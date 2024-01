Takiego kryminału jeszcze nie widzieliście. To jeden z najoryginalniejszych seriali na Disney+

Bohaterowie - agenci - pochodzą z rożnych środowisk, mają różne motywacje i cele. Śledzimy ich poczynania w kolejnych okresach - wewnętrzne śledztwa, powstania i rozpady relacji, poszukiwania osób podejrzanych o ekstremizm - i stopniowo konstruujemy przekrojowy obraz całości. Oczywiście, niektóre postacie i wątki są zdecydowanie lepiej dopracowane, podczas gdy inne nieco rozczarowują, ale bez obaw: zabawa strukturą i tematyką regularnie podrzuca elementy, których nie sposób nie docenić, a które prędzej czy później wynagradzają chwile frustracji wywołane jedną z wpadek. Podkreślę, że choć odcinkowych opowieści rozgrywających się na kilku czasowych liniach było już trochę, wydaje mi się, że "Rocznik 2009" jest najświeższą i najbardziej unikatową z nich wszystkich.



Cieszy również, że serial unika wystawiania jednoznacznych ocen; żaden z twórców nie podjął próby zabawy w drogowskaz, w morlizatorstwo; nie usłyszycie tu tanich mądrości złożonych z garści truizmów. Owszem, "Rocznik" opowiada o rosnącym poświęceniu na rzecz prywatności i próbuje sprowokować rozmowy na temat rozwoju, w tym np. nowoczesnych technik walk z przestępczością oraz tego, w jaki sposób technologia może okazać się zbawieniem, a w jaki przekleństwem - ale proponuje więcej niż jedną perspektywę.



„Rocznik 2009” to tytuł spod szyldu "gdzie jesteśmy i jak tu trafiliśmy?" - dość nietypowe i ryzykowne przedsięwzięcie, w którym niektóre zabiegi wydają się bardziej usilną próbą zrobienia czegoś świeższego, niż pełnoprawnym środkiem, który pełni w opowieści istotną rolę. Nie szkodzi, bo koniec końców to wszystko i tak całkiem sprawnie działa - stopniowo buduje zaangażowanie, prowokuje do domysłów i zadawania pytań, stawia na złożoność charakterów i przemyślaną intrygę. Warto przetrwać chaotyczny, nieco zbyt powolny początek - z każdym kolejnym epizodem serial jedynie zyskuje. Akcja przyśpiesza, postacie się rozwijają, a i tematyka zaczyna być znacznie ciekawiej i ambitniej eksplorowana.