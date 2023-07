Filmy, których nie lubicie - a są naprawdę dobre. Topka niedocenianych

Jakkolwiek jestem zdania, że o gustach zdecydowanie powinno się dyskutować, a sztukę można wartościować, tak w żadnym wypadku nie uważam, że ktokolwiek posiadł monopol na ferowanie jedynych słusznych wyroków. Różni nas wrażliwość, suma doświadczeń, pasje; na co innego zwracamy uwagę, co innego jest dla nas ważne. Wszystko to, co składa się na subiektywny (czyli jedyny istniejący) odbiór tekstu kultury - zbiór rozmaitych komponentów intelektualnych czy emocjonalnych - uniemożliwia nam kolektywny odbiór, powszechną zgodę co do oceny jakości. Za pomocą dostępnych narzędzi mogę starać się wykazać, że dany tytuł to twór jakościowy - a jednocześnie wcale nie musi mi się podobać. I przeciwnie: cenię sporo filmów, o których wiem, że są raczej nieudane - z różnych przyczyn. Tym razem chciałbym wyłonić te filmy, które uważam za świetne, choć nie cieszą się sympatią szerokiej publiczności. To lista, którą mogłoby sporządzić każde z nas.