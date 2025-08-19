REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was

A jednak Netflix potrafi jeszcze stworzyć lekką produkcję dla młodych odbiorców, która znacznie różni się od tych young adultowych potworków. Mimo że "Młodzi milionerzy" mają swoje wady, to nie można przejść obok tego serialu obojętnie. Bardzo mnie on zaskoczył.

Anna Bortniak
mlodzi milionerzy serial netflix opinia
REKLAMA

W dalszej części artykułu opowiadam, o czym jest serial "Młodzi milionerzy". Jeśli nie chcecie znać zarysu fabuły, włączcie sobie serial i wróćcie tu po pierwszym odcinku.

"Młodzi milionerzy" udowodnili mi, że nie zawsze warto czytać opisy seriali, bo można naprawdę miło się zaskoczyć. W tę francuską produkcję kliknęłam w momencie, gdy wspięła się na wysokie miejsce w TOP-ce Netfliksa, co zachęciło mnie, by na nią zerknąć. Podeszłam do niej z dystansem, ponieważ spodziewałam się, że będzie to kolejna historia, jakich milion: bogate dzieciaki z zamożnych rodzin emanują bogactwem i wpadają w kłopoty. A tu proszę, niespodzianka - wcale tak nie było. Może właśnie dlatego o tym serialu myślę nieco cieplej?

REKLAMA

Młodzi milionerzy: czy warto obejrzeć serial w serwisie Netflix?

Bohaterami "Młodych milionerów" jest czwórka zwyczajnych nastolatków z Marsylii: Leo (Abraham Wapler), Jess (Sara Gançarski), Samia (Malou Khébizi) i David (Calixte Broisin-Doutaz). Wcale nie są oni członkami zamożnych rodzin, co więcej - każdy z nich zmaga się ze swoimi problemami. David swoją młodość spędził w domu opieki, nie wiedząc, kim są jego biologiczni rodzice, Samia jest zapaloną piłkarką, Jess boryka się ze związkowymi kłopotami, a Leo to ten miły chłopak, który troszczy się o wszystko i wszystkich.

Kiedy pewnego dnia okazuje się, że wskutek choroby nauczycielki ich klasa nie musi zostawać w szkole, przyjaciele udają się do baru. Tam David dla zabawy postanawia kupić los na loterii i zakreśla podane przez wszystkich numery, które okazują się być szczęśliwe - nastolatki wygrywają 17 mln euro i... zaczynają wydawać pieniądze, których nie mają. Nie jest to jednak ich jedyny kłopot - niedługo później orientują się, że wygraną może wypłacić jedynie ktoś pełnoletni. Postanawiają zatem zaangażować w akcję swojego nauczyciela, pana Pivota (Stéphan Wojtowicz). Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem.

Serial koncentruje się na czymś, czego się nie spodziewałam - podczas gdy byłam przekonana, że będzie on ukazywał, w jaki sposób nastolatki szastają wygraną na prawo i lewo, okazało się, że produkcja bardziej skupia się na ich pogoni za utraconym losem. Początkowo przecież nie mogą go wypłacić, a później w zaskakujących okolicznościach tracą czek i szukają sposobu na to, jak go odzyskać. Absurdalne sytuacje i żarty, a także zaskakujące cliffhangery po każdym odcinku całkiem mnie bawiły. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale przez to, że epizody trwały tylko pół godziny, czułam się, jakbym oglądała naprawdę fajny rozrywkowy serial.

No właśnie - warto przy tym mieć na uwadze, że to nie jest thriller w stylu "Szkoły dla elity" ani romansidło podobne do "Przez moje okno" czy "After". To po prostu lekka i - od pewnego momentu - mało zaskakująca komedia, której jednak nie można odmówić tego, że w potrafi wciągnąć za sprawą swojego absurdalnego humoru. Nie sądziłam, że będę chciała wiedzieć, co wydarzy się dalej, a jednak. Wiadomo - są to sytuacje nieprawdopodobne, które w prawdziwym życiu raczej by się nie wydarzyły, ale chyba właśnie to mnie w tym serialu tak bardzo urzekło.

"Młodzi milionerzy" to z pewnością nie jest arcydzieło Netfliksa, ale ma w sobie luz, którego brakuje produkcjom tego typu. Nastolatkowie są zwyczajni - każdy z nich ma swoje marzenia i problemy, a jednak twórcy zdołali przenieść ich relacje na ekran w taki sposób, że przyjemnie obserwowało się te interakcje. Można powiedzieć, że są one niewinne i takie beztroskie, co jest bardzo cenne, bo czasem trudno jest odnaleźć taki prosty i bezpretensjonalny humor w produkcjach dla młodzieży.

  • Tytuł serialu: Młodzi milionerzy (Young Millionnaires)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Igor Gotesman, Tania Gotesman
  • Obsada: Abraham Wapler, Sara Gançarski, Malou Khébizi, Calixte Broisin-Doutaz
  • Nasza ocena: 5/10
  • Ocena IMDb: 5.6/10
REKLAMA

O produkcjach dla młodzieży czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
19.08.2025 16:48
Tagi: filmy młodzieżoweSeriale Netflix
Najnowsze
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA