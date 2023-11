Jeden z najlepszych horrorów zeszłego roku wreszcie w Polsce. Zrobi wam nadchodzące święta

Organizatorzy grudniowych maratonów horrorów wybrali świetne tytuły. Repertuar wydarzenia jest oczywiście różny w zależności od multipleksu, ale zmieniają się tylko dwie produkcje. W każdym z kin wyświetlone zostaną dwa świąteczne filmy grozy, które będą odtrutką na tę bożonarodzeniową tandetę, jaką, jak zresztą co roku, karmi nas Netflix. "Nóż w nocnej ciszy" ma z nią jednak coś wspólnego, gdyż też lubi skrytykować konsumpcyjny tryb życia i celebrować rodzinne wartości. Ale najważniejsze są tu pomysłowe morderca i igranie z naszymi przyzwyczajeniami.



"Ścięta noc" jest już zupełnie inna. Powstała dla specjalizującej się w kinie grozy platformy Shudder. Hybrydowo zadebiutowała przed zeszłorocznym Bożym Narodzeniem. Do Polski dociera jednak dopiero teraz, potwierdzając stare porzekadło, że lepiej późno niż wcale. Bo to doskonała horrorowa rozrywka. To film antyświąteczny, w którym czerwona czapeczka i kubraczek Świętego Mikołaja nie zwiastują nadchodzących dla bohaterów prezentów, tylko rychłą śmierć. Brzmi znajomo? Powinno.



