Komisarz rządu federalnego Niemiec chce zbanować Rammsteina

(...) Nie sądzę, aby wydarzyło się coś istotnego z punktu widzenia prawa karnego. Nie. Nie sądzę, żeby działo się coś nielegalnego. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, ani nie słyszałem czegoś podobnego od nikogo z naszej 100-osobowej załogi. Wszystko, co słyszałem z przyjęć Tilla, to to że dorośli świętowali razem. A jednak wydaje się, że wydarzyło się coś, co chociaż z prawnego punktu widzenia jest w porządku, w rzeczywistości i moim zdaniem takie nie jest. (...)



Ważne jest dla nas również, aby imprezy Tilla nie były mylone z naszymi oficjalnymi imprezami po koncercie. Till zdystansował się od nas w ostatnich latach i stworzył własną bańkę, z własnymi ludźmi, własnymi imprezami, własnymi projektami. To mnie zasmuciło. Wierzę Tillowi, że po prostu chciał i nadal chce, by jego goście dobrze się bawili. To, co dokładnie ci goście sobie wyobrażali, wydaje się jednak różnić w niektórych przypadkach od jego własnych pomysłów. (...) Z zeznań tych kobiet wynika, że ​​czuły się nieswojo, były na skraju sytuacji, której nie mogły już kontrolować. Żal mi ich i im współczuję.