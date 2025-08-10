Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60

Ładowanie...

Przekładanie historii zapisanych na papierze na język kina to technika stara jak świat. Niekoniecznie łatwa - to proces, który wymaga odważnych decyzji: które wątki bardziej wyeksponować, które "przyciąć"? Z tymi pytaniami mierzą się również filmowcy, którzy biorą na swój warsztat twórczość Stephena Kinga. Jest z czego wybierać, a dowodem na to jest niniejsze zestawienie. Przedstawiamy wszystkie filmy, które oparte są na tym, co amerykański pisarz nam dostarczył.

REKLAMA

Stephen King - wszystkie filmy na bazie książek pisarza

REKLAMA

Carrie

Tytuł filmu: Carrie

Carrie Rok produkcji: 1976

1976 Czas trwania: 98 minut

98 minut Reżyser: Brian de Palma

Brian de Palma Obsada: Sissy Spacek, Amy Irving, Piper Laurie, John Travolta

Sissy Spacek, Amy Irving, Piper Laurie, John Travolta Ocena IMDb: 7.4/10

Rzadko się zdarza, by Akademia zwracała uwagę na kino grozy. Tak się wydarzyło w przypadku "Carrie", pierwszej ekranizacji debiutującego literacko Stephena Kinga, która zaowocowała nominacjami do Oscarów dla Sissy Spacek i Piper Laurie. Za adaptację wziął się maestro Brian de Palma i wyszedł mu klasyk gatunku. Historia o odtrącanej i wyszydzanej przez rówieśników dziewczynie i jej fanatycznej matce zyskała wielką popularność - dostała swoją współczesną wersję, a teraz Mike Flanagan pracuje nad serialem "Carrie".

Miasteczko Salem

Tytuł filmu: Miasteczko Salem

Miasteczko Salem Rok produkcji: 1979

1979 Czas trwania: 184 minuty

184 minuty Reżyser: Tobe Hooper

Tobe Hooper Obsada: David Soul, James Mason, Lance Kerwin, Bonnie Bedelia

David Soul, James Mason, Lance Kerwin, Bonnie Bedelia Ocena IMDb: 6.8/10

Cztery lata po powstaniu powieści "Miasteczko Salem", Tobe Hooper (będący już po gigasukcesie "Teksańskiej masakry...") nakręcił film będący jej ekranizacją. Tytułowe Salem to małe miasteczko położone w Stanach Zjednoczonych, do którego po latach powraca młody pisarz Ben Mears. Zgodnie z prawidłami gatunku, w Salem dzieją się bardzo dziwne rzeczy, a mieszkańcy znikają w tajemniczych okolicznościach. Mears postanawia to wyjaśnić.

Lśnienie

Tytuł filmu: Lśnienie

Lśnienie Rok produkcji: 1980

1980 Czas trwania: 119 minut

119 minut Reżyser: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Obsada: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd Ocena IMDb: 8.4/10

Absolutny klasyk, po dziś dzień uznawany za jeden z najważniejszych filmów w historii kina grozy (co ciekawe, nie spodobał się autorowi pierwowzoru). W centrum akcji Kubrick stawia rodzinę Torrance'ów, która przeprowadza się do górskiego hotelu Overlook, gdzie Jack (Nicholson) podejmuje pracę jako stróż. Z czasem zmaga się z izolacją i coraz bardziej przerażającą atmosferą, która panuje w hotelu. Film, który do teraz robi kolosalne wrażenie i imponuje budowaniem klimatu grozy.

Koszmarne opowieści

Tytuł filmu: Koszmarne opowieści

Koszmarne opowieści Rok produkcji: 1982

1982 Czas trwania: 120 minut

120 minut Reżyser: George A. Romero

George A. Romero Obsada: Joe Hill, Ed Harris, Stephen King, Leslie Nielsen, Hal Hollbrook

Joe Hill, Ed Harris, Stephen King, Leslie Nielsen, Hal Hollbrook Ocena IMDb: 6.8/10

Skompresowana w jeden film antologia grozy autorstwa mistrzów gatunku - Kinga we własnej osobie (jako aktora i scenarzysty) oraz autora "Nocy żywych trupów", George'a A. Romero. Ta produkcja ma zabarwienie nieco bardziej komediowy. Warto się nią zainteresować dla samej obsady - rzadko zdarza się taka gratka jak Ed Harris, Stephen King i Leslie Nielsen w tym samym filmie.

Cujo

Tytuł filmu: Cujo

Cujo Rok produkcji: 1983

1983 Czas trwania: 93 minuty

93 minuty Reżyser: Lewis Teague

Lewis Teague Obsada: Dee Wallace-Stone, Danny Pintauro, Daniel Hugh Kelly

Dee Wallace-Stone, Danny Pintauro, Daniel Hugh Kelly Ocena IMDb: 6.1/10

Ostatnio mówi się o możliwej nowej wersji tego filmu. Oryginalny "Cujo" to pies, spokojny bernardyn mieszkający na farmie. Wkrótce zostaje ukąszony przez nietoperza zarażonego wścieklizną. Przyjazne zwierzę staje się bezlitosną, żądną mordu bestią.

Martwa strefa

Tytuł filmu: Martwa strefa

Martwa strefa Rok produkcji: 1983

1983 Czas trwania: 103 minuty

103 minuty Reżyser: David Cronenberg

David Cronenberg Obsada: Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Martin Sheen

Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Martin Sheen Ocena IMDb: 7.2/10

Jak Cronenberg zrobi kino, to nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. "Martwa strefa" opowiada o nauczycielu (Walken), który po wypadku zapada w 5-letnią śpiączkę. Po wybudzeniu odkrywa, że posiada dar jasnowidzenia, który może być zarówno pomocą w rozwiązaniu problemów, jak i śmiertelnym przekleństwem. Mariaż Cronenberga i Kinga brzmi jak coś, co zdecydowanie warto zobaczyć.

Stephen King - wszystkie filmy: kadr z "Martwej strefy"

Christine

Tytuł filmu: Christine

Christine Rok produkcji: 1983

1983 Czas trwania: 110 minut

110 minut Reżyser: John Carpenter

John Carpenter Obsada: Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky

Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky Ocena IMDb: 6.8/10

Czy Julia Ducournau czytała "Christine" przed nakręceniem "Titane"? Kto wie. Film z 1983 roku opowiada o miłości Arniego (Gordon) do Christine. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to imię należy do...samochodu. Chłopak jest zafascynowany swoją mechaniczną wybranką, a ta jest mściwa, bezlitosna i nie znosi konkurencji.

Dzieci kukurydzy

Tytuł filmu: Dzieci kukurydzy

Dzieci kukurydzy Rok produkcji: 1984

1984 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyser: Fritz Kiersch

Fritz Kiersch Obsada: Peter Horton, Linda Hamilton, John Franklin

Peter Horton, Linda Hamilton, John Franklin Ocena IMDb: 5.6/10

Dzieło zapoczątkowujące jedną z najsłynniejszych i najdłużej kontynuowanych serii horrorów. Oryginał opowiada o młodej parze, która przybywa do opuszczonej miejscowości w Nebrasce. Mijając pola kukurydzy, para napotyka dziwnie zachowujące się dzieci. Z biegiem czasu odkrywają tragedię, która się tu wydarzyła oraz niebezpieczeństwo, w jakim się znaleźli.

Podpalaczka

Tytuł filmu: Podpalaczka

Podpalaczka Rok produkcji: 1984

1984 Czas trwania: 114 minut

114 minut Reżyser: Mark L. Lester

Mark L. Lester Obsada: Drew Barrymore, David Keith, George C. Scott, Martin Sheen, Louise Fletcher

Drew Barrymore, David Keith, George C. Scott, Martin Sheen, Louise Fletcher Ocena IMDb: 6.1/10

Film, który doczekał się współczesnej wersji, ale to oryginał dzierży miano lepszej. Główną bohaterką jest Charlene (Barrymore) - 9-letnia dziewczynka, u której zostaje wykryta nadprzyrodzona zdolność w postaci możliwości wzniecania pożarów siłą umysłu. Charlene wkrótce staje się obiektem zainteresowania rządowych agentów. Wraz z ojcem będzie musiała uciekać.

Oko kota

Tytuł filmu: Oko kota

Oko kota Rok produkcji: 1985

1985 Czas trwania: 94 minut

94 minut Reżyser: Lewis Teague

Lewis Teague Obsada: Drew Barrymore, James Woods, Alan King, Robert Hays

Drew Barrymore, James Woods, Alan King, Robert Hays Ocena IMDb: 6.3/10

Nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy w filmie na bazie twórczości Kinga istotną rolę odgrywają zwierzęta. Co ciekawe, reżyserem jest Lewis Teague - ten sam, który przeniósł na ekran historię psa Cujo. Tym razem bohaterem opowieści jest bezdomny pręgowany kot, którego postać wiąże ze sobą trzy historie - o facecie chcącym rzucić palenie, hazardziście nakrywającym żonę na romansie, oraz o małej dziewczynce.

Srebrna kula

Tytuł filmu: Srebrna kula

Srebrna kula Rok produkcji: 1985

1985 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyser: Daniel Attias

Daniel Attias Obsada: Corey Haim, Gary Busey, Megan Follows, Leon Russom

Corey Haim, Gary Busey, Megan Follows, Leon Russom Ocena IMDb: 6.4/10

Akcja tego filmu rozgrywa się w 1976 roku w pewnym amerykańskim miasteczku. Dochodzi tam do makabrycznych zabójstw, wobec których liczby policja staje się coraz bardziej bezradna. Marty Coslaw, poruszający się na wózku młody mieszkaniec miasteczka identyfikuje jednak sprawcę - uważa, że morderstwa to robota wilkołaka. Postanawia wraz z siostrą oraz wujkiem zapobiec dalszym tragediom.

Maksymalne przyspieszenie

Tytuł filmu: Maksymalne przyspieszenie

Maksymalne przyspieszenie Rok produkcji: 1986

1986 Czas trwania: 98 minut

98 minut Reżyser: Stephen King

Stephen King Obsada: Emilio Estevez, Pat Hingle, Laura Harrington, Christopher Murney

Emilio Estevez, Pat Hingle, Laura Harrington, Christopher Murney Ocena IMDb: 5.4/10

Pierwszy (i zarazem ostatni) film w historii "kingowskiego" kina, który został wyreżyserowany przez Kinga we własnej osobie. Nie było to zbyt fortunne, jeśli chodzi o odbiór - ścieżka dźwiękowa autorstwa AC/DC i ciekawy koncept (maszyny atakujące ludzi na całym świecie) nie uchroniły Kinga przed porażką wśród publiczności i krytyków czy nominacjami do Złotych Malin.

Stań przy mnie

Tytuł filmu: Stań przy mnie

Stań przy mnie Rok produkcji: 1985

1985 Czas trwania: 98 minut

98 minut Reżyser: Rob Reiner

Rob Reiner Obsada: Will Wheaton, River Phoenix, Jerry O'Connell, Corey Feldman, Kiefer Sutherland

Will Wheaton, River Phoenix, Jerry O'Connell, Corey Feldman, Kiefer Sutherland Ocena IMDb: 8.1/10

Jedna z ciekawszych obsad, jeśli chodzi o kingowskie filmy w latach 80. Gdy dochodzi do morderstwa adwokata Christophera Chambersa, jego przyjaciel wraca wspomnieniami do wakacji z 1959 roku, kiedy to ze swoją paczką przyjaciół decydują się na wspólną wyprawę do lasu, by odnaleźć ciało zaginionego kolegi. Jedna z pierwszych ról Rivera Phoenixa, tragicznie zmarłego 8 lat później.

Uciekinier

Tytuł filmu: Uciekinier

Uciekinier Rok produkcji: 1987

1987 Czas trwania: 101 minut

101 minut Reżyser: Paul Michael Glaser

Paul Michael Glaser Obsada: Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto, Richard Dawson

Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto, Richard Dawson Ocena IMDb: 6.6/10

Oprócz grozy King umie również w dystopię - czego dowodem jest zekranizowany w 1987 roku "Uciekinier". Ben Richards (Schwarzenegger) jest policjantem służącym USA, które stało się dyktaturą. Gdy odmawia wykonania rozkazu strzelania do protestujących, zostaje skazany na więzienie. W trakcie odsiadki popularność zdobywa "Uciekinier" - program, w którym ludzie są ścigani przez zawodowych morderców. Jednym ze ściganych ma zostać właśnie Richards.

Stephen King - wszystkie filmy: kadr z "Uciekiniera"

Smętarz dla zwierzaków

Tytuł filmu: Smętarz dla zwierzaków

Smętarz dla zwierzaków Rok produkcji: 1989

1989 Czas trwania: 103 minuty

103 minuty Reżyser: Mary Lambert

Mary Lambert Obsada: Dale Midkiff, Denise Crosby, Fred Gwynne

Dale Midkiff, Denise Crosby, Fred Gwynne Ocena IMDb: 6.5/10

Klasyka gatunku - młode małżeństwo wraz z dziećmi i kotem wprowadza się do nowego domu w małym, amerykańskim miasteczku. Nie są świadomi, że kryje ono w sobie wiele mrocznych sekretów, a niemałą rolę odgrywa w tym znajdujący się w pobliżu ich domu przerażający zwierzęcy cmentarz. To właśnie tam zostaje pochowany należący do rodziny zwierzak, który ginie potrącony przez samochód. Robi się niebezpiecznie, gdy kot zmartwychwstaje.

Opowieści z ciemnej strony

Tytuł filmu: Opowieści z ciemnej strony

Opowieści z ciemnej strony Rok produkcji: 1990

1990 Czas trwania: 93 minuty

93 minuty Reżyser: John Harrison

John Harrison Obsada: Deborah Harry, Matthew Lawrence, Steve Buscemi, Julianne Moore, Christian Slater

Deborah Harry, Matthew Lawrence, Steve Buscemi, Julianne Moore, Christian Slater Ocena IMDb: 6.2/10

Kolejna filmowa antologia bazująca na twórczości Kinga. Dość krótki film składa się z prologu, trzech opowieści ("Lot 249", "Cat From Hell", "Lover's Wow") oraz epilogu. 93 minuty wypełnione ożywianiem mumii, polowaniem na czarnego kota i transformacją w gargulca? Brzmi jak idealny wieczór, a w towarzystwie takiej obsady przyjemność zdaje się być większa.

Cmentarna szychta

Tytuł filmu: Cmentarna szychta

Cmentarna szychta Rok produkcji: 1990

1990 Czas trwania: 89 minut

89 minut Reżyser: Ralph S. Singleton

Ralph S. Singleton Obsada: David Andrews, Kelly Wolf, Stephen Macht, Andrew Divoff

David Andrews, Kelly Wolf, Stephen Macht, Andrew Divoff Ocena IMDb: 5/10

Jak można się z grubsza domyślić po tytule, akcja filmu rozgrywa się przemysłowej fabryce, zajmującej się przeróbką wełny. Jej nowy właściciel nie chce dopuścić do zamknięcia miejsca, pomimo, że poziom warunków higienicznych jest tam wręcz katastrofalny. Wkrótce pracująca tam ekipa natrafia na plagę wygłodniałych szczurów.

To

Tytuł filmu: To

To Rok produkcji: 1990

1990 Reżyser: Tommy Lee Wallace

Tommy Lee Wallace Obsada: Harry Anderson, Dennis Christopher, Annette o'Toole, Tim Curry

Harry Anderson, Dennis Christopher, Annette o'Toole, Tim Curry Ocena IMDb: 6.8/10

Zanim w Tańczącego Klauna wcielił się wspaniały Bill Skarsgard, Pennywise miał twarz Tima Curry'ego. W 1990 roku amerykańska publiczność miała przyjemność zapoznać się z dwuodcinkowym filmem telewizyjnym bazującym na słynnej powieści Kinga. Pierwsza część pokazuje nam zmagania młodych bohaterów z klaunem, zaś druga przenosi akcję o 27 lat do przodu. Demon się odradza, a dorośli już bohaterowie znów muszą stanąć do walki.

Misery

Tytuł filmu: Misery

Misery Rok produkcji: 1990

1990 Czas trwania: 107 minut

107 minut Reżyser: Rob Reiner

Rob Reiner Obsada: James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Lauren Bacall

James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Lauren Bacall Ocena IMDb: 7.8/10

Każdy z nas na pewno potrafiłby odpowiedzieć na pytanie: kim jest psychofanka? Ja odpowiadam: Annie Wilkes. Postać o tym imieniu przychodzi z pomocą znanemu pisarzowi Paulowi Sheldonowi, który zostaje poważnie ranny po wypadku samochodowym. Z czasem okazuje się, że oprócz troski o idola, kobieta (doskonale zagrana przez słusznie nagrodzoną Oscarem Kathy Bates) chce go uwięzić, by zmusić go do przywrócenia do życia literackiej postaci.

Oni czasem wracają

Tytuł filmu: Oni czasem wracają

Oni czasem wracają Rok produkcji: 1991

1991 Czas trwania: 97 minut

97 minut Reżyser: Tom McLoughlin

Tom McLoughlin Obsada: Tim Matheson, Brooke Adams, Robert Rusler

Tim Matheson, Brooke Adams, Robert Rusler Ocena IMDb: 5.7/10

Jim (Matheson) po latach decyduje się wrócić do rodzinnego miasta, gdzie podejmuje pracę nauczyciela. Jest udręczony wspomnieniami, pragnie zakończyć koszmar wspominania tragicznej śmierci swojego brata. Wkrótce odkrywa, że wśród uczniów znajdują się ludzie, którzy przyczynili się do jego śmierci. Życie Jima staje się zagrożone.

Kosiarz umysłów

Tytuł filmu: Kosiarz umysłów

Kosiarz umysłów Rok produkcji: 1992

1992 Czas trwania: 107 minut

107 minut Reżyser: Brett Leonard

Brett Leonard Obsada: Pierce Brosnan, Jeff Fahey, Jenny Wright, Geoffrey Lewis

Pierce Brosnan, Jeff Fahey, Jenny Wright, Geoffrey Lewis Ocena IMDb: 5.4/10

Nie spodziewaliście się Pierce'a Brosnana u Kinga? No to macie. Irlandzki aktor wciela się w dr Lawrence'a Angelo, naukowca-informatyka, który prowadzi badania nad wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości do kierowania ludzkim mózgiem. Postanawia wykorzystać do swojego eksperymentu Jobe'a, ogrodnika z sąsiedztwa. Jak nietrudno się domyślić, sprawy wymykają się spod kontroli.

Mroczna połowa

Tytuł filmu: Mroczna połowa

Mroczna połowa Rok produkcji: 1993

1993 Czas trwania: 122 minuty

122 minuty Reżyser: George A. Romero

George A. Romero Obsada: Timothy Hutton, Robert Joy, Julie Harris, Michael Rooker, Amy Madigan

Timothy Hutton, Robert Joy, Julie Harris, Michael Rooker, Amy Madigan Ocena IMDb: 6/10

Kolejny efekt współpracy legend kina grozy (Romero) i literatury grozy (King). Podczas operacji okazuje się, że kilkunastoletni Thad ma guza mózgu - pozostałość po nienarodzonym bracie bliźniaku. Wiele lat później Thad jest szanowanym profesorem i autorem powieści sensacyjnych. Jego mroczne alter ego wkrótce zaczyna przenikać do prawdziwego życia.

Sprzedawca śmierci

Tytuł filmu: Sprzedawca śmierci

Sprzedawca śmierci Rok produkcji: 1993

1993 Czas trwania: 116 minut

116 minut Reżyser: Fraser C. Heston

Fraser C. Heston Obsada: Max von Sydow, Ed Harris, Bonnie Bedelia, Amanda Plummer, Ray McKinnon

Max von Sydow, Ed Harris, Bonnie Bedelia, Amanda Plummer, Ray McKinnon Ocena IMDb: 6.3/10

Mieszkańcy stanu Maine nie mają lekko u Kinga. W tamtejszym miasteczku, Castle Rock, zostaje otwarty nowy, tajemniczy antykwariat z szyldem "Sklepik z marzeniami". W zamian za spłatanie figla sąsiadowi można nabyć wymarzony przedmiot. Z biegiem czasu okazuje się, że cena okazuje się znacznie, znacznie wyższa. Warto obejrzeć chociażby dla świetnych von Sydowa i Harrisa.

Skazani na Shawshank

Tytuł filmu: Skazani na Shawshank

Skazani na Shawshank Rok produkcji: 1994

1994 Czas trwania: 142 minuty

142 minuty Reżyser: Frank Darabont

Frank Darabont Obsada: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown

Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown Ocena IMDb: 9.3/10

Jeden z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszy w historii kina film bazujący na twórczości Kinga. Tim Robbins wciela się tutaj w Andy'ego Dufresne'a, mężczyzny, który zostaje niesłusznie skazany na podwójne dożywocie za zamordowanie żony i jej kochanka. Trafia do Shawshank - więzienia, w którym rządzi sadyzm i przemoc. Film siedmiokrotnie nominowany do Oscara.

Maglownica

Tytuł filmu: Maglownica

Maglownica Rok produkcji: 1995

1995 Czas trwania: 106 minut

106 minut Reżyser: Tobe Hooper

Tobe Hooper Obsada: Robert Englund, Ted Levine, Demetre Phillips, Daniel Matmor

Robert Englund, Ted Levine, Demetre Phillips, Daniel Matmor Ocena IMDb: 4.4/10

W historii kina wiele przedmiotów było już odpowiedzialnych za morderstwa. Żeby jednak uczynić mieszczącą się w starym kombinacie pralniczym maglownicę podmiotem horroru, trzeba mieć łeb jak Stephen King. Głównym bohaterem opowieści jest Gartley - stary mężczyzna o zdeformowanym ciele, który przed laty padł ofiarą maszyny. Teraz pilnuje, by mogła zaspokajać swój apetyt.

Dolores Claiborne

Tytuł filmu: Dolores Claiborne

Dolores Claiborne Rok produkcji: 1995

1995 Czas trwania: 132 minuty

132 minuty Reżyser: Taylor Hackford

Taylor Hackford Obsada: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Bob Gunton, John C. Reilly

Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Bob Gunton, John C. Reilly Ocena IMDb: 7.4/10

Kolejna udana współpraca Kathy Bates ze światem Stephena Kinga. Tytułowa bohaterka to zaniedbana kobieta, nielubiana w swoim otoczeniu. Pewnego dnia jej pracodawczyni zostaje znaleziona martwa, a o zbrodnie zostaje oskarżona właśnie Dolores. Córka ofiary postanawia wrócić w rodzinne strony i poznać prawdę o tym, co się tak naprawdę stało.

Przeklęty

Tytuł filmu: Przeklęty

Przeklęty Rok produkcji: 1996

1996 Czas trwania: 92 minuty

92 minuty Reżyser: Tom Holland

Tom Holland Obsada: Robert John Burke, Joe Mantegna, Lucinda Jenney, Kari Wuhrer, Michael Constantine

Robert John Burke, Joe Mantegna, Lucinda Jenney, Kari Wuhrer, Michael Constantine Ocena IMDb: 5.8/10

Tytułowe miano należy do Billy'ego Hallecka - mającego sporą nadwagę adwokata, który pewnego razu, wracając z przyjęcia potrąca Cygankę. Kobieta ginie na miejscu, a wpływowemu sprawcy udaje się uniknąć odpowiedzialności. Ojciec kobiety rzuca na Hallecka (naprawdę!) niezwykłą klątwę.

Nocne zło

Tytuł filmu: Nocne zło

Nocne zło Rok produkcji: 1997

1997 Czas trwania: 93 minuty

93 minuty Reżyser: Mark Pavia

Mark Pavia Obsada: Elizabeth McCormick, Miguel Ferrer, Julie Entwisle

Elizabeth McCormick, Miguel Ferrer, Julie Entwisle Ocena IMDb: 6/10

Głównym bohaterem filmu jest Richard Dees, pracujący dla brukowca "Inside View". Następny artykuł planuje napisać o mordercy, który na małych, opuszczonych lotniskach, dokonuje rzezi na swoich ofiarach. Dziennikarz podejrzewa, że obiekt jego zawodowego zainteresowania może być wampirem. Sytuacja się komplikuje, gdy za Deesem zaczyna podążać sam morderca.

Autostrada strachu

Tytuł filmu: Autostrada strachu

Autostrada strachu Rok produkcji: 1997

1997 Czas trwania: 97 minut

97 minut Reżyser: Mick Garris

Mick Garris Obsada: Christopher Lloyd, Matt Frewer, Veronica Cartwright

Christopher Lloyd, Matt Frewer, Veronica Cartwright Ocena IMDb: 4.9/10

Podzielony na dwie części film rozpoczyna się historią małżeństwa Parkerów, które wybiera się w podróż poślubną. Młodym psuje się samochód, wobec czego mąż udaje się na poszukiwanie stacji benzynowej i zostawia żonę samą. Wówczas pojawia się tajemniczy mężczyzna, który opowiada kobiecie historię o groźnym autostopowiczu.

Stephen King - wszystkie filmy: kadr z "Autostrady strachu"

Uczeń szatana

Tytuł filmu: Uczeń szatana

Uczeń szatana Rok produkcji: 1998

1998 Czas trwania: 111 minut

111 minut Reżyser: Bryan Singer

Bryan Singer Obsada: Brad Renfro, Ian McKellen, Joshua Jackson, David Schwimmer

Brad Renfro, Ian McKellen, Joshua Jackson, David Schwimmer Ocena IMDb: 6.7/10

Każdy zapewne ma takiego kolegę, który jest fascynatem historii. Todd (Renfro) to spokojny, pozytywny chłopak, którego zajawką jest II wojna światowa i hitleryzm. Pewnego wieczoru, wracając autobusem odkrywa, że jego stary sąsiad (McKellen) to poszukiwany nazista. Wówczas pomiędzy oboma rozpoczyna się emocjonująca gra o prawdę.

Zielona mila

Tytuł filmu: Zielona mila

Zielona mila Rok produkcji: 1999

1999 Czas trwania: 181 minut

181 minut Reżyser: Frank Darabont

Frank Darabont Obsada: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Doug Hutchison, Sam Rockwell, David Morse, Bonnie Hunt

Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Doug Hutchison, Sam Rockwell, David Morse, Bonnie Hunt Ocena IMDb: 8.6/10

Jeden z tych filmów na bazie literatury Kinga, który oprócz poczucia grozy potrafi wzbudzić ogrom wzruszenia. Paul Edgecomb (Tom Hanks) wraca wspomnieniami do czasów, gdy pracował jako strażnik więźniów skazanych na karę śmierci w Luizjanie. To właśnie tam trafił niegdyś mający nadzwyczajne zdolności John Coffey - czarnoskóry mężczyzna oskarżony o zamordowanie dwóch białych dziewczynek.

Kraina wiecznego szczęścia

Tytuł filmu: Kraina wiecznego szczęścia

Kraina wiecznego szczęścia Rok produkcji: 2001

2001 Czas trwania: 101 minut

101 minut Reżyser: Scott Hicks

Scott Hicks Obsada: Anthony Hopkins, Anton Yelchin, Mika Boorem, Hope Davis, Alan Tudyk

Anthony Hopkins, Anton Yelchin, Mika Boorem, Hope Davis, Alan Tudyk Ocena IMDb: 6.9/10

Co ciekawe, przy tej produkcji swój ważny udział miał Polak - Piotr Sobociński, operator, który zmarł niedługo po zakończeniu prac nad filmem. Jedenastoletni Bob zmaga się ze śmiercią ojca, a matka nie poświęca mu tyle czasu, ile potrzebuje. Wkrótce w życiu chłopaka pojawia się nowy sublokator, Ted (Hopkins), do którego młody szybko się przywiązuje.

Łowca snów

Tytuł filmu: Łowca snów

Łowca snów Rok produkcji: 2003

2003 Czas trwania: 136 minut

136 minut Reżyser: Lawrence Kasdan

Lawrence Kasdan Obsada: Morgan Freeman, Thomas Jane, Damian Lewis, Timothy Olyphant, Tom Sizemore

Morgan Freeman, Thomas Jane, Damian Lewis, Timothy Olyphant, Tom Sizemore Ocena IMDb: 5.5/10

Trochę trzeba było czekać na ponowne pojawienie się Morgana Freemana w świecie Stephena Kinga. Główni bohaterowie tego filmu to czwórka przyjaciół, którzy wybierają się do domku w lesie, by spędzić czas na typowych "męskich rozrywkach" - piwku i polowaniu. Wkrótce odwiedza ich tajemniczy nieznajomy, który kilka godzin później zostaje rozszarpany przez dziwne stworzenie, wydostające się z jego ciała. Bohaterowie znajdą się w niebezpieczeństwie.

Jazda na kuli

Tytuł filmu: Jazda na kuli

Jazda na kuli Rok produkcji: 2004

2004 Czas trwania: 88 minut

88 minut Reżyser: Mick Garris

Mick Garris Obsada: Jonathan Jackson, David Arquette, Cliff Robertson, Barbara Hershey

Jonathan Jackson, David Arquette, Cliff Robertson, Barbara Hershey Ocena IMDb: 5.2/10

Alan Parker (Jackson) studiuje na Uniwersytecie Maine w 1969 roku. Zaczyna podejrzewać, że jego dziewczyna chce go zostawić. Próbuje popełnić samobójstwo, ale w tym samym czasie dowiaduje się o wylewie matki. Wybiega na drogę w nadziei, że ktoś zawiezie go do szpitala. Tym kimś okazuje się George Staub (Arquette). Alan zdaje sobie sprawę, że jego kierowca nie pochodzi z świata, który zna.

Desperacja

Tytuł filmu: Desperacja

Desperacja Rok produkcji: 2006

2006 Czas trwania: 126 minut

126 minut Reżyser: Mick Garris

Mick Garris Obsada: Tom Skerritt, Ron Perlman, Steven Weber, Shane Haboucha

Tom Skerritt, Ron Perlman, Steven Weber, Shane Haboucha Ocena IMDb: 5.3/10

Akcja dzieje się w opustoszałej miejscowości o nazwie zawartej w tytule filmu - Desperation. grupka nieznających się nawzajem ludzi dostaje się do tego miasteczka. Niedługo później zostają aresztowani przez skorumpowanego policjanta. Pech jest tym większy, że gliniarz jest pod wpływem...demona.

1408

Tytuł filmu: 1408

1408 Rok produkcji: 2007

2007 Czas trwania: 104 minuty

104 minuty Reżyser: Mikael Hafstrom

Mikael Hafstrom Obsada: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack, Tony Shalhoub

John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack, Tony Shalhoub Ocena IMDb: 6.8/10

Jeden z popularniejszych współcześnie tytułów spośród "kingowskiego" kina. Mike Enslin (Cusack) to średnio poczytny pisarz, autor przewodników po nawiedzonych miejscach, który po śmierci córki przestał wierzyć w siły nadprzyrodzone czy Boga. Żeby zdobyć materiały do nowej książki, decyduje się zbadać pokój 1408 w jednym z nowojorskich hoteli i zdemaskować jego mit.

Mgła

Tytuł filmu: Mgła

Mgła Rok produkcji: 2007

2007 Czas trwania: 126 minut

126 minut Reżyser: Frank Darabont

Frank Darabont Obsada: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Toby Jones, Andre Braugher

Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Toby Jones, Andre Braugher Ocena IMDb: 7.1/10

Z tego filmu Stephen King był zadowolony pewnie bardziej niż z "Lśnienia", zwłaszcza, że Frank Darabont, za porozumieniem z pisarzem, zmienił zakończenie filmu na mroczniejsze, niż pierwotnie. Istotnie, finałowa scena "Mgły" jest jedną z najmocniejszych w gatunku. Film opowiada historię społeczności małego miasteczka, która musi się bronić przed tajemniczymi bestiami, które pojawiają się wraz z nastaniem gęstej mgły.

Czarny cadillac

Tytuł filmu: Czarny cadillac

Czarny cadillac Rok produkcji: 2009

2009 Czas trwania: 85 minut

85 minut Reżyser: Jeff Beesley

Jeff Beesley Obsada: Wes Bentley, Christian Slater, Emmanuelle Vaugier

Wes Bentley, Christian Slater, Emmanuelle Vaugier Ocena IMDb: 5.6/10

Ekranizacja jednego z opowiadań Kinga, koncentrująca się na losach Toma i Elizabeth - młodego, kochającego się małżeństwo. Kobieta przypadkowo staje się świadkiem zbrodni dokonanej przez lokalnego mafiozo na nielegalnych imigrantach. Gdy Elizabeth, mimo przydzielonej ochrony, zostaje zabita, Tom poprzysięga zemstę.

Dzieci kukurydzy

Tytuł filmu: Dzieci kukurydzy

Dzieci kukurydzy Rok produkcji: 2009

2009 Czas trwania: 92 minuty

92 minuty Reżyser: Donald P. Borchers

Donald P. Borchers Obsada: David Anders, Kandyse McClure, Alexa Nikolas, Isabelle Fuhrman

David Anders, Kandyse McClure, Alexa Nikolas, Isabelle Fuhrman Ocena IMDb: 3.8/10

Remake filmu Fritza Kierscha z 1984 roku. Zasadniczo szkielet historii pozostaje ten sam - Burt i Vicky przyjeżdżają do opuszczonego miasteczka w Nebrasce. Niedługo po tym, jak pod koła ich samochodu wbiega mały chłopiec, para decyduje się wyruszyć w głąb miasteczka i dowiedzieć się, co się tak naprawdę dzieje.

Carrie

Tytuł filmu: Carrie

Carrie Rok produkcji: 2013

2013 Czas trwania: 99 minut

99 minut Reżyser: Kimberly Pierce

Kimberly Pierce Obsada: Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde, Judy Greer, Ansel Elgort

Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde, Judy Greer, Ansel Elgort Ocena IMDb: 5.8/10

Ten, kto wymyślił obsadzenie Julianne Moore w roli demonicznej matki tytułowej bohaterki, powinien dostać podwyżkę. Zagubiona główna bohaterka (Moretz) jest obiektem prześladowania w szkole. Jedna z uczennic zdaje się współczuć Carrie i prosi swojego chłopaka, by zaprosił ją na nadchodzący bal. To, co na nim się wydarza, z pewnością zapadnie w pamięć jego uczestnikom.

Stephen King - wszystkie filmy: kadr z "Carrie"

Dobre małżeństwo

Tytuł filmu: Dobre małżeństwo

Dobre małżeństwo Rok produkcji: 2014

2014 Czas trwania: 103 minuty

103 minuty Reżyser: Peter Askin

Peter Askin Obsada: Joan Allen, Anthony LaPaglia, Stephen Lang

Joan Allen, Anthony LaPaglia, Stephen Lang Ocena IMDb: 5.3/10

Bob i Darcy są, zgodnie z tytułem filmu, przykładem szczęśliwego związku. On odnosi sukcesy jako księgowy, ona zarządza ich firmą z domu. Wkrótce okolicą wstrząsa kolejne już zabójstwo - to jego 12. ofiara. Gdy Bob wyjeżdża z miasta, Darcy przypadkowo odnajduje w garażu tajny schowek. To co w nim znajduje, sprawi, że zakwestionuje prawdziwość celów wyjazdowych swojego partnera.

Babcia

Tytuł filmu: Babcia

Babcia Rok produkcji: 2014

2014 Czas trwania: 80 minut

80 minut Reżyser: Peter Cornwell

Peter Cornwell Obsada: Shirley Knight, Dylan McDermott, Chandler Riggs, Frances O'Connor

Shirley Knight, Dylan McDermott, Chandler Riggs, Frances O'Connor Ocena IMDb: 4.9/10

Nie wszystkie babcie są miłe i słodkie. A na pewno nie ta z filmu z 2014 roku. Samotna matka i jej synowie pomagają chorej babci. Z czasem okazuje się, że starsza kobieta jest kimś więcej, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać - to wiedźma posiadająca nadprzyrodzone moce.

Wielki kierowca

Tytuł filmu: Wielki kierowca

Wielki kierowca Rok produkcji: 2014

2014 Czas trwania: 87 minut

87 minut Reżyser: Mikael Salomon

Mikael Salomon Obsada: Maria Bello, Olumpia Dukakis, Joan Jett, Ann Dowd, Will Harris

Maria Bello, Olumpia Dukakis, Joan Jett, Ann Dowd, Will Harris Ocena IMDb: 5.7/10

Tak jak to już nieraz w kingowskiej kinematografii bywało, główna postać filmu zajmuje się pisaniem. Tess Thorne (Bello), autorka powieści o Stowarzyszeniu Szydełkujących Dziewcząt, wraca z udanego spotkania z fanami i darczyńcami. W drodze powrotnej dochodzi do wypadku - przebija koło w samochodzie, a wezwać pomocy nie ma jak. Pomoc oferuje jej Lester (Harris), co do którego kobieta z czasem nabiera podejrzeń.

Mroczna wieża

Tytuł filmu: Mroczna wieża

Mroczna wieża Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 95 minut

95 minut Reżyser: Nikolaj Arcel

Nikolaj Arcel Obsada: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim

Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim Ocena IMDb: 5.6/10

Jedna z nabardziej znanych książek Kinga, której obsada również zrobiła spore wrażenie. Idris Elba wcielił się w Ostatniego Rycerza, Rolanda Deschaina, który jest uwięziony w niekończącej się walce z Walterem O'Dimem (McConaughey). Z całych sił stara się powstrzymać go przed zburzeniem spajającej światy Mrocznej Wieży. Co ciekawe, film jest dość słabo oceniany przez fanów literatury Kinga.

To

Tytuł filmu: To

To Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 135 minut

135 minut Reżyser: Andy Muschietti

Andy Muschietti Obsada: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer

Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer Ocena IMDb: 7.3/10

Po wielu latach kino znów mogło być świadkiem działań Tańczącego Klauna. Podobnie jak w oryginale, akcja toczy się w miasteczku Derry, gdzie lokalne dzieciaki albo znikają, albo są prześladowane przez morderczego Pennywise'a. Nie da się ukryć, że tą rolą Bill Skarsgard zapisał się w kanonie kina grozy.

Gra Geralda

Tytuł filmu: Gra Geralda

Gra Geralda Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 103 minuty

103 minuty Reżyser: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Bruce Greenwood, Carla Gugino, Carel Struycken, Henry Thomas, Kate Siegel

Bruce Greenwood, Carla Gugino, Carel Struycken, Henry Thomas, Kate Siegel Ocena IMDb: 6.5/10

Przychodzą do baru mistrzowie opowiadania horrorowych historii, a barman na to: dzień dobry, panowie King i Flanagan! Siedem lat temu otrzymaliśmy pierwszą szansę na podziwianie współpracy dwóch facetów, którzy tematykę grozy mają w małym palcu. Tytułowy bohater (Bruce Greenwood) wraz z żoną (Carla Gugino) spędzają weekend w domku na odludziu. W trakcie zabaw łóżkowych mężczyzna doznaje ataku serca. Kobieta, przypięta do łóżka kajdankami, próbuje się uwolnić z pułapki.

1922

Tytuł filmu: W wysokiej trawie

W wysokiej trawie Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 101 minut

101 minut Reżyser: Zak Hilditch

Zak Hilditch Obsada: Thomas Jane, Molly Parker, Dylan Schmid, Kaitlyn Bernard

Thomas Jane, Molly Parker, Dylan Schmid, Kaitlyn Bernard Ocena IMDb: 6.2/10

W centrum akcji filmu znajdują się Wilfred (Jane) i Arlette (Parker). Kobieta odziedziczyła farmę, na której obydwoje, wraz z nastoletnim synem Henrym, spokojnie żyją. Z czasem okazuje się, że choć mąż czuje się szczęśliwy tam, gdzie jest, do Arlette nie przemawia styl życia na prowincji, w związku z czym chce sprzedać ziemię i przeprowadzić się do miasta. Gdy grozi, że zabierze ze sobą syna, Wilfred postanawia podjąć radykalne środki, by temu zapobiec.

Smętarz dla zwierzaków

Tytuł filmu: Smętarz dla zwierzaków

Smętarz dla zwierzaków Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 101 minut

101 minut Reżyser: Kevin Kolsch, Dennis Widmyer

Kevin Kolsch, Dennis Widmyer Obsada: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Jete Laurence

Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Jete Laurence Ocena IMDb: 5.7/10

Jak nietrudno się domyślić, film nawiązuje do produkcji o tym samym tytule z 1989 roku. Jason Clarke wciela się w Louisa Creeda - lekarza, który dostał pracę w centrum medycznym na uniwersytecie w Maine. Wraz z nim do miasteczka przyjeżdża cała jego rodzina - żona, dzieci i kot Church. Gdy zwierzak ginie pod kołami samochodu, Creed grzebie go na pobliskim cmentarzu. Problem się pojawia, gdy kot następnego dnia pojawia się u rodziny.

To: Rozdział 2

Tytuł filmu: To: Rozdział 2

To: Rozdział 2 Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 169 minut

169 minut Reżyser: Andy Muschietti

Andy Muschietti Obsada: Bill Skarsgard, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone

Bill Skarsgard, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone Ocena IMDb: 6.5/10

Choć drugi rozdział tej historii był konieczny i wyczekiwany, dla mnie osobiście stał się solidnym zawodem. Warto jednak sprawdzić, jak bohaterowie znani z filmu z 2017 roku zmienili się i przepracowali dawne traumy, próbując na nowo stanąć do walki z Pennywisem. I tym razem wreszcie go pokonać. Muschietti zgromadził solidną obsadę - prym wiedzie jak zwykle Skarsgard, ale zwłaszcza McAvoya i Chastain ciężko nazwać chybionymi wyborami castingowymi.

W wysokiej trawie

Tytuł filmu: W wysokiej trawie

W wysokiej trawie Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 90 minut

90 minut Reżyser: Vincenzo Natali

Vincenzo Natali Obsada: Patrick Wilson, Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Harrison Gilbertson

Patrick Wilson, Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Harrison Gilbertson Ocena IMDb: 5.5/10

Becky i Cal udają się do San Diego. W trakcie postoju dochodzi do dziwnego zdarzenia - są świadkami krzyku chłopca, który dobiega z ogromnego terenu pokrytego wysoką trawą. Para postanawia pomóc zaginionemu, jednak co gorsza, decyduje się rozdzielić. Z czasem okazuje się, że wysoka trawa kryje w sobie tajemnice, sekrety i właściwości wymykające się logice.

Doktor Sen

Tytuł filmu: Doktor Sen

Doktor Sen Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 151 minut

151 minut Reżyser: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis, Zahn McClarnon, Carl Lumbly, Bruce Greenwood

Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis, Zahn McClarnon, Carl Lumbly, Bruce Greenwood Ocena IMDb: 7.3/10

Uniesienie kontynuacji historii znanej z legendarnego "Lśnienia" wymagało gigantycznej zręczności reżyserskiej - Mike Flanagan nie mógł za mocno iść w "kopiowanie" tego, co znamy. I nie poszedł - udanie przeniósł na ekran wciągającą i ponurą historię Dana Torrance'a (znakomity McGregor), który spotyka dziewczynkę przejawiającą podobne zdolności do tych, które sam posiada. Musi ochronić ją, zanim skutecznie zapoluje na nią kult o nazwie Prawdziwy Węzeł.

Telefon pana Harrigana

Tytuł filmu: Telefon pana Harrigana

Telefon pana Harrigana Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 106 minut

106 minut Reżyser: John Lee Hancock

John Lee Hancock Obsada: Jaeden Martell, Donald Sutherland, Joe Tippett, Colin O'Brien

Jaeden Martell, Donald Sutherland, Joe Tippett, Colin O'Brien Ocena IMDb: 6/10

Jedna z ostatnich ról mistrza Donalda Sutherlanda. Legendarny aktor wciela się w tytułowego pana Harrigana - sędziwego samotnika, z którym zaprzyjaźnia się młody Craig (Martell). Gdy mężczyzna umiera, Craig orientuje się, że kontakt z przyjacielem nie został utracony - jest w stanie się z nim komunikować przez iPhone'a, który znajduje się wraz z Harriganem w jego grobie.

Podpalaczka

Tytuł filmu: Podpalaczka

Podpalaczka Rok produkcji: 2022

2022 Czas trwania: 94 minuty

94 minuty Reżyser: Keith Thomas

Keith Thomas Obsada: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes

Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes Ocena IMDb: 4.6/10

Jeśli ktoś się nie spodziewał Zaca Efrona w kingowskiej kinematografii, to ma niespodziankę. Niestety, niekoniecznie zachwycającą, bowiem sam film jest powszechnie uznawany za jeden z najsłabszych remake'ów ostatnich lat, a zwłaszcza tych dotykających się twórczości Kinga. Przynajmniej John Carpenter skomponował wspaniałą muzykę.

Boogeyman

Tytuł filmu: Boogeyman

Boogeyman Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 98 minut

98 minut Reżyser: Rob Savage

Rob Savage Obsada: Sophie Thatcher, Chris Messina, David Dastmalchian, Vivien Lyra Blair

Sophie Thatcher, Chris Messina, David Dastmalchian, Vivien Lyra Blair Ocena IMDb: 5.9/10

Złowroga siła prześladująca dzieci opłakujące śmierć matki nie jest specjalnie oryginalnym motywem, a i sam film nie jest przesadnie dobry. Sadie (Thatcher) i Sawyer (Blair) są właśnie w takiej sytuacji, a przybycie do ich domu tajemniczego przybysza (świetny i niewykorzystany Dastmalchian) otwiera drzwi do działania nadprzyrodzonej istoty.

Miasteczko Salem

Tytuł filmu: Miasteczko Salem

Miasteczko Salem Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 113 minut

113 minut Reżyser: Gary Dauberman

Gary Dauberman Obsada: Lewis Pullman, Bill Camp, Makenzie Leigh, Pilou Asbaek

Lewis Pullman, Bill Camp, Makenzie Leigh, Pilou Asbaek Ocena IMDb: 5.6/10

Zanim Lewis Pullman słusznie zachwycił cały świat rolą Boba w MCU, zagrał główną rolę w kolejnym już podejściu filmowym do słynnego miasteczka Salem. Jego postać, Ben Mears, to, podobnie jak w oryginale, pisarz który powraca na stare śmieci by poszukać inspiracji. W tym samym czasie właściciel lokalnego antykwariatu (niewykorzystany Pilou Asbaek) dostarcza do tajemniczego domu na wzgórzu pewną skrzynię. Jej zawartość stanie się wkrótce zmartwieniem całego miasta.

Małpa

Tytuł filmu: Małpa

Małpa Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 98 minut

98 minut Reżyser: Oz Perkins

Oz Perkins Obsada: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Rohan Campbell

Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Rohan Campbell Ocena IMDb: 6/10

Pierwsza z tegorocznych produkcji, która bazuje na opowiadaniu Stephena Kinga. Oz Perkins, po niezwykle udanym "Kodzie zła" postanowił udanie potaplać się w kingowskim sosie, zrobić przerwę od przyciężkich tematów i odpalić rozrywkowe wrotki. Tytułowa małpa to zabawka, która pewnego razu trafia w ręce Hala i Billa (Theo James w podwójnej roli). Wkrótce w ich najbliższym otoczeniu dochodzi do równie zagadkowych, co spektakularnych śmierci.

Życie Chucka

Tytuł filmu: Życie Chucka

Życie Chucka Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 110 minut

110 minut Reżyser: Mike Flanagan

Mike Flanagan Obsada: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillian, Jacob Tremblay, Mark Hamill

Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillian, Jacob Tremblay, Mark Hamill Ocena IMDb: 7.6/10

7.6/10 Premiera w kinach: 1 sierpnia 2025

Czasami do sukcesu filmu wystarczy, by ten przemówił do serca widza, namówił go do tego, by nawet, gdy na końcu drogi jest mrok, to pozostałą jej część warto spędzić z bliskimi i korzystać z małych chwil. "Życie Chucka" bazuje właśnie na takim, dość prostym, ale łapiącym za serce przesłaniu. Wraz z bohaterami stajemy się świadkami postępującego końca świata, jednak coś budzi ich i naszą ciekawość: kim jest Chuck Krantz (Hiddleston), którego podobizna jest na większości billboardów w mieście?

Wielki marsz

Tytuł filmu: Wielki marsz

Wielki marsz Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 108 minut

108 minut Reżyser: Francis Lawrence

Francis Lawrence Obsada: Cooper Hoffmann, David Jonsson, Ben Wang, Mark Hamill, Charlie Plummer, Roman Griffin Davis

Cooper Hoffmann, David Jonsson, Ben Wang, Mark Hamill, Charlie Plummer, Roman Griffin Davis Premiera w kinach: 19 września 2025

Po raz pierwszy do ekranizowania Kinga zabrał się Francis Lawrence - reżyser, który na opowiadaniu o dystopijnej rzeczywistości zjadł zęby. Pięćdziesięciu nastolatków zostaje wybranych do wzięcia udziału w tytułowej rywalizacji. Zasady są (dosłownie) śmiertelnie proste - trzeba iść. Kto najdłużej będzie szedł, ten przeżyje. Ten, kto zostaje w tyle, zginie. Marsz skończy się wraz z pozostaniem na drodze ostatniego uczestnika.

Uciekinier

Tytuł filmu: Uciekinier

Uciekinier Rok produkcji: 2025

2025 Reżyser: Edgar Wright

Edgar Wright Obsada: Glen Powell, Colman Domingo, Katy O'Brian, Karl Glusman, Lee Pace, Josh Brolin

Glen Powell, Colman Domingo, Katy O'Brian, Karl Glusman, Lee Pace, Josh Brolin Premiera w kinach: 5 listopada 2025

Edgar Wright tak już ma: co kilka lat wraca z kolejnym, rewelacyjnym filmem. Zapowiada się, że i tu będzie podobnie: reżyser bierze się za znaną nam z 1987 roku historię. Ben Richards (Powell) zostaje uczestnikiem popularnego reality show, żeby zdobyć pieniądze na leczenie ciężko chorej córki. Zwycięzca może być tylko jeden, a ci, którym się nie uda, będą ginąć na oczach milionów.

REKLAMA

Więcej o produkcjach na bazie twórczości Stephena Kinga przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 10.08.2025 10:01

Ładowanie...