Monty Python nie chce cenzurować swoich żartów. Oni są mistrzami we wkurzaniu ludzi

Z jednej strony John Cleese słusznie rzuca wyzwanie cancel culture, bo wymusiła na komikach autocenzurę, która bez wątpienia niszczy komedię. Trudo jednak jednoznacznie ocenić jego postawę, bo w sprawie "Żywotu Briana" jest jeszcze druga strona medalu. W teatralnej adaptacji sam autor wprowadził bowiem zmiany względem oryginalnej fabuły. Dodał na przykład postać żony Piłata, która zakochuje się w tytułowym bohaterze. Zrezygnował natomiast ze sceny ukrzyżowania Briana (ale spokojnie, na deskach wybrzmi Always Look On The Bright Side Of Life). Skoro uznał, że sztuka obejdzie się bez tak ikonicznego momentu z filmu, czy korona by mu z głowy spadła, gdyby usunął również "Lorettę"?