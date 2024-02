Polskie wątki wcale nie poprawiają jakości filmu. Tutaj nawet Joanna Kulig nie pomaga

"Miłość bez ostrzeżenia" jest jak żart bez puenty, albo puenta bez żartu. Taki tu chaos, że aż trudno się zdecydować. Reżyserka i scenarzystka Rebecca Miller zabiera nas do Nowego Jorku, gdzie, jak dobrze wiemy, wszystko się może zdarzyć. Dlatego skok w bok z uzależnioną od romansu kapitan holownika staje się dla kompozytora sposobem na przełamanie blokady twórczej. W tym czasie jego była terapeutka, a obecna żona, użera się z wyobrażającym sobie ją nago pacjentem, a potem pomaga sprzątać tyle co zatrudnionej do pomocy imigrantki z Polski. Ta ostatnia okazuje się zresztą matką dziewczyny jej syna. Bo... czemu nie?



Właściwie Miller tak bardzo gubi się w kolejnych wprowadzanych wątkach, że na koniec postanawia rozwiązać je przy pomocy opery science fiction. Nie zrozumcie mnie źle. "Romeo i Julię" w kosmosie uważam akurat za najlepsze, co ten film ma widzom do zaoferowania. Jestem jej fanem, bo to najlepsze, co ten film ma nam do zaoferowania. "Miłość bez ostrzeżenia" okazuje się bowiem całkowicie pozbawiona na siebie pomysłu. Swojej siły dopatruje się w nieprawdopodobnych zbiegach okoliczności, a błyskotliwymi dialogami chciałaby nas trafiać z mocą karabinu maszynowego. Otrzymujemy jednak screwball comedy, która leci w kulki z samym sobą.



