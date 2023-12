Finał najgorętszego serialu w Polsce ogląda pół internetu. Tak, mówimy o posiedzeniu Sejmu

Powodów aż takiej popularności sejmowego kanału jest z pewnością kilka. Komentatorzy i media podkreślają, że z pewnością jest to wynik telewizyjnego magnetyzmu Szymona Hołowni, który z showmeńskim zaangażowaniem prowadzi obrady, to sypnie żartem, to błyśnie złośliwostką. Myślę jednak, że to ponadprzeciętne zaangażowanie jest związane przede wszystkim ze zmianą i naprawdę gigantyczną polaryzacją. Te emocje, które widać na czacie, a także w innych miejscach internetu nakierowane są raczej przeciwko komuś, a nie za czymś, czy to politykiem, czy programem, czy konkretną obietnicą. Czy sejmowemu kanałowi wystarczy pary, kiedy skończą się zmiana warty i zacznie się głosowanie nad codziennymi, rutynowymi problemami? Mam podejrzenie, że nie.