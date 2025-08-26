Nowego Supermana obejrzysz już online. Gdzie jest dostępny?

Ładowanie...

„Superman” James Gunna to nowe otwarcie dla kinowego świata DC. Produkcja jest najważniejszym tytułem dla odświeżonej franczyzy, pokazuje bowiem nowy kierunek, w jakim ta pójdzie. Oznacza to mniej więcej tyle, że jego sukces będzie dla Warner Bros potwierdzeniem, iż zmiana strategii była dobra.



A była i jasne jest to dla każdego, kto widział film. Choć produkcja nie ustrzegła się od większych lub mniejszych wpadek i kontrowersji, z pewnością jest to film bardzo udany. Z poprawnie rozłożonymi akcentami, ale też przede wszystkim ma w sobie podskórny luz, tak charakterystyczny dla niemal wszystkich projektów Gunna.

„Superman” zadebiutował w kinach na początku lipca 2025 roku. I teraz, niecałe 60 dni od premiery, można go obejrzeć w VOD.



Czytaj naszą recenzję: Przesuń się, Cavill, oto prawdziwy Człowiek ze Stali. Superman - recenzja filmu

Superman – gdzie obejrzeć online?

Produkcja właśnie dzisiaj wylądowała w serwisach VOD. Oczywiście jest jeszcze dostępna w ramach abonamentu – na to będzie jeszcze trzeba poczekać. W tym momencie możecie ją kupić lub wypożyczyć. Gdzie można obejrzeć i ile kosztuje?

Premiery Canal+ - wypożyczenie 49,99 zł

Prime Video – wypożyczenie 49,99 zł, kupno 64,99 zł

Rakuten - wypożyczenie 49,99 zł, kupno 69,99 zł

Player.pl – wypożyczenie 49,99 zł

Superman – kiedy w HBO Max?

Kiedy możemy spodziewać się premiery filmu w HBO Max? To oczywiście nie jest pewne, bo każdy przypadek może być różnie oceniany przez korporację, ale wcześniejsze premiery wskazują, że może stać się to już niedługo. „Grzesznicy” na przykład trafili do serwisu należącego do Warner Bros już 78 dni po kinowej premierze, podobnie rzecz miała się z hitem science fiction „Mickey 17”. Czy z nowym filmem Jamesa Gunna będzie podobnie? Jeśli tak, to produkcję będziemy mogli oglądać w HBO Max w 2. połowie września 2025 roku.

Konrad Chwast 26.08.2025 10:18

