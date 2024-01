Reżyser "Śnieżnego bractwa" puścił swój film prawdziwym ocalałym. "Bardzo się baliśmy"

Reakcja rozbitków potwierdza opinie innych odbiorców - „Śnieżne bractwo” to najlepsza ekranizacja tej dramatycznej historii, w której tragedia spotkała się z olbrzymi szczęściem (niektórzy nazywają przecież serię wydarzeń po katastrofie „Cudem Andów”). Oczywiście, film Bayony posili się zabiegami dramaturgicznymi, które wymagały dodania pewnych elementów czy pominięcia niektórych szczegółów, jednak całościowo mamy do czynienia z dość wiernym odwzorowaniem faktów, fenomenalną realizacją i pozbawionym moralizatorstwa portretem ludzi, których los postawił na skraju wytrzymałości.



Przy okazji - w ramach ciekawostki - dodam, że grupa ocalałych miała możliwość robienia sobie zdjęć znalezionym we wraku aparatem. To dzięki temu prawdziwe fotografie rozbitków współcześnie może zobaczyć każdy z dostępem do sieci.