REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Co ja właśnie obejrzałam? Nowy film Netfliksa zmiótł mnie z planszy

Nie sądziłam, że jakaś produkcja true crime jest będzie mnie w stanie tak zszokować, a jednak - Netflix opublikował film, który zmiótł mnie z planszy. "Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum" zostawił mnie z poczuciem totalnej dezorientacji.

Anna Bortniak
nieznany numer netflix opinia true crime
REKLAMA

Netflix ma w swojej bibliotece pokaźną kolekcję filmów dokumentalnych i seriali true crime. Wiele z nich dotyczy przede wszystkim morderstw i innych krwawych zbrodni, których dopuścili się znani lub mniej znani bohaterowie produkcji. W nowym dokumencie Netfliksa "Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum" nie ma ani kropli krwi, a mimo to zszokował mnie bardziej niż wszystkie kryminalne filmy na faktach razem wzięte. Na samą myśl robi mi się niedobrze.

REKLAMA

Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum. O czym jest nowy true crime Netfliksa?

Głównymi bohaterami produkcji są Lauryn Licari i Owen McKenny, nastoletnia para z małego miasteczka Beal City w stanie Michigan. Pewnego dnia, tuż przed Halloween w 2020 roku, Lauryn i Owen zaczęli otrzymywać niepokojące wiadomości od nieznanego numeru. Obiektem nieprzyjemnych SMS-ów stała się szczególnie dziewczyna, która była przez anonimowego nadawcę informowana, że Owen jej nie lubi i z nią zrywa lub że prędzej czy później ją zdradzi. Lauryn była również wielokrotnie obrażana, a nawet namawiana do samobójstwa.

Czegoś takiego nie można było już ignorować - SMS-ów przychodziło coraz więcej, nastolatki dostawały ich nawet kilkadziesiąt dziennie, a każda wiadomość była coraz bardziej niepokojąca, wulgarna i z seksualnym wydźwiękiem. Nadawca wiadomości pisał na przykład, że Owen zamierza zakończyć związek z Lauryn, ponieważ dziewczyna (nastolatka!) nie zaspokaja go seksualnie.

Mimo że Licari i McKenny próbowali zablokować nieznany numer, platforma, z której korzystał nadawca, im na to nie pozwalała. W końcu w sprawę zaangażowała się policja. Typowano wówczas wielu podejrzanych - wiadomo było, że jest to ktoś, kogo Lauryn dobrze zna. Osoba pisząca SMS-y komentowała to, w co dziewczyna jest ubrana, jak poszło jej na meczu koszykówki, a dodatkowo znała jej pseudonim, którym posługiwali się znajomi. Kiedy ostatecznie wyszło na jaw, kto był obrzydliwym stalkerem Lauryn, dosłownie rozdziawiłam usta ze zdumienia.

Pomijając fakt, że Netflix wziął na tapet interesującą historię, jestem pełna podziwu, że serwisowi po raz kolejny udało się w tak świetny sposób nakręcić film dokumentalny. "Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum" ogląda się dosłownie tak jak rasowy kryminał. Wypowiedzi bohaterów przeplatane z kolejnymi dowodami i doniesieniami zostały umiejętnie zmontowane, dzięki czemu rozwiązanie sprawy wybrzmiewa jeszcze mocniej.

Mogę zaryzykować stwierdzenie, że "Nieznany numer: Skandal SMS-owy w liceum" to film, który mnie w tym roku najbardziej zszokował. Zachodzę w głowę, jak taka sytuacja mogła się wydarzyć - na samą myśl robi mi się niedobrze.

REKLAMA

O true crime czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
02.09.2025 20:05
Tagi: Filmy dokumentalneTrue crime
Najnowsze
19:15
Black Sails (Czarne Żagle) – gdzie obejrzeć serial piracki?
Aktualizacja: 2025-09-02T19:15:04+02:00
18:26
Program The Floor wrócił. Jak wypada nowy sezon?
Aktualizacja: 2025-09-02T18:26:42+02:00
15:16
Użytkownicy Prime Video w jeden dzień zakochali się w nowym serialu
Aktualizacja: 2025-09-02T15:16:19+02:00
12:25
Widzowie ocenili nowych Milionerów. Martwi ich jedna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-02T12:25:00+02:00
12:00
Sprawdziłem, czy hiszpański kryminał Netfliksa jest tak dobry, jak mówią
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:00+02:00
11:30
Użytkownicy Netfliksa rzucili się na jeden z najgorszych filmów dekady
Aktualizacja: 2025-09-02T11:30:00+02:00
11:09
Nadciąga nowy polski serial od SkyShowtime - i zapowiada się świetnie. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-09-02T11:09:32+02:00
10:15
Użytkownicy Netfliksa nienawidzą tego thrillera, ale nie mogą się od niego oderwać
Aktualizacja: 2025-09-02T10:15:00+02:00
9:55
Piekło zamarzło. Dwayne Johnson idzie po Oscara, widzowie przecierają oczy ze zdumienia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:55:39+02:00
8:46
To sci-fi widzowie nazywają najlepszym serialem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-02T08:46:08+02:00
20:22
Nowa wersja kultowego filmu dla dorosłych rozpaliła użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-01T20:22:00+02:00
19:12
Tęskniłem za takimi komediami. Ten film to ubaw po pachy
Aktualizacja: 2025-09-01T19:12:00+02:00
18:21
Stephen King poleca: 8 filmów akcji uwielbianych przez Króla Grozy
Aktualizacja: 2025-09-01T18:21:00+02:00
17:13
Paragony grozy nie nad morzem, a na Wawelu. Czy naprawdę jest tak źle?
Aktualizacja: 2025-09-01T17:13:00+02:00
16:21
The Floor: kiedy nowy sezon? Będzie więcej odcinków
Aktualizacja: 2025-09-01T16:21:00+02:00
15:01
Festiwal ZORZA 2025 w Katowicach – relacja z finałowego weekendu
Aktualizacja: 2025-09-01T15:01:00+02:00
14:56
W serialu Harry Potter wystąpi aktor z filmów. Powtórzy rolę sprzed lat
Aktualizacja: 2025-09-01T14:56:51+02:00
14:04
Użytkownicy Netfliksa na raz wciągają nowy serial kryminalny 10/10
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:32+02:00
12:18
Netflix wrzucił dzisiaj aż 26 filmów. Wśród nich kultowe tytuły
Aktualizacja: 2025-09-01T12:18:49+02:00
12:00
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-09-01T12:00:55+02:00
11:53
Player.pl - 11 najlepszych filmów w serwisie. Co warto obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-09-01T11:53:04+02:00
10:36
Harry Potter 8 nie powstanie. Powodem jest poważny konflikt
Aktualizacja: 2025-09-01T10:36:42+02:00
9:00
HBO Max pokazał nowości na wrzesień 2025. Mocny serial w ofercie
Aktualizacja: 2025-09-01T09:00:45+02:00
4:33
Wichrowe wzgórze - ile serial ma odcinków?
Aktualizacja: 2025-09-01T04:33:00+02:00
15:03
Nowy true crime w Disney+ przyprawił mnie o dreszcze
Aktualizacja: 2025-08-31T15:03:00+02:00
14:05
Apple TV+ za darmo. Czy serwis ma okres próbny?
Aktualizacja: 2025-08-31T14:05:00+02:00
12:12
Na co do kina we wrześniu? Najlepsze premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T12:12:00+02:00
11:22
The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?
Aktualizacja: 2025-08-31T11:22:00+02:00
9:55
Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T09:55:00+02:00
8:59
Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
Aktualizacja: 2025-08-31T08:59:00+02:00
8:28
Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T08:28:00+02:00
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA