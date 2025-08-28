Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Prime Video zaapelował do fanów, aby przestali nękać obsadę serialu "Tego lata stałam się piękna". Oficjalny profil produkcji wydał w tej sprawie oświadczenie, a na TikToku pojawiło się wideo nawiązujące do tytułu produkcji z napisem: "Tego lata zaczęliśmy zachowywać się w sieci normalnie".
"Tego lata stałam się piękna" to produkcja, która stała się hitem Prime Video w zaledwie 9 godzin od premiery 3. sezonu. Ciepłe przyjęcie finałowej odsłony adaptacji powieści Jenny Han ma również odzwierciedlenie w ocenach - 73 proc. świeżości w serwisie Rotten Tomatoes to jeden z dowodów na to, że serial z gatunku young adult podbił serca młodzieży.
Serwis od Amazona emituje kolejne odcinki co tydzień, przez co fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych epizodów produkcji. W minioną środę w Prime Video pojawił się 8. odcinek, co oznacza, że jeszcze tylko 3 odcinki dzielą widzów od finału. W związku ze zbliżającym się zwieńczeniem serialu rośnie nie tylko ekscytacja, ale również toksyczne zachowania internautów, na które Prime Video postanowił stanowczo zareagować.
Tego lata stałam się piękna: Prime Video reaguje na hejt w kierunku obsady
We wtorek, na dzień przed premierą 8. odcinka, Prime Video zaapelował do fanów o spokój i ostudzenie emocji w sieci. Miało to związek z atakami w mediach społecznościowych, które były skierowane w obsadę "Tego lata stałam się piękna". Pod adresem kilku gwiazd rzucane były nie tylko obelgi, ale nawet publiczne groźby śmierci - tych nieprzyjemności doświadczył Gavin Casalegno (w serialu Jeremiah Fisher), odtwórca jednego z dwóch braci, który przez 3 sezony serialu zabiegał o względy Belly Conklin (w tej roli Lola Tung).
Na TikToku pojawiło się krótkie nagranie, które zostało opatrzone podpisem: "Serial nie jest prawdziwy, ale ludzie grający te postacie już tak...". Z kolei na samym filmiku pojawił się napis "Tego lata zaczęliśmy zachowywać się w sieci normalnie".
Wcześniej, bo przed przed premierą dwóch pierwszych odcinków 3. sezonu, w połowie lipca pojawił się wpis w serwisie X, który składał się z dwóch zdjęć. Na jednym zaapelowano o to, by utrzymywać dyskusję w uprzejmym tonie, natomiast na drugim pojawiły się wytyczne, których powinna trzymać się internetowa społeczność:
Obowiązuje u nas zasada ZERO tolerancji dla zastraszania i mowy nienawiści. Jeśli dopuścisz się któregokolwiek z poniższych czynów, zostaniesz zbanowany: szerzenie nienawiści lub zastraszanie, atakowanie naszej obsady lub ekipy, nękanie lub ujawnianie danych osobowych członków społeczności.
Vernon Sanders, szef Amazon TV, wyjaśnił, że taki krok był konieczny, ponieważ w przeszłości zdarzały się już podobne zachowania związane z mową nienawiści:
Mieliśmy już podobne sytuacje w przeszłości z adaptacjami, gdzie grono fanów, moim zdaniem, potrafiło się awanturować, a granica między postaciami a aktorami czasami zacierała się lub przekraczała. Naprawdę ich cenimy i doceniamy ich pasję, ale staramy się proaktywnie stawiać sobie oczekiwania co do tego, co chcemy promować, a co może nam się wydawać niewłaściwe. Myślę, że nasi twórcy i obsada naprawdę doceniają naszą proaktywną postawę w tej kwestii.
Ostatnie 3 odcinki 3. sezonu serialu "Tego lata stałam się piękna" zadebiutują w Prime Video kolejno 3, 10 i 17 września 2025 roku.
