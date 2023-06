„Matka do wynajęcia”, nowy hit Netfliksa ma aż 24 odcinki. Po co tyle?

Niestety: niewystarczająca. Próby utkania sensownego komentarza grzęzną w fabularnym mule. Aspekty rozrywkowe bledną w obliczu skali, czyli dwudziestu czterech epizodów. Idąc dalej: bohaterowie „Matki do wynajęcia” to nieciekawe, jednowymiarowe postacie; wszystko jest tu bardzo archetypowe, skrajnie wręcz stereotypowe, na czele z naiwną i lekkomyślną główną bohaterką, przebiegłym przystojniakiem i jego złowroga matką. Twórcy nie pozwalają, by wiarygodne charaktery stanęły na drodze leniwie napisanym wątkom, w związku z czym - przykładowo - „ofiary” rzadko kiedy próbują się bronić czy stawiać opór manipulacji, pozytywne postacie są bierne i nierozgarnięte, a „złym” na sucho ujdzie niemal wszystko.



Z czasem postępowania części z nich stają się coraz bardziej irracjonalne, chyba tylko po to, by mocniej powikłać fabułę - a ta mniej więcej w połowie staje się nieznośnie chaotyczna. Podobnie jak nieustanne krzyki, oskarżenia i ucieczki, minimum naturalnej międzyludzkiej komunikacji. Co więcej, ostatecznie historia okazuje się bardzo prosta - wycinając ogrom zbędnych wątków, dialogów i sekwencji, otrzymalibyśmy bardziej klarowną i łatwiejszą do zaangażowania się opowieść na dziesięć, może dwanaście półgodzinnych epizodów. A dwadzieścia cztery? Szkoda waszego czasu.