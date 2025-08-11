Ten serialowy klasyk użytkownicy Netfliksa nazywają najlepszym, co widzieli. Niedługo znika

Ładowanie...

Swego czasu wszyscy ten serial oglądali i o nim dyskutowali. Z zapartym tchem śledziliśmy losy Michaela Scofielda, który w brawurowy sposób postanawia pomóc bratu wydostać się z więzienia. Z wytatuowanym na ciele planem placówki, obrabowuje bank, aby samemu zostać skazanym. Po osadzeniu łączy siły z Lincolnem i wspólnie szykują się do ucieczki. Po drodze czeka na nich sporo niespodzianek. A nawet po osiągnięciu celu, ich historia się nie kończy. W końcu "Skazany na śmierć" doczekał się aż czterech sezonów. I po latach jeszcze jednego "Resurrection". A w międzyczasie dostaliśmy epilog pod postacią filmu "Prison Break: The Final Break".



Nawet wiele lat po zakończeniu "Skazanego na śmierć" pamięć o nim nie ginie. W końcu platforma Hulu oficjalnie zamówiła już pilot rebootu. Do nowej serii jeszcze daleko, ale u starszych widzów wiadomość o nowej wersji produkcji wywołała nostalgiczną łezkę w oku, a innych skłoniła do zapoznania się z oryginałem. I powiedzieć, że są zachwyceni, to jak nic nie powiedzieć.

REKLAMA

Skazany na śmierć - renesans kultowego serialu

Oczywiście, obejrzenie całego "Skazanego na śmierć" wymaga sporo czasu. W końcu pięć sezonów serialu liczy sobie łącznie 90 odcinków po ponad 40 minut każdy. Jak się okazuje, użytkowników Netfliksa wcale to nie odstrasza. Dzielnie siadają do oglądania i nie żałują żadnej sekundy. Tak przynajmniej wynika z wpisów krążących po mediach społecznościowych.

Od kilku miesięcy oglądam "Skazanego na śmierć" na Netfliksie w trakcie moich przerw na lunch/obiad - ma MNÓSTWO odcinków - ale przyrzekam, jest to najlepszy serial, jaki oglądałem. Nigdy, ani razu się nie znudziłem. To wspaniały, wspaniały, wspaniały serial



"Skazany na śmierć" to GOAT [Greatest of All Time - najlepszy wszech czasów] serial!!!



Po raz pierwszy oglądam "Skazanego na śmierć". Szczyt telewizji!



- czytamy na X (dawny Twitter).

Być może powyższe opinie zachęciły was, żeby odpalić serial na Netfliksie. Jeśli tak, musicie się śpieszyć z oglądaniem. "Skazany na śmierć" niedługo zniknie z platformy. Według informacji zamieszczonej na karcie produkcji ostatnim dniem, żeby go obejrzeć będzie 3 września. Pozostał więc niecały miesiąc na zapoznanie się z 90 odcinkami kultowego tytułu. Chyba że...

...macie subskrypcję Disney+! "Skazany na śmierć" nie jest oryginalnym serialem Netfliksa. To produkcja Foksa, należącego obecnie do The Walt Disney Company. Na platformie streamingowej koncernu tytuł wciąż będzie dostępny. Nigdzie się na razie stamtąd nie wybiera.



Więcej o serialach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Rafał Christ 11.08.2025 18:33

Ładowanie...