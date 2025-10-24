REKLAMA
5 nowości Netfliksa. W weekend będzie królował ostry thriller

Netflix przygotował dla swoich subskrybentów różnorodne nowości. Co obejrzeć w nadchodzący weekend? Podpowiadamy.

Anna Bortniak
netflix top 5 nowosci na weekdn co obejrzec dom pelen dynamitu
Nowości Netfliksa rozgrzeją subskrybentów serwisu, niezależnie od tego, jaka pogoda panuje za oknem. W ten weekend zebrało się całkiem sporo rozmaitych perełek, na które warto rzucić okiem. Co obejrzeć? Wybieramy TOP 5 nowości.

Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

Potwór z Florencji

  • Tytuł serialu: Potwór z Florencji (Il mostro)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Stefano Sollima, Leonardo Fasoli
  • Obsada: Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone
  • Ocena IMDb: 6.4/10

W kolekcji Netfliksa pojawił się kolejny thriller oparty na faktach. Miniserial "Potwór z Florencji" skupia się na seryjnym mordercy siejącym terror we Włoszech. Aby rozwiązać zagadkę i schwytać przestępcę, organy ścigania ponownie analizują sprawę z 1968 roku. Produkcja oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, które składają się na najbardziej skomplikowane śledztwo w historii Włoch.

Dom pełen dynamitu

  • Tytuł filmu: Dom pełen dynamitu (A House of Dynamite)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 52m
  • Reżyseria: Kathryn Bigelow
  • Obsada: Idris Elba, Anthony Ramos, Rebecca Ferguson, Willa Fitzgerald

Thriller "Dom pełen dynamitu" to produkcja w gwiazdorskiej obsadzie, która zawładnie serwisem w nachodzący weekend. Jego bohaterowie będą musieli ścigać się z czasem, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za wystrzelenie niezidentyfikowanego pocisku w kierunku Stanów Zjednoczonych. Będą musieli również zdecydować, jak na niego odpowiedzieć.

Nikt tego nie chce, 2. sezon

  • Tytuł serialu: Nikt tego nie chce (Nobody Wants This)
  • Lata emisji: 2024-
  • Liczba sezonów: 2
  • Twórcy: Erin Foster
  • Obsada: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons
  • Ocena IMDb: 7.8/10

"Nikt tego nie chce" to jeden z najchętniej oglądanych seriali komediowych Netfliksa, który wrócił z 2. sezonem. Serial skupia się na Joanne, agnostyczki i autorce podcastu o tematyce seksualnej, oraz Noaha, postępowego rabina. Ich przypadkowe spotkanie na przyjęciu staje się nieoczekiwanie jest początkiem relacji, która będzie od nich wymagać zmierzenia się z szeregiem różnic światopoglądowych oraz oczekiwań bliskich i społeczności.

13 dni do wakacji

  • Tytuł filmu: 13 dni do wakacji
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 20m
  • Reżyseria: Bartosz M. Kowalski
  • Obsada: Teodor Koziar, Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Julia Mika
  • Nasza ocena: 6/10
  • Ocena IMDb: 4.8/10

Weekend to idealny moment, by zapoznać się z polskim (tak, dobrze czytacie) horrorem w reżyserii Bartosza M. Kowalewskiego. Akcja "13 dni do wakacji" rozgrywa się podczas piątkowej imprezy, która nieoczekiwanie zamienia się w koszmar - gdy do domu dostaje się zamaskowany napastnik, który przejmuje system bezpieczeństwa, uczestnicy przyjęcia będą musieli walczyć o przetrwanie.

Idealna sąsiadka

  • Tytuł filmu: Idealna sąsiadka (The Perfect Neighbor)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 38m
  • Reżyseria: Geeta Gandbhir
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDb: 7.2/10

Wstrząsający film dokumentalny "Idealna sąsiadka" to jedna z nowości, na które również warto rzucić okiem. Produkcja skupia się na wieloletnim sąsiedzkim sporze, który przybrał koszmarny i niebezpieczny obrót. Wszystko uwieczniły nagrania z kamer policyjnych.

24.10.2025 07:26
