Nie jesteś dziewczyną, jeśli nie spędzasz na zakupach kilku godzin. Rossmann szerzy stereotypy na TikToku

Zagórska zwróciła uwagę na normalizowanie przez klientki Rossmanna konsumpcjonizmu w mediach społecznościowych i na to, że kobiety z łatwością dają się infantylizować. I tutaj chodzi nie tylko konkretnie o tę reklamę, ale również o trendy na TikToku czy Instagramie, do których należy choćby "girl math". Ma on za zadanie usprawiedliwić spore wydatki poprzez "matematyczne kalkulacje". Przykładowo: jeśli kupiłam spodnie, które na mnie nie pasowały, oddałam je i otrzymałam zwrot pieniędzy, to znaczy, że na nich zarobiłam. Do tego typu trendów zalicza się również apel "dziewczyny, nie idźcie, biegnijcie do sklepu".