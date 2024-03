2. sezon genialnego serialu z Disney+ dowodzi, że nie istnieje lepsza dekonstrukcja kina superbohaterskiego

Sercem pozostaje jednak Máiréad Tyers w roli Jen: na zmianę bezlitosna, energiczna, skołowana i rozbita, skupia w sobie tak wiele przywar i utrapień - zarówno tych powszechnych jak i bardziej neurotycznych - że nie sposób ani przez moment nie dostrzec w niej siebie. Tym bardziej, że serial w gruncie rzeczy nie stawia jej w roli ofiary (no, może okazjonalnie): Jen ponosi odpowiedzialność za ogrom swoich dramatów i niepowodzeń, a wiele komponentów jej postawy to prawdziwy problem, który należałoby przepracować.



W nowej odsłonie nierówny humor może zacząć nieco doskwierać - przez niego tytuł staje się momentami równie głęboki, co prymitywny. Część bardziej kloacznych dowcipów nie ma w sobie tej przekory i brawury: to wulgarność dla wulgarności, niska i czasem pozbawiona wdzięku, choć przyznam, że osobiście cenię sobie tę zuchwałość.



Na szczęście „Nadzwyczajna” i tak pozostaje tytułem nieodparcie zabawnym, boleśnie szczerym, pewnym siebie, świadomym i kreatywnym. Dba o rozwój postaci, rozbudowuje narrację; sprośność przeplata dojrzałością, pielęgnuje swoją tożsamość i nieustannie uwielbia podciąć najbardziej absurdalne momenty nieoczekiwanym dramatem czy patosem, co ostatecznie wybrzmiewa zaskakująco potężnie. To prawdziwy unikat, nie tylko w konwencji, ale i pośród wszystkich współczesnych seriali. Po takim seansie sama myśl o marvelowskich, ściągniętych z taśmy produkcyjnej klonach zabija nudą.



Nadzwyczajna: 2. sezon serialu wylądował już na Disney+.