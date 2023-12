Schematy są w tym horrorze świętymi krowami. To mógł być znacznie lepszy film

"Służka" nie jest jednym z elevated horrors, na których popularność "Uciekaj!" ciężko swego czasu zapracowało. Choć oczywiście mogłoby być, bo aż się prosi o więcej społecznych metafor. Główna bohaterka to mieszkająca w Stanach Zjednoczonych hinduska. Samidha co prawda potrafi dukać w ojczystym języku, ale kultywowana przez rodziców obyczajowość mało ją obchodzi. Bishall Dutta nie zamierza jednak opowiadać o asymilacji, ani nawet doprowadzać do spięć na linii indyjskiej tradycji i amerykańskiej nowoczesności.



Ogląda się to niczym "Ms. Marvel", która czerpiąc z palestyńskiej kultury, wciąż pozostaje serialem naiwnie superbohaterskim. Podobnie "Służka" okazuje się multipleksowym straszakiem, mającym jedynie wypełnić repertuar między kolejnymi odsłonami największych hollywoodzkich franczyz. Zabarwienie hinduskim folklorem nie dodaje mu rumieńców. Równie dobrze mogłoby go nie być, bo i tak niknie pod usilnie eksploatowaną formułą teen dramas. W efekcie nawet jeśli film próbuje wytyczać własną ścieżkę, to podąża po niej nieudolnie i bez większego przekonania.



