozpowszechnić swoją muzykę i zaczął wysyłać utwory DJ-om, aby mogli grać je na klubowych imprezach. Był to właściwie początek jego kariery solowej, do której tak usilnie dążył.

W marcu 2013 roku wystąpił w Pałacu Sportu w Mińsku, gdzie zgromadziło się ponad 6 tys. osób. Obiekt nie był przygotowany na tak dużą publiczność, w związku z czym musiał zorganizować na trybunach dodatkowe miejsca. W listopadzie 2013 roku Korzh podwoił swój sukces - na jego występie na Mińskiej Arenie ze swoim drugim albumem "Zhit' u kayf" zjawiło się 13 tys. osób, co było pierwszym takim wydarzeniem w muzycznej historii Białorusi. Muzyk po raz drugi dokonał tego w grudniu 2017 roku.

W 2016 roku Max Korzh otrzymał zakaz wjazdu do Ukrainy na 5 lat.

Po koncercie na okupowanym przez Rosję Krymie, muzyk otrzymał zakaz wjazdu do Ukrainy na 5 lat, o czym dowiedział się na lotnisku w Kijowie podczas kontroli paszportowej, gdy w jego dokumencie wbito pieczątkę z zakazem wjazdu. Wyniknęło to najpewniej z ukraińskich przepisów i polityki zakazującej wjazdu osobom występującym lub prowadzącym działalność na Krymie bez ukraińskiego zezwolenia, ponieważ Krym jest uznawany przez Ukrainę za terytorium okupowane od czasu aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.

Max Korzh: muzyka i dyskografia

Razmaŭliaj sa mnoj pa-bielarusku (2007) - album zespołu LunClan

Zhivotnyy mir (2012)

Zhit' v kayf (2013)

Domashniy (2014)

Malyy povzroslel. Chast' 1 (2016)

Malyy povzroslel. Chast' 2 (2017)

REKLAMA

O muzyce czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 11.08.2025 11:33

Ładowanie...