Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was

W dalszej części artykułu opowiadam, o czym jest serial "Młodzi milionerzy". Jeśli nie chcecie znać zarysu fabuły, włączcie sobie serial i wróćcie tu po pierwszym odcinku.

"Młodzi milionerzy" udowodnili mi, że nie zawsze warto czytać opisy seriali, bo można naprawdę miło się zaskoczyć. W tę francuską produkcję kliknęłam w momencie, gdy wspięła się na wysokie miejsce w TOP-ce Netfliksa, co zachęciło mnie, by na nią zerknąć. Podeszłam do niej z dystansem, ponieważ spodziewałam się, że będzie to kolejna historia, jakich milion: bogate dzieciaki z zamożnych rodzin emanują bogactwem i wpadają w kłopoty. A tu proszę, niespodzianka - wcale tak nie było. Może właśnie dlatego o tym serialu myślę nieco cieplej?

Młodzi milionerzy: czy warto obejrzeć serial w serwisie Netflix?

Bohaterami "Młodych milionerów" jest czwórka zwyczajnych nastolatków z Marsylii: Leo (Abraham Wapler), Jess (Sara Gançarski), Samia (Malou Khébizi) i David (Calixte Broisin-Doutaz). Wcale nie są oni członkami zamożnych rodzin, co więcej - każdy z nich zmaga się ze swoimi problemami. David swoją młodość spędził w domu opieki, nie wiedząc, kim są jego biologiczni rodzice, Samia jest zapaloną piłkarką, Jess boryka się ze związkowymi kłopotami, a Leo to ten miły chłopak, który troszczy się o wszystko i wszystkich.

Kiedy pewnego dnia okazuje się, że wskutek choroby nauczycielki ich klasa nie musi zostawać w szkole, przyjaciele udają się do baru. Tam David dla zabawy postanawia kupić los na loterii i zakreśla podane przez wszystkich numery, które okazują się być szczęśliwe - nastolatki wygrywają 17 mln euro i... zaczynają wydawać pieniądze, których nie mają. Nie jest to jednak ich jedyny kłopot - niedługo później orientują się, że wygraną może wypłacić jedynie ktoś pełnoletni. Postanawiają zatem zaangażować w akcję swojego nauczyciela, pana Pivota (Stéphan Wojtowicz). Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem.

Serial koncentruje się na czymś, czego się nie spodziewałam - podczas gdy byłam przekonana, że będzie on ukazywał, w jaki sposób nastolatki szastają wygraną na prawo i lewo, okazało się, że produkcja bardziej skupia się na ich pogoni za utraconym losem. Początkowo przecież nie mogą go wypłacić, a później w zaskakujących okolicznościach tracą czek i szukają sposobu na to, jak go odzyskać. Absurdalne sytuacje i żarty, a także zaskakujące cliffhangery po każdym odcinku całkiem mnie bawiły. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale przez to, że epizody trwały tylko pół godziny, czułam się, jakbym oglądała naprawdę fajny rozrywkowy serial.

No właśnie - warto przy tym mieć na uwadze, że to nie jest thriller w stylu "Szkoły dla elity" ani romansidło podobne do "Przez moje okno" czy "After". To po prostu lekka i - od pewnego momentu - mało zaskakująca komedia, której jednak nie można odmówić tego, że w potrafi wciągnąć za sprawą swojego absurdalnego humoru. Nie sądziłam, że będę chciała wiedzieć, co wydarzy się dalej, a jednak. Wiadomo - są to sytuacje nieprawdopodobne, które w prawdziwym życiu raczej by się nie wydarzyły, ale chyba właśnie to mnie w tym serialu tak bardzo urzekło.

"Młodzi milionerzy" to z pewnością nie jest arcydzieło Netfliksa, ale ma w sobie luz, którego brakuje produkcjom tego typu. Nastolatkowie są zwyczajni - każdy z nich ma swoje marzenia i problemy, a jednak twórcy zdołali przenieść ich relacje na ekran w taki sposób, że przyjemnie obserwowało się te interakcje. Można powiedzieć, że są one niewinne i takie beztroskie, co jest bardzo cenne, bo czasem trudno jest odnaleźć taki prosty i bezpretensjonalny humor w produkcjach dla młodzieży.

Anna Bortniak 19.08.2025 16:48

