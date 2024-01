Kwintesencja brytyjskości, czyli 7 najlepszych brytyjskich seriali

"Hotel Zacisze" to kolejny kultowy brytyjski serial - realizowany w połowie lat 70. sitcom, stworzony przez Johna Cleese'a, jednego z członków grupy Monty Pythona. Akcja dzieje się w podmiejskim hotelu w Torquay, ukazując zabawne perypetie właściciela hotelu Basila Fawlty'ego (John Cleese), jego żony Sybil oraz służby. Basil grany przez Cleese'a jest egoistycznym, złośliwym i ironicznym człowiekiem. Ciągle jest podminowany przez paplanie swojej żony, ale też przez to, że Sybil bardziej ogarnia od niego każdy temat. Co ciekawe, nie jest w stanie postawić się swojej żonie. Nie cierpi też niektórych hotelowych gości, którzy dla niego są prostakami. Marzy, by jego klientelą byli ludzie zamożni i tacy, którzy coś znaczą. Gdy wreszcie taki klient (w jego mniemaniu) się pojawia, obsługuje go z pompą. W tle pojawia się też m.in. zabawny Hiszpan imigrant, który choć stara się nauczyć angielskiego, w ogóle mu to nie wychodzi.



Hotelem w dużej mierze zajmuje się pokojówka Pollly. W tej roli występowała wtedy ówczesna żona Cleese'a oraz współautorka scenariusza, Connie Booth. To właśnie ona odpowiedzialna jest za naprawianie licznych pomyłek oraz wtop serialowego szefa, Basila. "Hotel Zacisze" to 100 proc. brytyjskiego humoru, licznych absurdów czy niepoprawności politycznej. Produkcja zajęła pierwsze miejsce na liście BFI TV 100.