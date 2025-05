Gwiezdne Wojny: Opowieści z podziemi

Te opowieści z podziemia to tak naprawdę 2 oddzielne historie, które moglibyśmy nazwać nowelkami. Ich zasięg i waga są bardzo nikłe, choć pokazują dalsze losy trzecioplanowych bohaterów, którzy już wielokrotnie przewijali się przez seriale, zwłaszcza animowane.



Historia Ventress skupia się na tym, co działo się po jej śmierci. Tak, śmierci, ale do tego wrócimy za chwilę. To bardzo uniwersalna opowieść o tym, że wojna w gruncie rzeczy nie ma sensu, że wysysa człowieczeństwo, a podziały, które stawiają ludzi po różnych stronach barykady, są sztuczne. Z kolei opowieść Cada Bane’a jest trochę bardziej intymna, bo każe skonfrontować mu się z przeszłością i tożsamością.



Obie historie trwają około 40 minut każda. Nie chcę dyskutować, dlaczego podzielono na odcinki coś, co spokojnie mogłoby być krótkometrażowym filmem. Istotne jest bowiem, że ta formuła ma swój urok. Choć nie podoba mi się, że zanim odcinek zdąży się rozkręcić, to dobiega końca, to muszę powiedzieć, że scenariusz jest do tej formuły doskonale dopasowany.