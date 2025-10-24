5 nowości Netfliksa. W weekend będzie królował ostry thriller

Ładowanie...

Nowości Netfliksa rozgrzeją subskrybentów serwisu, niezależnie od tego, jaka pogoda panuje za oknem. W ten weekend zebrało się całkiem sporo rozmaitych perełek, na które warto rzucić okiem. Co obejrzeć? Wybieramy TOP 5 nowości.

REKLAMA

Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

REKLAMA

Potwór z Florencji

Tytuł serialu: Potwór z Florencji (Il mostro)

Potwór z Florencji (Il mostro) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Stefano Sollima, Leonardo Fasoli

Stefano Sollima, Leonardo Fasoli Obsada: Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone

Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone Ocena IMDb: 6.4/10

W kolekcji Netfliksa pojawił się kolejny thriller oparty na faktach. Miniserial "Potwór z Florencji" skupia się na seryjnym mordercy siejącym terror we Włoszech. Aby rozwiązać zagadkę i schwytać przestępcę, organy ścigania ponownie analizują sprawę z 1968 roku. Produkcja oparta jest na prawdziwych wydarzeniach, które składają się na najbardziej skomplikowane śledztwo w historii Włoch.

Dom pełen dynamitu

Tytuł filmu: Dom pełen dynamitu (A House of Dynamite)

Dom pełen dynamitu (A House of Dynamite) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 52m

1h 52m Reżyseria: Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow Obsada: Idris Elba, Anthony Ramos, Rebecca Ferguson, Willa Fitzgerald

Thriller "Dom pełen dynamitu" to produkcja w gwiazdorskiej obsadzie, która zawładnie serwisem w nachodzący weekend. Jego bohaterowie będą musieli ścigać się z czasem, aby ustalić, kto jest odpowiedzialny za wystrzelenie niezidentyfikowanego pocisku w kierunku Stanów Zjednoczonych. Będą musieli również zdecydować, jak na niego odpowiedzieć.

Nikt tego nie chce, 2. sezon

Tytuł serialu: Nikt tego nie chce (Nobody Wants This)

Nikt tego nie chce (Nobody Wants This) Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 2

2 Twórcy: Erin Foster

Erin Foster Obsada: Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons

Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lupe, Timothy Simons Ocena IMDb: 7.8/10

"Nikt tego nie chce" to jeden z najchętniej oglądanych seriali komediowych Netfliksa, który wrócił z 2. sezonem. Serial skupia się na Joanne, agnostyczki i autorce podcastu o tematyce seksualnej, oraz Noaha, postępowego rabina. Ich przypadkowe spotkanie na przyjęciu staje się nieoczekiwanie jest początkiem relacji, która będzie od nich wymagać zmierzenia się z szeregiem różnic światopoglądowych oraz oczekiwań bliskich i społeczności.

13 dni do wakacji

Tytuł filmu: 13 dni do wakacji

13 dni do wakacji Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 20m

1h 20m Reżyseria: Bartosz M. Kowalski

Bartosz M. Kowalski Obsada: Teodor Koziar, Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Julia Mika

Teodor Koziar, Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Julia Mika Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 4.8/10

Weekend to idealny moment, by zapoznać się z polskim (tak, dobrze czytacie) horrorem w reżyserii Bartosza M. Kowalewskiego. Akcja "13 dni do wakacji" rozgrywa się podczas piątkowej imprezy, która nieoczekiwanie zamienia się w koszmar - gdy do domu dostaje się zamaskowany napastnik, który przejmuje system bezpieczeństwa, uczestnicy przyjęcia będą musieli walczyć o przetrwanie.

Idealna sąsiadka

Tytuł filmu: Idealna sąsiadka (The Perfect Neighbor)

Idealna sąsiadka (The Perfect Neighbor) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 38m

1h 38m Reżyseria: Geeta Gandbhir

Geeta Gandbhir Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7.2/10

Wstrząsający film dokumentalny "Idealna sąsiadka" to jedna z nowości, na które również warto rzucić okiem. Produkcja skupia się na wieloletnim sąsiedzkim sporze, który przybrał koszmarny i niebezpieczny obrót. Wszystko uwieczniły nagrania z kamer policyjnych.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 24.10.2025 07:26

Ładowanie...