"Napięcie nie spada aż do ostatniego kadru" - Andrzej Chyra opowiedział nam o wyjątkowości serialu "Sortownia"

Michał Jarecki: Pochylmy się nad Jackiem. Chciałbym pana prosić, żeby trochę mi pan o nim opowiedział - ze swojej perspektywy. Jakim jest człowiekiem, jak go pan postrzega?



Andrzej Chyra: Jacek to facet w moim wieku - nie, tutaj nie udaję starszego czy młodszego - który dwadzieścia lat wcześniej przeżył coś bardzo dramatycznego, traumatycznego. I ta trauma, gdzieś się jątrząca cały czas, gdzieś we wnętrzu, nagle atakuje i doprowadza nas do wydarzeń, do których - gdyby był za nie odpowiedzialny człowiek panujący nad swoimi emocjami - normalnie na pewno by nie doszło.



Tu wchodzimy w sferę czegoś dla nas niejasnego, to znaczy: nikt z nas nie wie, na co go naprawdę stać. Serial jest właśnie trochę o tym, że mroczna część naszej osobowości często jest nam zupełnie nieznana. Możemy też ją demonizować, czy ją wyolbrzymiać, ale możemy też jej nie doceniać. W pewnym sensie "Sortownia" traktuje też o takim stanie emocjonalnym współczesnym, który panuje wszędzie wokół - stanie pewnego napięcia, nieufności, zwiększonej amplitudzie emocji. Po prostu jesteśmy bardziej emocjonalni, bardziej drażliwi.



Ten SOR to jest tylko jeden z elementów filmu, ponieważ mój bohater jest lekarzem, ale tak naprawdę widzimy go nie tylko w pracy, lecz także wszędzie naokoło. Ja tutaj raczej będę ten mrok, który jest wpisany w serial, powiększał, niż go rozjaśniał. Niech to noir, czyli to, co jest gdzieś wyznacznikiem jakiegoś stylu tu, w tej produkcji, niech to noir będzie prawdziwe...



Co jest największą siłą "Sortowni"? Ta produkcja mocno wyróżnia się na tle współczesnych telewizyjnych trendów w naszym kraju...



No, telewizyjnych - właśnie! To na pewno nie jest film do takiej telewizji - nazwijmy to - ogólnie dostępnej. To jest film mocny, nadający się rzeczywiście bardziej na platformę, kiedy ta dostępność jest ograniczona, a wybór nasz, świadomy. Idziemy w ten film, bo ma w sobie coś, co go wyróżnia: jest tu taka, nazwijmy to, dezynwoltura realizacyjna. To znaczy, że ten film nie próbuje być czymś czystym gatunkowo, bardzo wystudiowanym obrazem, prawda? On jest bardzo precyzyjnie wykonany.



Natomiast w sposobie opowiadania, montowania i tak dalej, może i nawet w sposobie gry, "Sortownia" zawiera w sobie pewnego rodzaju zagrywki, które mi osobiście kojarzą się najbardziej z serialami koreańskimi. Kino koreańskie święci teraz wielkie triumfy; oni prowadzą tę narrację troszeczkę inaczej, zwłaszcza w serialach pozwalają sobie na częste zmiany nastroju, gatunku oraz takie specyficzne techniczne zagrywki. Nikomu nie przeszkadza to, że coś powiemy wprost, a później jesteśmy bardzo tajemniczy przez długi czas. I "Sortownia" też jest takim pewnego rodzaju rollercoasterem, prawda?



Nie widziałem jeszcze serialu w całości - tylko początek - ale mam w pamięci scenariusz. I mogę powiedzieć jedno: napięcie w tym filmie nie spada do samego końca, do ostatniej sceny, niemal do ostatniego kadru. Ale, jak mówiłem, nie widziałem jeszcze wszystkiego, więc jestem ciekaw tego serialu, chętnie bym go obejrzał - choć sam w nim zagrałem. Nie wiem przecież, jaki będzie miał ostateczny kształt.