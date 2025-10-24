5 nowości Netfliksa. W weekend będzie królował ostry thriller
Netflix przygotował dla swoich subskrybentów różnorodne nowości. Co obejrzeć w nadchodzący weekend? Podpowiadamy.
Nowości Netfliksa rozgrzeją subskrybentów serwisu, niezależnie od tego, jaka pogoda panuje za oknem. W ten weekend zebrało się całkiem sporo rozmaitych perełek, na które warto rzucić okiem. Co obejrzeć? Wybieramy TOP 5 nowości.
Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości
Potwór z Florencji
- Tytuł serialu: Potwór z Florencji (Il mostro)
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Stefano Sollima, Leonardo Fasoli
- Obsada: Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone
- Ocena IMDb: 6.4/10
W kolekcji Netfliksa pojawił się kolejny thriller oparty na faktach. Miniserial "Potwór z Florencji" skupia się na seryjnym mordercy siejącym terror we Włoszech. Aby rozwiązać zagadkę i schwytać przestępcę, organy ścigania ponownie analizują sprawę z 1968 roku. Produkcja oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, które składają się na najbardziej skomplikowane śledztwo w historii Włoch.
Dom pełen dynamitu
- Tytuł filmu: Dom pełen dynamitu (A House of Dynamite)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 52m
- Reżyseria: Kathryn Bigelow
- Obsada: Idris Elba, Anthony Ramos, Rebecca Ferguson, Willa Fitzgerald
Thriller "Dom pełen dynamitu" to produkcja w gwiazdorskiej obsadzie, która zawładnie serwisem w nachodzący weekend. Jego bohaterowie będą musieli ścigać się z czasem, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za wystrzelenie niezidentyfikowanego pocisku w kierunku Stanów Zjednoczonych. Będą musieli również zdecydować, jak na niego odpowiedzieć.
Nikt tego nie chce, 2. sezon
- Tytuł serialu: Nikt tego nie chce (Nobody Wants This)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Erin Foster
- Obsada: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons
- Ocena IMDb: 7.8/10
"Nikt tego nie chce" to jeden z najchętniej oglądanych seriali komediowych Netfliksa, który wrócił z 2. sezonem. Serial skupia się na Joanne, agnostyczki i autorce podcastu o tematyce seksualnej, oraz Noaha, postępowego rabina. Ich przypadkowe spotkanie na przyjęciu staje się nieoczekiwanie jest początkiem relacji, która będzie od nich wymagać zmierzenia się z szeregiem różnic światopoglądowych oraz oczekiwań bliskich i społeczności.
13 dni do wakacji
- Tytuł filmu: 13 dni do wakacji
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 20m
- Reżyseria: Bartosz M. Kowalski
- Obsada: Teodor Koziar, Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Julia Mika
- Nasza ocena: 6/10
- Ocena IMDb: 4.8/10
Weekend to idealny moment, by zapoznać się z polskim (tak, dobrze czytacie) horrorem w reżyserii Bartosza M. Kowalewskiego. Akcja "13 dni do wakacji" rozgrywa się podczas piątkowej imprezy, która nieoczekiwanie zamienia się w koszmar - gdy do domu dostaje się zamaskowany napastnik, który przejmuje system bezpieczeństwa, uczestnicy przyjęcia będą musieli walczyć o przetrwanie.
Idealna sąsiadka
- Tytuł filmu: Idealna sąsiadka (The Perfect Neighbor)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 38m
- Reżyseria: Geeta Gandbhir
- Nasza ocena: 8/10
- Ocena IMDb: 7.2/10
Wstrząsający film dokumentalny "Idealna sąsiadka" to jedna z nowości, na które również warto rzucić okiem. Produkcja skupia się na wieloletnim sąsiedzkim sporze, który przybrał koszmarny i niebezpieczny obrót. Wszystko uwieczniły nagrania z kamer policyjnych.
