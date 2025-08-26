REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix anuluje serial, który miał być następcą Ozark

Serial "Nadbrzeże", który dla wielu widzów wydawał się być godnym następcą wybitnego "Ozark", został anulowany przez serwis Netflix. Produkcja doczekała się zaledwie jednego sezonu i nie będzie już dalej kontynuowana.

Anna Bortniak
nadbrzeze netflix anulowany serial po 1 sezonie
REKLAMA

Choć serial "Ozark" zakończył się już kilka lat temu, to subskrybenci Netfliksa wciąż wspominają ten doskonały serial kryminalny z Jasonem Batemanem, Laurą Linney i Julią Garner w rolach głównych. Czterosezonowa produkcja emitowana w latach 2017-2022 nadal jest bowiem uważana za jeden z najchętniej oglądanych tytułów spod szyldu Netfliksa. W związku z tym fani próbowali odnaleźć coś, co zastąpi im ukochany serial i wyglądało na to, że 3 lata później pojawił się godny kandydat na następcę.

REKLAMA

Nadbrzeże: Netflix anuluje serial po 1. sezonie

Następcą uwielbianego "Ozark" miało być "Nadbrzeże" o podobnym klimacie. Serial koncentruje się na rodzinie Buckleyów, rybakach z Karoliny Północnej, którzy kontrolują miasteczko Havenport od przemysłu rybnego po restauracje. Ich imperium zaczyna podupadać, kiedy patriarcha rodu Harlan Buckley (Holt McCallany) dochodzi do siebie po dwóch zawałach serca.

Tymczasem jego żona Belle (Maria Bello) i syn Cane (Jake Weary) desperacko próbują ratować swój biznes, wkraczając na ścieżkę nielegalnej dzałalności, a córka Buckleyów, Bree (Melissa Benoist) - narkomanka w trakcie odwyku, której straciła prawo do opieki nad synem - wplątuje się w związek, który może mieć negatywny wpływ na przyszłość całej rodziny.

Jak podaje Variety, serial stworzony przez Kevina Williamsona został anulowany po pierwszym sezonie. Dla części widzów może być to zaskakujące - choć serial nie był tak dobrze oceniany jak "Ozark", to mimo wszystko również zbierał pozytywne recenzje. Dodatkowo twórca serialu analizował nawet temat potencjalnego 2. sezonu, choć nie była to entuzjastyczna wypowiedź:

Uwielbiam pisać o rodzinach - myślę, że to właśnie mnie zawsze pociąga. Ale nikt nie chce pisać o szczęśliwych ludziach, to nie jest fajne. Chcesz pisać o ludziach w chaosie, którzy robią w chaosie rzeczy. Chciałem opowiedzieć historię o rozbitej rodzinie, która próbuje się naprawić indywidualnie i wspólnie. Kryje się w nich wiele sekretów, uraza i wiele traum z przeszłości.

Premiera wszystkich ośmiu odcinków pierwszego sezonu "Nadbrzeże" odbyła się 19 czerwca. Serial spędził ponad tydzień na szczycie listy 10 najlepszych seriali platformy streamingowej przez łącznie 74,3 mln godzin.

REKLAMA

O produkcjach Netfliksa czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
26.08.2025 08:34
Tagi: Seriale kryminalneSeriale Netflix
Najnowsze
19:31
Together - recenzja filmu. Body horror idealny na randkę
Aktualizacja: 2025-08-25T19:31:00+02:00
18:52
To najpopularniejszy thriller Netfliksa. Widzowie: scenariusz pisał chyba ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-25T18:52:20+02:00
16:24
Chrzest ogniem: kto zabił? Jak się kończy film oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-08-25T16:24:22+02:00
15:49
Widzowie Prime Video rzucili się na horror na faktach. Zaskakujący tytuł
Aktualizacja: 2025-08-25T15:49:00+02:00
15:05
63 osoby deportowane z Polski. To konsekwencje koncertu Maxa Korzha
Aktualizacja: 2025-08-25T15:05:25+02:00
13:44
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?
Aktualizacja: 2025-08-25T13:44:31+02:00
13:35
Najlepszy skandynawski serial kryminalny będzie dostępny za darmo
Aktualizacja: 2025-08-25T13:35:07+02:00
13:06
Cinema Paradiso znów w kinach. Aktor z oscarowego filmu odwiedzi Polskę
Aktualizacja: 2025-08-25T13:06:36+02:00
11:24
Reżyserka najgorszego filmu Marvela tłumaczy przyczyny jego porażki
Aktualizacja: 2025-08-25T11:24:03+02:00
9:24
Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?
Aktualizacja: 2025-08-25T09:24:09+02:00
14:56
Netflix jest w swojej erze thrillerów erotycznych. Nowy film dołączył do kolekcji
Aktualizacja: 2025-08-24T14:56:03+02:00
13:13
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-24T13:13:00+02:00
10:57
Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?
Aktualizacja: 2025-08-24T10:57:00+02:00
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
11:02
Dawno nie widziałem tak pięknego filmu o buncie. Jest dostępny online
Aktualizacja: 2025-08-23T11:02:00+02:00
10:15
Disney+ robi świetne kryminały. Najnowszy jest tego dowodem
Aktualizacja: 2025-08-23T10:15:00+02:00
9:03
Film akcji zawładnął Prime Video. Widzowie szykują się na wizytę w kinie
Aktualizacja: 2025-08-23T09:03:00+02:00
8:01
Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-08-23T08:01:00+02:00
7:15
Scheda: kiedy kolejne odcinki? Kalendarz
Aktualizacja: 2025-08-23T07:15:00+02:00
19:20
Peacemaker, sezon 2.: co warto przypomnieć sobie przed seansem?
Aktualizacja: 2025-08-22T19:20:00+02:00
18:12
Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu
Aktualizacja: 2025-08-22T18:12:16+02:00
14:46
SkyShowtime za darmo przez 2 lata. Wjechała mega promocja
Aktualizacja: 2025-08-22T14:46:46+02:00
14:21
Psychologiczny dramat rodzinny z twistem - jak nowy tytuł HBO Max wpisuje się w streamingowe trendy 2025
Aktualizacja: 2025-08-22T14:21:52+02:00
13:51
F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-22T13:51:20+02:00
12:44
Scheda to mroczny serial od HBO Max. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedziłem miasto-widmo
Aktualizacja: 2025-08-22T12:44:28+02:00
12:16
Stanisław Soyka przed laty wykonał kultowy utwór do Toy Story
Aktualizacja: 2025-08-22T12:16:39+02:00
11:20
Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-22T11:20:43+02:00
11:03
Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film
Aktualizacja: 2025-08-22T11:03:16+02:00
9:40
Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby
Aktualizacja: 2025-08-22T09:40:32+02:00
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
23:16
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat
Aktualizacja: 2025-08-21T23:16:12+02:00
19:19
Tak mocnego dnia w HBO Max nie było od dawna. Spotkanie 2 genialnych premier
Aktualizacja: 2025-08-21T19:19:00+02:00
18:11
Najlepszy film biograficzny tego roku wpada na Prime Video. Uwielbiam go
Aktualizacja: 2025-08-21T18:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA