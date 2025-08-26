Netflix anuluje serial, który miał być następcą Ozark

Ładowanie...

Choć serial "Ozark" zakończył się już kilka lat temu, to subskrybenci Netfliksa wciąż wspominają ten doskonały serial kryminalny z Jasonem Batemanem, Laurą Linney i Julią Garner w rolach głównych. Czterosezonowa produkcja emitowana w latach 2017-2022 nadal jest bowiem uważana za jeden z najchętniej oglądanych tytułów spod szyldu Netfliksa. W związku z tym fani próbowali odnaleźć coś, co zastąpi im ukochany serial i wyglądało na to, że 3 lata później pojawił się godny kandydat na następcę.

Nadbrzeże: Netflix anuluje serial po 1. sezonie

Następcą uwielbianego "Ozark" miało być "Nadbrzeże" o podobnym klimacie. Serial koncentruje się na rodzinie Buckleyów, rybakach z Karoliny Północnej, którzy kontrolują miasteczko Havenport od przemysłu rybnego po restauracje. Ich imperium zaczyna podupadać, kiedy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch zawałach serca.

Tymczasem jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) desperacko próbują ratować swój biznes, wkraczając na ścieżkę nielegalnej dzałalności, a córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) - narkomanka w trakcie odwyku, której straciła prawo do opieki nad synem - wplątuje się w związek, który może mieć negatywny wpływ na przyszłość całej rodziny.

Jak podaje Variety, serial stworzony przez Kevina Williamsona został anulowany po pierwszym sezonie. Dla części widzów może być to zaskakujące - choć serial nie był tak dobrze oceniany jak "Ozark", to mimo wszystko również zbierał pozytywne recenzje. Dodatkowo twórca serialu analizował nawet temat potencjalnego 2. sezonu, choć nie była to entuzjastyczna wypowiedź:

Uwielbiam pisać o rodzinach - myślę, że to właśnie mnie zawsze pociąga. Ale nikt nie chce pisać o szczęśliwych ludziach, to nie jest fajne. Chcesz pisać o ludziach w chaosie, którzy robią w chaosie rzeczy. Chciałem opowiedzieć historię o rozbitej rodzinie, która próbuje się naprawić indywidualnie i wspólnie. Kryje się w nich wiele sekretów, uraza i wiele traum z przeszłości.

Premiera wszystkich ośmiu odcinków pierwszego sezonu "Nadbrzeże" odbyła się 19 czerwca. Serial spędził ponad tydzień na szczycie listy 10 najlepszych seriali platformy streamingowej przez łącznie 74,3 mln godzin.

Anna Bortniak 26.08.2025 08:34

