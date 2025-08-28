Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało

Ładowanie...

"Tego lata stałam się piękna" to produkcja, która stała się hitem Prime Video w zaledwie 9 godzin od premiery 3. sezonu. Ciepłe przyjęcie finałowej odsłony adaptacji powieści Jenny Han ma również odzwierciedlenie w ocenach - 73 proc. świeżości w serwisie Rotten Tomatoes to jeden z dowodów na to, że serial z gatunku young adult podbił serca młodzieży.

Serwis od Amazona emituje kolejne odcinki co tydzień, przez co fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych epizodów produkcji. W minioną środę w Prime Video pojawił się 8. odcinek, co oznacza, że jeszcze tylko 3 odcinki dzielą widzów od finału. W związku ze zbliżającym się zwieńczeniem serialu rośnie nie tylko ekscytacja, ale również toksyczne zachowania internautów, na które Prime Video postanowił stanowczo zareagować.

Tego lata stałam się piękna: Prime Video reaguje na hejt w kierunku obsady

We wtorek, na dzień przed premierą 8. odcinka, Prime Video zaapelował do fanów o spokój i ostudzenie emocji w sieci. Miało to związek z atakami w mediach społecznościowych, które były skierowane w obsadę "Tego lata stałam się piękna". Pod adresem kilku gwiazd rzucane były nie tylko obelgi, ale nawet publiczne groźby śmierci - tych nieprzyjemności doświadczył Gavin Casalegno (w serialu Jeremiah Fisher), odtwórca jednego z dwóch braci, który przez 3 sezony serialu zabiegał o względy Belly Conklin (w tej roli Lola Tung).

Na TikToku pojawiło się krótkie nagranie, które zostało opatrzone podpisem: "Serial nie jest prawdziwy, ale ludzie grający te postacie już tak...". Z kolei na samym filmiku pojawił się napis "Tego lata zaczęliśmy zachowywać się w sieci normalnie".

Wcześniej, bo przed przed premierą dwóch pierwszych odcinków 3. sezonu, w połowie lipca pojawił się wpis w serwisie X, który składał się z dwóch zdjęć. Na jednym zaapelowano o to, by utrzymywać dyskusję w uprzejmym tonie, natomiast na drugim pojawiły się wytyczne, których powinna trzymać się internetowa społeczność:

Obowiązuje u nas zasada ZERO tolerancji dla zastraszania i mowy nienawiści. Jeśli dopuścisz się któregokolwiek z poniższych czynów, zostaniesz zbanowany: szerzenie nienawiści lub zastraszanie, atakowanie naszej obsady lub ekipy, nękanie lub ujawnianie danych osobowych członków społeczności.

Vernon Sanders, szef Amazon TV, wyjaśnił, że taki krok był konieczny, ponieważ w przeszłości zdarzały się już podobne zachowania związane z mową nienawiści:

Mieliśmy już podobne sytuacje w przeszłości z adaptacjami, gdzie grono fanów, moim zdaniem, potrafiło się awanturować, a granica między postaciami a aktorami czasami zacierała się lub przekraczała. Naprawdę ich cenimy i doceniamy ich pasję, ale staramy się proaktywnie stawiać sobie oczekiwania co do tego, co chcemy promować, a co może nam się wydawać niewłaściwe. Myślę, że nasi twórcy i obsada naprawdę doceniają naszą proaktywną postawę w tej kwestii.

Ostatnie 3 odcinki 3. sezonu serialu "Tego lata stałam się piękna" zadebiutują w Prime Video kolejno 3, 10 i 17 września 2025 roku.

Zdjęcie główne: Amazon Prime Video.

Anna Bortniak 28.08.2025 10:24

