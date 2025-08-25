To najpopularniejszy thriller Netfliksa. Widzowie: scenariusz pisał chyba ChatGPT

Ładowanie...

Netflix w ostatnim czasie mocno podkręca klimat swoich produkcji, które stają się coraz bardziej odważne, jeśli chodzi o ich zmysłowość. W związku z tym subskrybenci serwisu mogą natknąć się na produkcje z wyraźnymi erotycznymi akcentami, które często nie są jedynie dodatkiem do fabuły, a jej najistotniejszą częścią. Jednym z takich tytułów jest serial "Zatajone grzechy", który był ostrą jazdą bez trzymanki - niektórzy widzowie twierdzili nawet, że jest dla nich za mocny.



Nieco mniejszy wpływ na psychikę subskrybentów miał film "Pragnę tylko ciebie", który na Netfliksie zadebiutował w minionym tygodniu, choć opinie wciąż są podzielone - jedni twierdzą, że jest to produkcja dla fanów "365 dni" i "Pięćdziesięciu Twarzy Greya", z kolei inni stanowczą odradzają seans, ostrzegając, że jest to strata czasu.

REKLAMA

Pragnę tylko ciebie: opinie o thrillerze Netfliksa

Główną bohaterką "Pragnę tylko ciebie" jest Lilli (Svenja Jung), którzy przyjeżdża do hiszpańskiej Palmy w odwiedziny. Na urokliwą wyspę jakiś czas temu wyprowadziła się bowiem jej siostra Valeria (Tijan Marei), gdzie mieszka ze swoim narzeczonym Manu (Victor Meutelet). Mimo sprzyjających okoliczności przyrody, odwiedziny Lilli nie zaczynają się dla niej przyjemnie - kobieta dowiaduje się, że Valeria zamierza sprzedać odziedziczoną po zmarłych rodzicach nieruchomość i zainwestować w swój noclegowy biznes na wyspie.

Ostatecznie jednak nie do końca ma czas, by myśleć o poważnych sprawach. Wszystko przez nowo poznanego barmana Toma (Theo Trebs). Kiedy Lilli poznaje mężczyznę na imprezie w klubie, od słowa do słowa rodzi się między nimi namiętność. Od tego momentu ich relacja zaczyna się rozwijać, ale Lilli nie zdaje sobie sprawy, że Tom nie do końca jest tym, za kogo się podaje.

Thriller "Pragnę tylko ciebie" znajduje się obecnie na samym szczycie najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Mimo że subskrybenci oglądają go na potęgę, nie wszyscy mają o nim pochlebne opinie. Spora część recenzentów IMDb raczej odradza ten seans:

Wow, naprawdę musiałem się z tym zmagać, moja dziewczyna zasnęła po około 15 minutach.

Kiepski film, kiepska fabuła, ta sama stara historia. Dałem jedną gwiazdkę więcej za urodę aktorów. Nie wybaczę siostrze, że zmarnowała na to mój sobotni wieczór. Jest tam kilka absurdalnych rzeczy i nikt nie wyjaśnia, jak to się stało. To jeden z tych starych romansów, które wydają się być napisane przez bezpłatną wersję ChatGPT.

Na początku myślałem, że historia może być wyjątkowa i naprawdę podobała mi się sceneria i klimat filmu. Jednak aktorstwo jest niesamowicie słabe - i dość żenujące.

Ten film nie jest dla mnie. Słaby scenariusz, kiepskie aktorstwo, głupia fabuła, a głównym celem filmu jest podkreślenie i ukazanie erotyzmu. Ci, którym podobał się "365 dni", mogą chcieć go obejrzeć.

Niektórzy twierdzą jednak, że "Pragnę tylko ciebie" to produkcja bardzo udana. Chwalili m.in. piękne ujęcia, spektakularną muzykę, a także magnetyczną więź między głównymi bohaterami. Mimo tych słów uznania, oceny mówią jednak same za siebie.

O filmach Netfliksa czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 25.08.2025 18:52

Ładowanie...