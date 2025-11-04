REKLAMA
Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction

Dla wielu wtorek to dzień, który przypomina, że do weekendu daleko. Dla Netfliksa - moment, w którym platforma otwiera się na fanów "Transformers", bowiem od dziś w serwisie można obejrzeć praktycznie całą serię. Dla spragnionych maratonu słynnej serii science-fiction to prawdziwa gratka.

transformers netflix filmy premiera
Netflix regularnie poszerza swoją ofertę zarówno o autorskie nowości, jak i pozyskuje słynne tytuły. W ramach oryginalnej oferty możemy obejrzeć w serwisie chociażby "Balladę o drobnym karciarzu" Edwarda Bergera czy "Dom pełen dynamitu" Kathryn Bigelow, nie mówiąc już o mającym piątkową premierę "Frankensteinie". Siłą platformy streamingowej są jednak również nieco bardziej "wiekowe" pozycje, często uwielbiane przez fanów. Do takich niewątpliwie zalicza się "Transformers" - seria oparta na zabawkach, fikcyjnej rasie pozaziemskich istot, które wkrótce ze sklepów zawitały na duży ekran.

Transfomersy wjechały na Netfliksa. Można zrobić maraton

Nie mam wątpliwości, że wielbiciele starć pomiędzy Autobotami i Deceptikonami posiadający dostęp do Netfliksa będą piać z zachwytu. Mają do tego powody - od dziś w ofercie platformy znalazła się bowiem znaczna większość filmów legendarnej serii - zarówno te, w których centralną postacią jest grany przez Shię LaBeoufa Sam Witwicky, ale również te, w których pałeczkę przejął Cade Yeager, w którego wcielał się Mark Wahlberg.

Oto wszystkie filmy z serii "Transformers", które od dziś można oglądać w serwisie:

  • Transformers (2007)
  • Transformers: Zemsta upadłych (2009)
  • Transformers 3 (2011)
  • Transformers: Wiek zagłady (2014)
  • Transformers: Ostatni rycerz (2017)

Co ciekawe, tę "paczkę" zaserwowaną przez Netfliksa można nazwać tak naprawdę zestawem imienia Michaela Baya. Słynny, znany z zamiłowania do efektowności reżyser stał za kamerą wszystkich wspomnianych powyżej filmów. Późniejsze produkcje osadzone w świecie Transformersów, czyli "Bumblebee" i "Transformers: Przebudzenie bestii" zostały wyreżyserowane kolejno przez Travisa Knighta i Stevena Caple'a Jr. Od jakiegoś czasu mówi się o możliwym powrocie Baya do serii, a zatem niewykluczone, że kolejne odsłony jeszcze przed nami.

