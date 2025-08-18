Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów

Ładowanie...

Horrory, tak jak każdy gatunek, mają swoje lepsze i gorsze momenty. Ostatnimi laty jednak można dostrzec, że twórcy bardzo chętnie eksperymentują, poszukują nowych inspiracji, czy po prostu eksplorują tematykę związaną z kinem grozy. Platformy streamingowe mają w swojej ofercie wiele oryginalnych, wyprodukowanych przez siebie filmów, reprezentujących ten gatunek. Z jakim skutkiem? Oto zestawienie najciekawszych, oryginalnych horrorów wyprodukowanych i dystrybuowanych przez Netfliksa.

Horrory oryginalne Netfliksa - TOP 15

15. W lesie dziś nie zaśnie nikt 2

Tytuł filmu: W lesie dziś nie zaśnie nikt 2

W lesie dziś nie zaśnie nikt 2 Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyseria: Bartosz M. Kowalski

Bartosz M. Kowalski Obsada: Mateusz Więcławek, Julia Wieniawa, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski

Mateusz Więcławek, Julia Wieniawa, Zofia Wichłacz, Andrzej Grabowski Ocena IMDb: 3.9/10

Kontynuacja jednego z (czy tego chcemy, czy nie) przełomowych dla polskiego kina ostatnich lat, filmów grozy. Głównym bohaterem tej opowieści jest Adaś (Więcławek) - młody, nieszczęśliwy policjant z małej wsi na Podlasiu. Wkrótce, wraz z Wanessą (Wichłacz) koleżanką z pracy (i zarazem obiektem westchnień), natrafią na ślad przerażającej istoty, która sprawi, że wyjście cało z tej sytuacji będzie praktycznie niemożliwe.

14. Przywilej

Tytuł filmu: Przywilej

Przywilej Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 107 minut

107 minut Reżyseria: Felix Fuchssteiner, Katharina Schode

Felix Fuchssteiner, Katharina Schode Obsada: Max Schimmelpfennig, Lea van Acken, Tijan Marei

Max Schimmelpfennig, Lea van Acken, Tijan Marei Ocena IMDb: 4.7/10

Netflix tym razem zabiera subskrybentów na wycieczkę do Niemiec. Finn to uczęszczający 18-letni chłopak, który po tragicznej śmierci siostry przeżywa koszmary i jest dręczony demonicznymi wizjami. Wkrótce, wraz z koleżankami, odkrywa mroczny spisek, który powiązany jest z sekretem z przeszłości, ukrywanym przez jego rodzinę.

13. Wybieraj albo umieraj

Tytuł filmu: Wybieraj albo umieraj

Wybieraj albo umieraj Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 84 minuty

84 minuty Reżyseria: Toby Meakins

Toby Meakins Obsada: Iola Evans, Asa Butterfield, Kate Fleetwood, Eddie Marsan, Robert Englund

Iola Evans, Asa Butterfield, Kate Fleetwood, Eddie Marsan, Robert Englund Ocena IMDb: 4.8/10

Stosunkowo krótki metraż, więc tym bardziej warto potraktować ten film jako horror idealny do znośnego pochłonięcia w wolnym czasie. Główną bohaterką tej produkcji jest Kayla, młoda dziewczyna, która odpalając zaginioną grę z lat 80. uwalnia tajemniczą klątwę. Z pomocą przyjaciela Isaaca (Butterfield) musi się zmierzyć z konsekwencjami tej decyzji.

12. W lesie dziś nie zaśnie nikt

Tytuł filmu: W lesie dziś nie zaśnie nikt

W lesie dziś nie zaśnie nikt Rok produkcji: 2020

2020 Czas trwania: 102 minuty

102 minuty Reżyseria: Bartosz M. Kowalski

Bartosz M. Kowalski Obsada: Julia Wieniawa, Michał Lipa, Wiktoria Gąsiewska, Gabriela Muskała, Mirosław Zbrojewicz

Julia Wieniawa, Michał Lipa, Wiktoria Gąsiewska, Gabriela Muskała, Mirosław Zbrojewicz Ocena IMDb: 4.9/10

Choć ten film nie jest debiutem Bartosza M. Kowalskiego, to właśnie "W lesie dziś nie zaśnie nikt" na dobre wprowadziło reżysera do mainstreamowej świadomości. "Polski horror" jeszcze jakiś czas temu brzmiał jak synonim dziwactwa, a dzięki Kowalskiemu ten szyld zyskuje coraz większe uznanie. Film opowiada historię grupy nastolatków, którzy trafiają na tzw. "obóz offline", mający pomóc im żyć bez technologii. Wkrótce okaże się, że bohaterowie, w dosłownym znaczeniu tych słów, będą musieli walczyć o życie.

11. Wybawienie

Tytuł filmu: Wybawienie

Wybawienie Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 112 minut

112 minut Reżyseria: Lee Daniels

Lee Daniels Obsada: Andra Day, Glenn Close, Mo’Nique, Caleb McLaughlin, Aunjanue Ellis-Taylor, Anthony B. Jenkins

Andra Day, Glenn Close, Mo’Nique, Caleb McLaughlin, Aunjanue Ellis-Taylor, Anthony B. Jenkins Ocena IMDb: 5.1/10

Główna bohaterka, Ebony Jackson (Day) to samotna matka, która próbuje otworzyć nowy rozdział w życiu, uciec od trudnej przeszłości i osobistych demonów. Z czasem rodziną Ebony zaczyna się interesować opieka społeczna, a jakby tego było mało, w grę wchodzi nadnaturalna siła. Kobieta będzie zmuszona do stoczenia walki o życie swoje i własnych dzieci. Jeśli to Was nie przekonuje, to warto obejrzeć chociaż dla pięknie szarżującej Glenn Close.

10. Rekiny w Sekwanie

Tytuł filmu: Rekiny w Sekwanie

Rekiny w Sekwanie Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 104 minuty

104 minuty Reżyseria: Xavier Gens

Xavier Gens Obsada: Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Léa Léviant

Bérénice Bejo, Nassim Lyes, Léa Léviant Ocena IMDb: 5.2/10

Film z cyklu "nie ma szans się wydarzyć, ale może się dobrze oglądać". Akcja filmu rozgrywa się w 2024 roku, kiedy to Paryż po raz zostaje gospodarzem Mistrzostw Świata w triathlonie. W tym samym czasie genialna naukowczyni Sophia dowiaduje się, że po Sekwanie pływa rekin. Kobieta musi połączyć siły z nieoczekiwanymi sojusznikami, żeby uniknąć wielkiej, krwawej tragedii.

9. W wysokiej trawie

Tytuł filmu: W wysokiej trawie

W wysokiej trawie Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 90 minut

90 minut Reżyser: Vincenzo Natali

Vincenzo Natali Obsada: Patrick Wilson, Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Harrison Gilbertson

Patrick Wilson, Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Harrison Gilbertson Ocena IMDb: 5.5/10

Jedno z dzieł Netfliksa bazujących na twórczości Stephena Kinga. Becky (De Oliveira) i Cal (DeMuth) udają się do San Diego. W trakcie postoju dochodzi do dziwnego zdarzenia - są świadkami krzyku chłopca, który dobiega z ogromnego terenu pokrytego wysoką trawą. Para postanawia pomóc zaginionemu, jednak równocześnie podejmuje brzemienną w skutkach decyzję - rozdziela się. Z czasem okazuje się, że wysoka trawa kryje w sobie mroczne tajemnice.

8. Klasyczny horror

Tytuł filmu: Klasyczny horror

Klasyczny horror Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyseria: Roberto De Feo i Paolo Strippoli

Roberto De Feo i Paolo Strippoli Obsada: Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yuliia Sobol

Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yuliia Sobol Ocena IMDb: 5.7/10

Mieliśmy już niemiecki horror, więc po co się ograniczać? Czerwono-czarna platforma tym razem zabiera widzów na południe Włoch, gdzie piątka przyjaciół wybiera się kamperem na wycieczkę. Wkrótce dochodzi do wypadku, wskutek którego grupa musi odnaleźć schronienie. Znajduje je w opuszczonej chacie. Jak dobrze wiemy, jest to absolutnie najlepszy możliwy pomysł, na jaki mogą wpaść bohaterowie horroru.

7. Ostatnia wieczerza

Tytuł filmu: Ostatnia wieczerza

Ostatnia wieczerza Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 89 minut

89 minut Reżyseria: Bartosz M. Kowalski

Bartosz M. Kowalski Obsada: Piotr Żurawski, Olaf Lubaszenko, Sebastian Stankiewicz

Piotr Żurawski, Olaf Lubaszenko, Sebastian Stankiewicz Ocena IMDb: 5.8/10

Spośród dorobku Bartosza M. Kowalskiego uważam ten tytuł za najlepszy, który dotychczas ten twórca wypuścił ze swoich rąk. Bardzo klimatyczna opowieść, osadzona w roku 1987, kiedy to młody milicjant (Żurawski) infiltruje klasztor, by zbadać sprawę tajemniczych zaginięć. Wkrótce odkrywa mroczną prawdę zarówno o przybytku, jak i o duchownych, którzy go zamieszkują.

6. Telefon pana Harrigana

Tytuł filmu: Telefon pana Harrigana

Telefon pana Harrigana Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 106 minut

106 minut Reżyser: John Lee Hancock

John Lee Hancock Obsada: Jaeden Martell, Donald Sutherland, Joe Tippett, Colin O'Brien

Jaeden Martell, Donald Sutherland, Joe Tippett, Colin O'Brien Ocena IMDb: 6/10

Warto sprawdzić ten film zwłaszcza ze względu na Donalda Sutherlanda. Legendarny aktor (dla którego to jedna z ostatnich ról) wciela się w tytułowego pana Harrigana - sędziwego samotnika, z którym zaprzyjaźnia się młody Craig (Martell, znany chociażby z "To"). Gdy mężczyzna umiera, Craig orientuje się, że kontakt z przyjacielem nie został utracony - jest w stanie się z nim komunikować przez iPhone'a, który znajduje się wraz z Harriganem w jego grobie.

5. Ulica strachu: Część 1 - 1994

Tytuł filmu: Ulica strachu: Część 1 - 1994

Ulica strachu: Część 1 - 1994 Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 105 minut

105 minut Reżyseria: Leigh Janiak

Leigh Janiak Obsada: Benjamin Flores Jr, Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Julia Rehwald, Ashley Zukerman

Benjamin Flores Jr, Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Julia Rehwald, Ashley Zukerman Ocena IMDb: 6.2/10

Pierwsza część słynnej serii, łącznie liczącej aż cztery produkcje. W tytułowym roku grupa nastolatków z Shadyside (aż dziwne, że nie Derry!) odkrywa powiązania pomiędzy przerażającymi zdarzeniami, do których dochodzi w ich miasteczku od wielu pokoleń. Im bliżej są prawdy, tym większe niebezpieczeństwo im grozi. Jeśli w Waszych gustach znajdzie się miejsce na młodzieżowy horror osadzony w retro klimacie, warto skorzystać z tej pozycji.

4. 1922

Tytuł filmu: W wysokiej trawie

W wysokiej trawie Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 101 minut

101 minut Reżyser: Zak Hilditch

Zak Hilditch Obsada: Thomas Jane, Molly Parker, Dylan Schmid, Kaitlyn Bernard

Thomas Jane, Molly Parker, Dylan Schmid, Kaitlyn Bernard Ocena IMDb: 6.2/10

Kolejny z tytułów w tym zestawieniu, które reprezentują "frakcję Stephena Kinga". W centrum akcji filmu znajdują się Wilfred (Jane) i Arlette (Parker). Kobieta odziedziczyła farmę, na której obydwoje, wraz z nastoletnim synem Henrym, spokojnie żyją. Mąż czuje się szczęśliwy, jednak do Arlette coraz mniej przemawia styl życia na prowincji. Decyduje, że chce sprzedać ziemię i przeprowadzić się do miasta. Gdy grozi, że zabierze ze sobą syna, zdesperowany Wilfred decyduje się na bardzo mroczny ruch.

3. Opiekunka

Tytuł filmu: Opiekunka

Opiekunka Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 85 minut

85 minut Reżyseria: McG

McG Obsada: Judah Lewis, Samara Weaving, Bella Thorne, Robbie Ammell

Judah Lewis, Samara Weaving, Bella Thorne, Robbie Ammell Ocena IMDb: 6.4/10

Cole (Lewis) to nastolatek, który ma bardzo dobrą relację ze swoją opiekunką Bee (Weaving). Oprócz pilnowania go podczas nieobecności rodziców, jest dla chłopaka trochę jak starsza siostra, która z nim pogada i pomaga, gdy łobuzy z okolicy będą mu zagrażać. Wkrótce Cole jest świadkiem przerażającej sytuacji - Bee sprowadza do jego domu znajomych, z któymi odprawia krwawy rytuał.

2. Gra Geralda

Tytuł filmu: Gra Geralda

Gra Geralda Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 103 minuty

103 minuty Reżyser: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Bruce Greenwood, Carla Gugino, Carel Struycken, Henry Thomas, Kate Siegel

Bruce Greenwood, Carla Gugino, Carel Struycken, Henry Thomas, Kate Siegel Ocena IMDb: 6.5/10

Film maestro Flanagana to nie tylko bardzo porządny i niekomfortowy horror, ale również reklama bezpiecznego korzystania z łóżka. Tytułowy bohater (Bruce Greenwood) wraz z żoną (Carla Gugino) spędzają weekend w domku na odludziu. W trakcie wiadomych zabaw mężczyzna doznaje ataku serca. Kobieta, przypięta do łóżka kajdankami, próbuje się uwolnić z pułapki.

1. Anihilacja

Tytuł filmu: Anihilacja

Anihilacja Rok produkcji: 2018

2018 Czas trwania: 115 minut

115 minut Reżyseria: Alex Garland

Alex Garland Obsada: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac

Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, Oscar Isaac Ocena IMDb: 6.8/10

Choć Alex Garland zdążył już wcześniej podbić zbiorową świadomość dzięki "Ex Machinie", "Anihilacja" to kolejny tytuł, który wyszedł spod jego reżyserskiej ręki i kojarzy się ze sporą jakością. Portman wciela się w biolożkę i byłą żołnierkę, która szuka odpowiedzi w związku z zaginięciem męża w Strefie X - nieprzyjaznym i niebezpiecznym miejscu. Wraz z innymi śmiałkami decyduje się na to, by się tam udać.

