Opole znów połączyło. Tegoroczna edycja festiwalu była wyjątkowa

We wzruszenie wprawił mnie najmocniej recital Michała Bajora, który już od dzieciństwa związany był z Opolem. Nie było zatem lepszego miejsca do świętowania 50-lecia kariery scenicznej. Wszystko wyszło po prostu pięknie, a ja ze ściśniętym gardłem słuchałam, jak Opolanin dedykuje Karolinkę swoim rodzicom. W powietrzu czuć było, że muzyk po prostu zjednoczył się z publicznością, która była zachwycona jego występem. Zwieńczeniem jubileuszu Michała Bajora było także odsłonięcie muralu autorstwa Natalii Rak, a była to tylko jedna z wielu okołofestiwalowych atrakcji, w których mogli wziąć udział zarówno przyjezdni, jak i mieszkańcy Opola.