Wszystkie filmy na podstawie książek Stephena Kinga. Jest ich ponad 60
Stephen King to niewątpliwie jeden z najbardziej poczytnych autorów w historii współczesnej literatury. Jego twórczość została wielokrotnie przelana na duży ekran. Oto zestawienie wszystkich filmów, które powstały na bazie literackiego dorobku Kinga. Tak, to aż 61 tytułów.
Przekładanie historii zapisanych na papierze na język kina to technika stara jak świat. Niekoniecznie łatwa - to proces, który wymaga odważnych decyzji: które wątki bardziej wyeksponować, które "przyciąć"? Z tymi pytaniami mierzą się również filmowcy, którzy biorą na swój warsztat twórczość Stephena Kinga. Jest z czego wybierać, a dowodem na to jest niniejsze zestawienie. Przedstawiamy wszystkie filmy, które oparte są na tym, co amerykański pisarz nam dostarczył.
Stephen King - wszystkie filmy na bazie książek pisarza
- Carrie
- Miasteczko Salem
- Lśnienie
- Koszmarne opowieści
- Cujo
- Martwa strefa
- Christine
- Dzieci kukurydzy
- Podpalaczka
- Oko kota
- Srebrna kula
- Maksymalne przyspieszenie
- Stań przy mnie
- Uciekinier
- Smętarz dla zwierzaków
- Opowieści z ciemnej strony
- Cmentarna szychta
- To
- Misery
- Oni czasem wracają
- Kosiarz umysłów
- Mroczna połowa
- Sprzedawca śmierci
- Skazani na Shawshank
- Maglownica
- Dolores Claiborne
- Przeklęty
- Nocne zło
- Autostrada strachu
- Uczeń szatana
- Zielona mila
- Kraina wiecznego szczęścia
- Łowca snów
- Jazda na kuli
- Desperacja
- 1408
- Mgła
- Czarny cadillac
- Dzieci kukurydzy
- Carrie
- Dobre małżeństwo
- Babcia
- Wielki kierowca
- Mroczna wieża
- To
- Gra Geralda
- 1922
- Smętarz dla zwierzaków
- To: Rozdział 2
- W wysokiej trawie
- Doktor Sen
- Telefon pana Harrigana
- Podpalaczka
- Boogeyman
- Miasteczko Salem
- Małpa
- Życie Chucka
- Wielki marsz
- Uciekinier
Carrie
- Tytuł filmu: Carrie
- Rok produkcji: 1976
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyser: Brian de Palma
- Obsada: Sissy Spacek, Amy Irving, Piper Laurie, John Travolta
- Ocena IMDb: 7.4/10
Rzadko się zdarza, by Akademia zwracała uwagę na kino grozy. Tak się wydarzyło w przypadku "Carrie", pierwszej ekranizacji debiutującego literacko Stephena Kinga, która zaowocowała nominacjami do Oscarów dla Sissy Spacek i Piper Laurie. Za adaptację wziął się maestro Brian de Palma i wyszedł mu klasyk gatunku. Historia o odtrącanej i wyszydzanej przez rówieśników dziewczynie i jej fanatycznej matce zyskała wielką popularność - dostała swoją współczesną wersję, a teraz Mike Flanagan pracuje nad serialem "Carrie".
Miasteczko Salem
- Tytuł filmu: Miasteczko Salem
- Rok produkcji: 1979
- Czas trwania: 184 minuty
- Reżyser: Tobe Hooper
- Obsada: David Soul, James Mason, Lance Kerwin, Bonnie Bedelia
- Ocena IMDb: 6.8/10
Cztery lata po powstaniu powieści "Miasteczko Salem", Tobe Hooper (będący już po gigasukcesie "Teksańskiej masakry...") nakręcił film będący jej ekranizacją. Tytułowe Salem to małe miasteczko położone w Stanach Zjednoczonych, do którego po latach powraca młody pisarz Ben Mears. Zgodnie z prawidłami gatunku, w Salem dzieją się bardzo dziwne rzeczy, a mieszkańcy znikają w tajemniczych okolicznościach. Mears postanawia to wyjaśnić.
Lśnienie
- Tytuł filmu: Lśnienie
- Rok produkcji: 1980
- Czas trwania: 119 minut
- Reżyser: Stanley Kubrick
- Obsada: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd
- Ocena IMDb: 8.4/10
Absolutny klasyk, po dziś dzień uznawany za jeden z najważniejszych filmów w historii kina grozy (co ciekawe, nie spodobał się autorowi pierwowzoru). W centrum akcji Kubrick stawia rodzinę Torrance'ów, która przeprowadza się do górskiego hotelu Overlook, gdzie Jack (Nicholson) podejmuje pracę jako stróż. Z czasem zmaga się z izolacją i coraz bardziej przerażającą atmosferą, która panuje w hotelu. Film, który do teraz robi kolosalne wrażenie i imponuje budowaniem klimatu grozy.
Koszmarne opowieści
- Tytuł filmu: Koszmarne opowieści
- Rok produkcji: 1982
- Czas trwania: 120 minut
- Reżyser: George A. Romero
- Obsada: Joe Hill, Ed Harris, Stephen King, Leslie Nielsen, Hal Hollbrook
- Ocena IMDb: 6.8/10
Skompresowana w jeden film antologia grozy autorstwa mistrzów gatunku - Kinga we własnej osobie (jako aktora i scenarzysty) oraz autora "Nocy żywych trupów", George'a A. Romero. Ta produkcja ma zabarwienie nieco bardziej komediowy. Warto się nią zainteresować dla samej obsady - rzadko zdarza się taka gratka jak Ed Harris, Stephen King i Leslie Nielsen w tym samym filmie.
Cujo
- Tytuł filmu: Cujo
- Rok produkcji: 1983
- Czas trwania: 93 minuty
- Reżyser: Lewis Teague
- Obsada: Dee Wallace-Stone, Danny Pintauro, Daniel Hugh Kelly
- Ocena IMDb: 6.1/10
Ostatnio mówi się o możliwej nowej wersji tego filmu. Oryginalny "Cujo" to pies, spokojny bernardyn mieszkający na farmie. Wkrótce zostaje ukąszony przez nietoperza zarażonego wścieklizną. Przyjazne zwierzę staje się bezlitosną, żądną mordu bestią.
Martwa strefa
- Tytuł filmu: Martwa strefa
- Rok produkcji: 1983
- Czas trwania: 103 minuty
- Reżyser: David Cronenberg
- Obsada: Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Martin Sheen
- Ocena IMDb: 7.2/10
Jak Cronenberg zrobi kino, to nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. "Martwa strefa" opowiada o nauczycielu (Walken), który po wypadku zapada w 5-letnią śpiączkę. Po wybudzeniu odkrywa, że posiada dar jasnowidzenia, który może być zarówno pomocą w rozwiązaniu problemów, jak i śmiertelnym przekleństwem. Mariaż Cronenberga i Kinga brzmi jak coś, co zdecydowanie warto zobaczyć.
Christine
- Tytuł filmu: Christine
- Rok produkcji: 1983
- Czas trwania: 110 minut
- Reżyser: John Carpenter
- Obsada: Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Robert Prosky
- Ocena IMDb: 6.8/10
Czy Julia Ducournau czytała "Christine" przed nakręceniem "Titane"? Kto wie. Film z 1983 roku opowiada o miłości Arniego (Gordon) do Christine. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że to imię należy do...samochodu. Chłopak jest zafascynowany swoją mechaniczną wybranką, a ta jest mściwa, bezlitosna i nie znosi konkurencji.
Dzieci kukurydzy
- Tytuł filmu: Dzieci kukurydzy
- Rok produkcji: 1984
- Czas trwania: 95 minut
- Reżyser: Fritz Kiersch
- Obsada: Peter Horton, Linda Hamilton, John Franklin
- Ocena IMDb: 5.6/10
Dzieło zapoczątkowujące jedną z najsłynniejszych i najdłużej kontynuowanych serii horrorów. Oryginał opowiada o młodej parze, która przybywa do opuszczonej miejscowości w Nebrasce. Mijając pola kukurydzy, para napotyka dziwnie zachowujące się dzieci. Z biegiem czasu odkrywają tragedię, która się tu wydarzyła oraz niebezpieczeństwo, w jakim się znaleźli.
Podpalaczka
- Tytuł filmu: Podpalaczka
- Rok produkcji: 1984
- Czas trwania: 114 minut
- Reżyser: Mark L. Lester
- Obsada: Drew Barrymore, David Keith, George C. Scott, Martin Sheen, Louise Fletcher
- Ocena IMDb: 6.1/10
Film, który doczekał się współczesnej wersji, ale to oryginał dzierży miano lepszej. Główną bohaterką jest Charlene (Barrymore) - 9-letnia dziewczynka, u której zostaje wykryta nadprzyrodzona zdolność w postaci możliwości wzniecania pożarów siłą umysłu. Charlene wkrótce staje się obiektem zainteresowania rządowych agentów. Wraz z ojcem będzie musiała uciekać.
Oko kota
- Tytuł filmu: Oko kota
- Rok produkcji: 1985
- Czas trwania: 94 minut
- Reżyser: Lewis Teague
- Obsada: Drew Barrymore, James Woods, Alan King, Robert Hays
- Ocena IMDb: 6.3/10
Nie pierwszy i nie ostatni raz, kiedy w filmie na bazie twórczości Kinga istotną rolę odgrywają zwierzęta. Co ciekawe, reżyserem jest Lewis Teague - ten sam, który przeniósł na ekran historię psa Cujo. Tym razem bohaterem opowieści jest bezdomny pręgowany kot, którego postać wiąże ze sobą trzy historie - o facecie chcącym rzucić palenie, hazardziście nakrywającym żonę na romansie, oraz o małej dziewczynce.
Srebrna kula
- Tytuł filmu: Srebrna kula
- Rok produkcji: 1985
- Czas trwania: 95 minut
- Reżyser: Daniel Attias
- Obsada: Corey Haim, Gary Busey, Megan Follows, Leon Russom
- Ocena IMDb: 6.4/10
Akcja tego filmu rozgrywa się w 1976 roku w pewnym amerykańskim miasteczku. Dochodzi tam do makabrycznych zabójstw, wobec których liczby policja staje się coraz bardziej bezradna. Marty Coslaw, poruszający się na wózku młody mieszkaniec miasteczka identyfikuje jednak sprawcę - uważa, że morderstwa to robota wilkołaka. Postanawia wraz z siostrą oraz wujkiem zapobiec dalszym tragediom.
Maksymalne przyspieszenie
- Tytuł filmu: Maksymalne przyspieszenie
- Rok produkcji: 1986
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyser: Stephen King
- Obsada: Emilio Estevez, Pat Hingle, Laura Harrington, Christopher Murney
- Ocena IMDb: 5.4/10
Pierwszy (i zarazem ostatni) film w historii "kingowskiego" kina, który został wyreżyserowany przez Kinga we własnej osobie. Nie było to zbyt fortunne, jeśli chodzi o odbiór - ścieżka dźwiękowa autorstwa AC/DC i ciekawy koncept (maszyny atakujące ludzi na całym świecie) nie uchroniły Kinga przed porażką wśród publiczności i krytyków czy nominacjami do Złotych Malin.
Stań przy mnie
- Tytuł filmu: Stań przy mnie
- Rok produkcji: 1985
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyser: Rob Reiner
- Obsada: Will Wheaton, River Phoenix, Jerry O'Connell, Corey Feldman, Kiefer Sutherland
- Ocena IMDb: 8.1/10
Jedna z ciekawszych obsad, jeśli chodzi o kingowskie filmy w latach 80. Gdy dochodzi do morderstwa adwokata Christophera Chambersa, jego przyjaciel wraca wspomnieniami do wakacji z 1959 roku, kiedy to ze swoją paczką przyjaciół decydują się na wspólną wyprawę do lasu, by odnaleźć ciało zaginionego kolegi. Jedna z pierwszych ról Rivera Phoenixa, tragicznie zmarłego 8 lat później.
Uciekinier
- Tytuł filmu: Uciekinier
- Rok produkcji: 1987
- Czas trwania: 101 minut
- Reżyser: Paul Michael Glaser
- Obsada: Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto, Richard Dawson
- Ocena IMDb: 6.6/10
Oprócz grozy King umie również w dystopię - czego dowodem jest zekranizowany w 1987 roku "Uciekinier". Ben Richards (Schwarzenegger) jest policjantem służącym USA, które stało się dyktaturą. Gdy odmawia wykonania rozkazu strzelania do protestujących, zostaje skazany na więzienie. W trakcie odsiadki popularność zdobywa "Uciekinier" - program, w którym ludzie są ścigani przez zawodowych morderców. Jednym ze ściganych ma zostać właśnie Richards.
Smętarz dla zwierzaków
- Tytuł filmu: Smętarz dla zwierzaków
- Rok produkcji: 1989
- Czas trwania: 103 minuty
- Reżyser: Mary Lambert
- Obsada: Dale Midkiff, Denise Crosby, Fred Gwynne
- Ocena IMDb: 6.5/10
Klasyka gatunku - młode małżeństwo wraz z dziećmi i kotem wprowadza się do nowego domu w małym, amerykańskim miasteczku. Nie są świadomi, że kryje ono w sobie wiele mrocznych sekretów, a niemałą rolę odgrywa w tym znajdujący się w pobliżu ich domu przerażający zwierzęcy cmentarz. To właśnie tam zostaje pochowany należący do rodziny zwierzak, który ginie potrącony przez samochód. Robi się niebezpiecznie, gdy kot zmartwychwstaje.
Opowieści z ciemnej strony
- Tytuł filmu: Opowieści z ciemnej strony
- Rok produkcji: 1990
- Czas trwania: 93 minuty
- Reżyser: John Harrison
- Obsada: Deborah Harry, Matthew Lawrence, Steve Buscemi, Julianne Moore, Christian Slater
- Ocena IMDb: 6.2/10
Kolejna filmowa antologia bazująca na twórczości Kinga. Dość krótki film składa się z prologu, trzech opowieści ("Lot 249", "Cat From Hell", "Lover's Wow") oraz epilogu. 93 minuty wypełnione ożywianiem mumii, polowaniem na czarnego kota i transformacją w gargulca? Brzmi jak idealny wieczór, a w towarzystwie takiej obsady przyjemność zdaje się być większa.
Cmentarna szychta
- Tytuł filmu: Cmentarna szychta
- Rok produkcji: 1990
- Czas trwania: 89 minut
- Reżyser: Ralph S. Singleton
- Obsada: David Andrews, Kelly Wolf, Stephen Macht, Andrew Divoff
- Ocena IMDb: 5/10
Jak można się z grubsza domyślić po tytule, akcja filmu rozgrywa się przemysłowej fabryce, zajmującej się przeróbką wełny. Jej nowy właściciel nie chce dopuścić do zamknięcia miejsca, pomimo, że poziom warunków higienicznych jest tam wręcz katastrofalny. Wkrótce pracująca tam ekipa natrafia na plagę wygłodniałych szczurów.
To
- Tytuł filmu: To
- Rok produkcji: 1990
- Reżyser: Tommy Lee Wallace
- Obsada: Harry Anderson, Dennis Christopher, Annette o'Toole, Tim Curry
- Ocena IMDb: 6.8/10
Zanim w Tańczącego Klauna wcielił się wspaniały Bill Skarsgard, Pennywise miał twarz Tima Curry'ego. W 1990 roku amerykańska publiczność miała przyjemność zapoznać się z dwuodcinkowym filmem telewizyjnym bazującym na słynnej powieści Kinga. Pierwsza część pokazuje nam zmagania młodych bohaterów z klaunem, zaś druga przenosi akcję o 27 lat do przodu. Demon się odradza, a dorośli już bohaterowie znów muszą stanąć do walki.
Misery
- Tytuł filmu: Misery
- Rok produkcji: 1990
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Rob Reiner
- Obsada: James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth, Lauren Bacall
- Ocena IMDb: 7.8/10
Każdy z nas na pewno potrafiłby odpowiedzieć na pytanie: kim jest psychofanka? Ja odpowiadam: Annie Wilkes. Postać o tym imieniu przychodzi z pomocą znanemu pisarzowi Paulowi Sheldonowi, który zostaje poważnie ranny po wypadku samochodowym. Z czasem okazuje się, że oprócz troski o idola, kobieta (doskonale zagrana przez słusznie nagrodzoną Oscarem Kathy Bates) chce go uwięzić, by zmusić go do przywrócenia do życia literackiej postaci.
Oni czasem wracają
- Tytuł filmu: Oni czasem wracają
- Rok produkcji: 1991
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyser: Tom McLoughlin
- Obsada: Tim Matheson, Brooke Adams, Robert Rusler
- Ocena IMDb: 5.7/10
Jim (Matheson) po latach decyduje się wrócić do rodzinnego miasta, gdzie podejmuje pracę nauczyciela. Jest udręczony wspomnieniami, pragnie zakończyć koszmar wspominania tragicznej śmierci swojego brata. Wkrótce odkrywa, że wśród uczniów znajdują się ludzie, którzy przyczynili się do jego śmierci. Życie Jima staje się zagrożone.
Kosiarz umysłów
- Tytuł filmu: Kosiarz umysłów
- Rok produkcji: 1992
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Brett Leonard
- Obsada: Pierce Brosnan, Jeff Fahey, Jenny Wright, Geoffrey Lewis
- Ocena IMDb: 5.4/10
Nie spodziewaliście się Pierce'a Brosnana u Kinga? No to macie. Irlandzki aktor wciela się w dr Lawrence'a Angelo, naukowca-informatyka, który prowadzi badania nad wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości do kierowania ludzkim mózgiem. Postanawia wykorzystać do swojego eksperymentu Jobe'a, ogrodnika z sąsiedztwa. Jak nietrudno się domyślić, sprawy wymykają się spod kontroli.
Mroczna połowa
- Tytuł filmu: Mroczna połowa
- Rok produkcji: 1993
- Czas trwania: 122 minuty
- Reżyser: George A. Romero
- Obsada: Timothy Hutton, Robert Joy, Julie Harris, Michael Rooker, Amy Madigan
- Ocena IMDb: 6/10
Kolejny efekt współpracy legend kina grozy (Romero) i literatury grozy (King). Podczas operacji okazuje się, że kilkunastoletni Thad ma guza mózgu - pozostałość po nienarodzonym bracie bliźniaku. Wiele lat później Thad jest szanowanym profesorem i autorem powieści sensacyjnych. Jego mroczne alter ego wkrótce zaczyna przenikać do prawdziwego życia.
Sprzedawca śmierci
- Tytuł filmu: Sprzedawca śmierci
- Rok produkcji: 1993
- Czas trwania: 116 minut
- Reżyser: Fraser C. Heston
- Obsada: Max von Sydow, Ed Harris, Bonnie Bedelia, Amanda Plummer, Ray McKinnon
- Ocena IMDb: 6.3/10
Mieszkańcy stanu Maine nie mają lekko u Kinga. W tamtejszym miasteczku, Castle Rock, zostaje otwarty nowy, tajemniczy antykwariat z szyldem "Sklepik z marzeniami". W zamian za spłatanie figla sąsiadowi można nabyć wymarzony przedmiot. Z biegiem czasu okazuje się, że cena okazuje się znacznie, znacznie wyższa. Warto obejrzeć chociażby dla świetnych von Sydowa i Harrisa.
Skazani na Shawshank
- Tytuł filmu: Skazani na Shawshank
- Rok produkcji: 1994
- Czas trwania: 142 minuty
- Reżyser: Frank Darabont
- Obsada: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy Brown
- Ocena IMDb: 9.3/10
Jeden z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszy w historii kina film bazujący na twórczości Kinga. Tim Robbins wciela się tutaj w Andy'ego Dufresne'a, mężczyzny, który zostaje niesłusznie skazany na podwójne dożywocie za zamordowanie żony i jej kochanka. Trafia do Shawshank - więzienia, w którym rządzi sadyzm i przemoc. Film siedmiokrotnie nominowany do Oscara.
Maglownica
- Tytuł filmu: Maglownica
- Rok produkcji: 1995
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: Tobe Hooper
- Obsada: Robert Englund, Ted Levine, Demetre Phillips, Daniel Matmor
- Ocena IMDb: 4.4/10
W historii kina wiele przedmiotów było już odpowiedzialnych za morderstwa. Żeby jednak uczynić mieszczącą się w starym kombinacie pralniczym maglownicę podmiotem horroru, trzeba mieć łeb jak Stephen King. Głównym bohaterem opowieści jest Gartley - stary mężczyzna o zdeformowanym ciele, który przed laty padł ofiarą maszyny. Teraz pilnuje, by mogła zaspokajać swój apetyt.
Dolores Claiborne
- Tytuł filmu: Dolores Claiborne
- Rok produkcji: 1995
- Czas trwania: 132 minuty
- Reżyser: Taylor Hackford
- Obsada: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Bob Gunton, John C. Reilly
- Ocena IMDb: 7.4/10
Kolejna udana współpraca Kathy Bates ze światem Stephena Kinga. Tytułowa bohaterka to zaniedbana kobieta, nielubiana w swoim otoczeniu. Pewnego dnia jej pracodawczyni zostaje znaleziona martwa, a o zbrodnie zostaje oskarżona właśnie Dolores. Córka ofiary postanawia wrócić w rodzinne strony i poznać prawdę o tym, co się tak naprawdę stało.
Przeklęty
- Tytuł filmu: Przeklęty
- Rok produkcji: 1996
- Czas trwania: 92 minuty
- Reżyser: Tom Holland
- Obsada: Robert John Burke, Joe Mantegna, Lucinda Jenney, Kari Wuhrer, Michael Constantine
- Ocena IMDb: 5.8/10
Tytułowe miano należy do Billy'ego Hallecka - mającego sporą nadwagę adwokata, który pewnego razu, wracając z przyjęcia potrąca Cygankę. Kobieta ginie na miejscu, a wpływowemu sprawcy udaje się uniknąć odpowiedzialności. Ojciec kobiety rzuca na Hallecka (naprawdę!) niezwykłą klątwę.
Nocne zło
- Tytuł filmu: Nocne zło
- Rok produkcji: 1997
- Czas trwania: 93 minuty
- Reżyser: Mark Pavia
- Obsada: Elizabeth McCormick, Miguel Ferrer, Julie Entwisle
- Ocena IMDb: 6/10
Głównym bohaterem filmu jest Richard Dees, pracujący dla brukowca "Inside View". Następny artykuł planuje napisać o mordercy, który na małych, opuszczonych lotniskach, dokonuje rzezi na swoich ofiarach. Dziennikarz podejrzewa, że obiekt jego zawodowego zainteresowania może być wampirem. Sytuacja się komplikuje, gdy za Deesem zaczyna podążać sam morderca.
Autostrada strachu
- Tytuł filmu: Autostrada strachu
- Rok produkcji: 1997
- Czas trwania: 97 minut
- Reżyser: Mick Garris
- Obsada: Christopher Lloyd, Matt Frewer, Veronica Cartwright
- Ocena IMDb: 4.9/10
Podzielony na dwie części film rozpoczyna się historią małżeństwa Parkerów, które wybiera się w podróż poślubną. Młodym psuje się samochód, wobec czego mąż udaje się na poszukiwanie stacji benzynowej i zostawia żonę samą. Wówczas pojawia się tajemniczy mężczyzna, który opowiada kobiecie historię o groźnym autostopowiczu.
Uczeń szatana
- Tytuł filmu: Uczeń szatana
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 111 minut
- Reżyser: Bryan Singer
- Obsada: Brad Renfro, Ian McKellen, Joshua Jackson, David Schwimmer
- Ocena IMDb: 6.7/10
Każdy zapewne ma takiego kolegę, który jest fascynatem historii. Todd (Renfro) to spokojny, pozytywny chłopak, którego zajawką jest II wojna światowa i hitleryzm. Pewnego wieczoru, wracając autobusem odkrywa, że jego stary sąsiad (McKellen) to poszukiwany nazista. Wówczas pomiędzy oboma rozpoczyna się emocjonująca gra o prawdę.
Zielona mila
- Tytuł filmu: Zielona mila
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 181 minut
- Reżyser: Frank Darabont
- Obsada: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, Doug Hutchison, Sam Rockwell, David Morse, Bonnie Hunt
- Ocena IMDb: 8.6/10
Jeden z tych filmów na bazie literatury Kinga, który oprócz poczucia grozy potrafi wzbudzić ogrom wzruszenia. Paul Edgecomb (Tom Hanks) wraca wspomnieniami do czasów, gdy pracował jako strażnik więźniów skazanych na karę śmierci w Luizjanie. To właśnie tam trafił niegdyś mający nadzwyczajne zdolności John Coffey - czarnoskóry mężczyzna oskarżony o zamordowanie dwóch białych dziewczynek.
Kraina wiecznego szczęścia
- Tytuł filmu: Kraina wiecznego szczęścia
- Rok produkcji: 2001
- Czas trwania: 101 minut
- Reżyser: Scott Hicks
- Obsada: Anthony Hopkins, Anton Yelchin, Mika Boorem, Hope Davis, Alan Tudyk
- Ocena IMDb: 6.9/10
Co ciekawe, przy tej produkcji swój ważny udział miał Polak - Piotr Sobociński, operator, który zmarł niedługo po zakończeniu prac nad filmem. Jedenastoletni Bob zmaga się ze śmiercią ojca, a matka nie poświęca mu tyle czasu, ile potrzebuje. Wkrótce w życiu chłopaka pojawia się nowy sublokator, Ted (Hopkins), do którego młody szybko się przywiązuje.
Łowca snów
- Tytuł filmu: Łowca snów
- Rok produkcji: 2003
- Czas trwania: 136 minut
- Reżyser: Lawrence Kasdan
- Obsada: Morgan Freeman, Thomas Jane, Damian Lewis, Timothy Olyphant, Tom Sizemore
- Ocena IMDb: 5.5/10
Trochę trzeba było czekać na ponowne pojawienie się Morgana Freemana w świecie Stephena Kinga. Główni bohaterowie tego filmu to czwórka przyjaciół, którzy wybierają się do domku w lesie, by spędzić czas na typowych "męskich rozrywkach" - piwku i polowaniu. Wkrótce odwiedza ich tajemniczy nieznajomy, który kilka godzin później zostaje rozszarpany przez dziwne stworzenie, wydostające się z jego ciała. Bohaterowie znajdą się w niebezpieczeństwie.
Jazda na kuli
- Tytuł filmu: Jazda na kuli
- Rok produkcji: 2004
- Czas trwania: 88 minut
- Reżyser: Mick Garris
- Obsada: Jonathan Jackson, David Arquette, Cliff Robertson, Barbara Hershey
- Ocena IMDb: 5.2/10
Alan Parker (Jackson) studiuje na Uniwersytecie Maine w 1969 roku. Zaczyna podejrzewać, że jego dziewczyna chce go zostawić. Próbuje popełnić samobójstwo, ale w tym samym czasie dowiaduje się o wylewie matki. Wybiega na drogę w nadziei, że ktoś zawiezie go do szpitala. Tym kimś okazuje się George Staub (Arquette). Alan zdaje sobie sprawę, że jego kierowca nie pochodzi z świata, który zna.
Desperacja
- Tytuł filmu: Desperacja
- Rok produkcji: 2006
- Czas trwania: 126 minut
- Reżyser: Mick Garris
- Obsada: Tom Skerritt, Ron Perlman, Steven Weber, Shane Haboucha
- Ocena IMDb: 5.3/10
Akcja dzieje się w opustoszałej miejscowości o nazwie zawartej w tytule filmu - Desperation. grupka nieznających się nawzajem ludzi dostaje się do tego miasteczka. Niedługo później zostają aresztowani przez skorumpowanego policjanta. Pech jest tym większy, że gliniarz jest pod wpływem...demona.
1408
- Tytuł filmu: 1408
- Rok produkcji: 2007
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyser: Mikael Hafstrom
- Obsada: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary McCormack, Tony Shalhoub
- Ocena IMDb: 6.8/10
Jeden z popularniejszych współcześnie tytułów spośród "kingowskiego" kina. Mike Enslin (Cusack) to średnio poczytny pisarz, autor przewodników po nawiedzonych miejscach, który po śmierci córki przestał wierzyć w siły nadprzyrodzone czy Boga. Żeby zdobyć materiały do nowej książki, decyduje się zbadać pokój 1408 w jednym z nowojorskich hoteli i zdemaskować jego mit.
Mgła
- Tytuł filmu: Mgła
- Rok produkcji: 2007
- Czas trwania: 126 minut
- Reżyser: Frank Darabont
- Obsada: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Toby Jones, Andre Braugher
- Ocena IMDb: 7.1/10
Z tego filmu Stephen King był zadowolony pewnie bardziej niż z "Lśnienia", zwłaszcza, że Frank Darabont, za porozumieniem z pisarzem, zmienił zakończenie filmu na mroczniejsze, niż pierwotnie. Istotnie, finałowa scena "Mgły" jest jedną z najmocniejszych w gatunku. Film opowiada historię społeczności małego miasteczka, która musi się bronić przed tajemniczymi bestiami, które pojawiają się wraz z nastaniem gęstej mgły.
Czarny cadillac
- Tytuł filmu: Czarny cadillac
- Rok produkcji: 2009
- Czas trwania: 85 minut
- Reżyser: Jeff Beesley
- Obsada: Wes Bentley, Christian Slater, Emmanuelle Vaugier
- Ocena IMDb: 5.6/10
Ekranizacja jednego z opowiadań Kinga, koncentrująca się na losach Toma i Elizabeth - młodego, kochającego się małżeństwo. Kobieta przypadkowo staje się świadkiem zbrodni dokonanej przez lokalnego mafiozo na nielegalnych imigrantach. Gdy Elizabeth, mimo przydzielonej ochrony, zostaje zabita, Tom poprzysięga zemstę.
Dzieci kukurydzy
- Tytuł filmu: Dzieci kukurydzy
- Rok produkcji: 2009
- Czas trwania: 92 minuty
- Reżyser: Donald P. Borchers
- Obsada: David Anders, Kandyse McClure, Alexa Nikolas, Isabelle Fuhrman
- Ocena IMDb: 3.8/10
Remake filmu Fritza Kierscha z 1984 roku. Zasadniczo szkielet historii pozostaje ten sam - Burt i Vicky przyjeżdżają do opuszczonego miasteczka w Nebrasce. Niedługo po tym, jak pod koła ich samochodu wbiega mały chłopiec, para decyduje się wyruszyć w głąb miasteczka i dowiedzieć się, co się tak naprawdę dzieje.
Carrie
- Tytuł filmu: Carrie
- Rok produkcji: 2013
- Czas trwania: 99 minut
- Reżyser: Kimberly Pierce
- Obsada: Chloe Grace Moretz, Julianne Moore, Gabriella Wilde, Judy Greer, Ansel Elgort
- Ocena IMDb: 5.8/10
Ten, kto wymyślił obsadzenie Julianne Moore w roli demonicznej matki tytułowej bohaterki, powinien dostać podwyżkę. Zagubiona główna bohaterka (Moretz) jest obiektem prześladowania w szkole. Jedna z uczennic zdaje się współczuć Carrie i prosi swojego chłopaka, by zaprosił ją na nadchodzący bal. To, co na nim się wydarza, z pewnością zapadnie w pamięć jego uczestnikom.
Dobre małżeństwo
- Tytuł filmu: Dobre małżeństwo
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 103 minuty
- Reżyser: Peter Askin
- Obsada: Joan Allen, Anthony LaPaglia, Stephen Lang
- Ocena IMDb: 5.3/10
Bob i Darcy są, zgodnie z tytułem filmu, przykładem szczęśliwego związku. On odnosi sukcesy jako księgowy, ona zarządza ich firmą z domu. Wkrótce okolicą wstrząsa kolejne już zabójstwo - to jego 12. ofiara. Gdy Bob wyjeżdża z miasta, Darcy przypadkowo odnajduje w garażu tajny schowek. To co w nim znajduje, sprawi, że zakwestionuje prawdziwość celów wyjazdowych swojego partnera.
Babcia
- Tytuł filmu: Babcia
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 80 minut
- Reżyser: Peter Cornwell
- Obsada: Shirley Knight, Dylan McDermott, Chandler Riggs, Frances O'Connor
- Ocena IMDb: 4.9/10
Nie wszystkie babcie są miłe i słodkie. A na pewno nie ta z filmu z 2014 roku. Samotna matka i jej synowie pomagają chorej babci. Z czasem okazuje się, że starsza kobieta jest kimś więcej, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać - to wiedźma posiadająca nadprzyrodzone moce.
Wielki kierowca
- Tytuł filmu: Wielki kierowca
- Rok produkcji: 2014
- Czas trwania: 87 minut
- Reżyser: Mikael Salomon
- Obsada: Maria Bello, Olumpia Dukakis, Joan Jett, Ann Dowd, Will Harris
- Ocena IMDb: 5.7/10
Tak jak to już nieraz w kingowskiej kinematografii bywało, główna postać filmu zajmuje się pisaniem. Tess Thorne (Bello), autorka powieści o Stowarzyszeniu Szydełkujących Dziewcząt, wraca z udanego spotkania z fanami i darczyńcami. W drodze powrotnej dochodzi do wypadku - przebija koło w samochodzie, a wezwać pomocy nie ma jak. Pomoc oferuje jej Lester (Harris), co do którego kobieta z czasem nabiera podejrzeń.
Mroczna wieża
- Tytuł filmu: Mroczna wieża
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 95 minut
- Reżyser: Nikolaj Arcel
- Obsada: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim
- Ocena IMDb: 5.6/10
Jedna z nabardziej znanych książek Kinga, której obsada również zrobiła spore wrażenie. Idris Elba wcielił się w Ostatniego Rycerza, Rolanda Deschaina, który jest uwięziony w niekończącej się walce z Walterem O'Dimem (McConaughey). Z całych sił stara się powstrzymać go przed zburzeniem spajającej światy Mrocznej Wieży. Co ciekawe, film jest dość słabo oceniany przez fanów literatury Kinga.
To
- Tytuł filmu: To
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 135 minut
- Reżyser: Andy Muschietti
- Obsada: Bill Skarsgard, Jaeden Lieberher, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Jack Dylan Grazer
- Ocena IMDb: 7.3/10
Po wielu latach kino znów mogło być świadkiem działań Tańczącego Klauna. Podobnie jak w oryginale, akcja toczy się w miasteczku Derry, gdzie lokalne dzieciaki albo znikają, albo są prześladowane przez morderczego Pennywise'a. Nie da się ukryć, że tą rolą Bill Skarsgard zapisał się w kanonie kina grozy.
Gra Geralda
- Tytuł filmu: Gra Geralda
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 103 minuty
- Reżyser: Mike Flanagan
- Obsada: Bruce Greenwood, Carla Gugino, Carel Struycken, Henry Thomas, Kate Siegel
- Ocena IMDb: 6.5/10
Przychodzą do baru mistrzowie opowiadania horrorowych historii, a barman na to: dzień dobry, panowie King i Flanagan! Siedem lat temu otrzymaliśmy pierwszą szansę na podziwianie współpracy dwóch facetów, którzy tematykę grozy mają w małym palcu. Tytułowy bohater (Bruce Greenwood) wraz z żoną (Carla Gugino) spędzają weekend w domku na odludziu. W trakcie zabaw łóżkowych mężczyzna doznaje ataku serca. Kobieta, przypięta do łóżka kajdankami, próbuje się uwolnić z pułapki.
1922
- Tytuł filmu: W wysokiej trawie
- Rok produkcji: 2017
- Czas trwania: 101 minut
- Reżyser: Zak Hilditch
- Obsada: Thomas Jane, Molly Parker, Dylan Schmid, Kaitlyn Bernard
- Ocena IMDb: 6.2/10
W centrum akcji filmu znajdują się Wilfred (Jane) i Arlette (Parker). Kobieta odziedziczyła farmę, na której obydwoje, wraz z nastoletnim synem Henrym, spokojnie żyją. Z czasem okazuje się, że choć mąż czuje się szczęśliwy tam, gdzie jest, do Arlette nie przemawia styl życia na prowincji, w związku z czym chce sprzedać ziemię i przeprowadzić się do miasta. Gdy grozi, że zabierze ze sobą syna, Wilfred postanawia podjąć radykalne środki, by temu zapobiec.
Smętarz dla zwierzaków
- Tytuł filmu: Smętarz dla zwierzaków
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 101 minut
- Reżyser: Kevin Kolsch, Dennis Widmyer
- Obsada: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow, Jete Laurence
- Ocena IMDb: 5.7/10
Jak nietrudno się domyślić, film nawiązuje do produkcji o tym samym tytule z 1989 roku. Jason Clarke wciela się w Louisa Creeda - lekarza, który dostał pracę w centrum medycznym na uniwersytecie w Maine. Wraz z nim do miasteczka przyjeżdża cała jego rodzina - żona, dzieci i kot Church. Gdy zwierzak ginie pod kołami samochodu, Creed grzebie go na pobliskim cmentarzu. Problem się pojawia, gdy kot następnego dnia pojawia się u rodziny.
To: Rozdział 2
- Tytuł filmu: To: Rozdział 2
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 169 minut
- Reżyser: Andy Muschietti
- Obsada: Bill Skarsgard, James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, James Ransone
- Ocena IMDb: 6.5/10
Choć drugi rozdział tej historii był konieczny i wyczekiwany, dla mnie osobiście stał się solidnym zawodem. Warto jednak sprawdzić, jak bohaterowie znani z filmu z 2017 roku zmienili się i przepracowali dawne traumy, próbując na nowo stanąć do walki z Pennywisem. I tym razem wreszcie go pokonać. Muschietti zgromadził solidną obsadę - prym wiedzie jak zwykle Skarsgard, ale zwłaszcza McAvoya i Chastain ciężko nazwać chybionymi wyborami castingowymi.
W wysokiej trawie
- Tytuł filmu: W wysokiej trawie
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 90 minut
- Reżyser: Vincenzo Natali
- Obsada: Patrick Wilson, Laysla De Oliveira, Avery Whitted, Harrison Gilbertson
- Ocena IMDb: 5.5/10
Becky i Cal udają się do San Diego. W trakcie postoju dochodzi do dziwnego zdarzenia - są świadkami krzyku chłopca, który dobiega z ogromnego terenu pokrytego wysoką trawą. Para postanawia pomóc zaginionemu, jednak co gorsza, decyduje się rozdzielić. Z czasem okazuje się, że wysoka trawa kryje w sobie tajemnice, sekrety i właściwości wymykające się logice.
Doktor Sen
- Tytuł filmu: Doktor Sen
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 151 minut
- Reżyser: Mike Flanagan
- Obsada: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Cliff Curtis, Zahn McClarnon, Carl Lumbly, Bruce Greenwood
- Ocena IMDb: 7.3/10
Uniesienie kontynuacji historii znanej z legendarnego "Lśnienia" wymagało gigantycznej zręczności reżyserskiej - Mike Flanagan nie mógł za mocno iść w "kopiowanie" tego, co znamy. I nie poszedł - udanie przeniósł na ekran wciągającą i ponurą historię Dana Torrance'a (znakomity McGregor), który spotyka dziewczynkę przejawiającą podobne zdolności do tych, które sam posiada. Musi ochronić ją, zanim skutecznie zapoluje na nią kult o nazwie Prawdziwy Węzeł.
Telefon pana Harrigana
- Tytuł filmu: Telefon pana Harrigana
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: John Lee Hancock
- Obsada: Jaeden Martell, Donald Sutherland, Joe Tippett, Colin O'Brien
- Ocena IMDb: 6/10
Jedna z ostatnich ról mistrza Donalda Sutherlanda. Legendarny aktor wciela się w tytułowego pana Harrigana - sędziwego samotnika, z którym zaprzyjaźnia się młody Craig (Martell). Gdy mężczyzna umiera, Craig orientuje się, że kontakt z przyjacielem nie został utracony - jest w stanie się z nim komunikować przez iPhone'a, który znajduje się wraz z Harriganem w jego grobie.
Podpalaczka
- Tytuł filmu: Podpalaczka
- Rok produkcji: 2022
- Czas trwania: 94 minuty
- Reżyser: Keith Thomas
- Obsada: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon, Michael Greyeyes
- Ocena IMDb: 4.6/10
Jeśli ktoś się nie spodziewał Zaca Efrona w kingowskiej kinematografii, to ma niespodziankę. Niestety, niekoniecznie zachwycającą, bowiem sam film jest powszechnie uznawany za jeden z najsłabszych remake'ów ostatnich lat, a zwłaszcza tych dotykających się twórczości Kinga. Przynajmniej John Carpenter skomponował wspaniałą muzykę.
Boogeyman
- Tytuł filmu: Boogeyman
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyser: Rob Savage
- Obsada: Sophie Thatcher, Chris Messina, David Dastmalchian, Vivien Lyra Blair
- Ocena IMDb: 5.9/10
Złowroga siła prześladująca dzieci opłakujące śmierć matki nie jest specjalnie oryginalnym motywem, a i sam film nie jest przesadnie dobry. Sadie (Thatcher) i Sawyer (Blair) są właśnie w takiej sytuacji, a przybycie do ich domu tajemniczego przybysza (świetny i niewykorzystany Dastmalchian) otwiera drzwi do działania nadprzyrodzonej istoty.
Miasteczko Salem
- Tytuł filmu: Miasteczko Salem
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 113 minut
- Reżyser: Gary Dauberman
- Obsada: Lewis Pullman, Bill Camp, Makenzie Leigh, Pilou Asbaek
- Ocena IMDb: 5.6/10
Zanim Lewis Pullman słusznie zachwycił cały świat rolą Boba w MCU, zagrał główną rolę w kolejnym już podejściu filmowym do słynnego miasteczka Salem. Jego postać, Ben Mears, to, podobnie jak w oryginale, pisarz który powraca na stare śmieci by poszukać inspiracji. W tym samym czasie właściciel lokalnego antykwariatu (niewykorzystany Pilou Asbaek) dostarcza do tajemniczego domu na wzgórzu pewną skrzynię. Jej zawartość stanie się wkrótce zmartwieniem całego miasta.
Małpa
- Tytuł filmu: Małpa
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 98 minut
- Reżyser: Oz Perkins
- Obsada: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood, Christian Convery, Rohan Campbell
- Ocena IMDb: 6/10
Pierwsza z tegorocznych produkcji, która bazuje na opowiadaniu Stephena Kinga. Oz Perkins, po niezwykle udanym "Kodzie zła" postanowił udanie potaplać się w kingowskim sosie, zrobić przerwę od przyciężkich tematów i odpalić rozrywkowe wrotki. Tytułowa małpa to zabawka, która pewnego razu trafia w ręce Hala i Billa (Theo James w podwójnej roli). Wkrótce w ich najbliższym otoczeniu dochodzi do równie zagadkowych, co spektakularnych śmierci.
Życie Chucka
- Tytuł filmu: Życie Chucka
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 110 minut
- Reżyser: Mike Flanagan
- Obsada: Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillian, Jacob Tremblay, Mark Hamill
- Ocena IMDb: 7.6/10
- Premiera w kinach: 1 sierpnia 2025
Czasami do sukcesu filmu wystarczy, by ten przemówił do serca widza, namówił go do tego, by nawet, gdy na końcu drogi jest mrok, to pozostałą jej część warto spędzić z bliskimi i korzystać z małych chwil. "Życie Chucka" bazuje właśnie na takim, dość prostym, ale łapiącym za serce przesłaniu. Wraz z bohaterami stajemy się świadkami postępującego końca świata, jednak coś budzi ich i naszą ciekawość: kim jest Chuck Krantz (Hiddleston), którego podobizna jest na większości billboardów w mieście?
Wielki marsz
- Tytuł filmu: Wielki marsz
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Francis Lawrence
- Obsada: Cooper Hoffmann, David Jonsson, Ben Wang, Mark Hamill, Charlie Plummer, Roman Griffin Davis
- Premiera w kinach: 19 września 2025
Po raz pierwszy do ekranizowania Kinga zabrał się Francis Lawrence - reżyser, który na opowiadaniu o dystopijnej rzeczywistości zjadł zęby. Pięćdziesięciu nastolatków zostaje wybranych do wzięcia udziału w tytułowej rywalizacji. Zasady są (dosłownie) śmiertelnie proste - trzeba iść. Kto najdłużej będzie szedł, ten przeżyje. Ten, kto zostaje w tyle, zginie. Marsz skończy się wraz z pozostaniem na drodze ostatniego uczestnika.
Uciekinier
- Tytuł filmu: Uciekinier
- Rok produkcji: 2025
- Reżyser: Edgar Wright
- Obsada: Glen Powell, Colman Domingo, Katy O'Brian, Karl Glusman, Lee Pace, Josh Brolin
- Premiera w kinach: 5 listopada 2025
Edgar Wright tak już ma: co kilka lat wraca z kolejnym, rewelacyjnym filmem. Zapowiada się, że i tu będzie podobnie: reżyser bierze się za znaną nam z 1987 roku historię. Ben Richards (Powell) zostaje uczestnikiem popularnego reality show, żeby zdobyć pieniądze na leczenie ciężko chorej córki. Zwycięzca może być tylko jeden, a ci, którym się nie uda, będą ginąć na oczach milionów.
