REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nowego Supermana obejrzysz już online. Gdzie jest dostępny?

Nowy „Superman” od Jamesa Gunna jest już dostępny. Choć film wciąż można zobaczyć w kinach, właśnie trafił też na VOD. Gdzie go obejrzeć?

Konrad Chwast
superman gdzie obejrzec online
REKLAMA

„Superman” James Gunna to nowe otwarcie dla kinowego świata DC. Produkcja jest najważniejszym tytułem dla odświeżonej franczyzy, pokazuje bowiem nowy kierunek, w jakim ta pójdzie. Oznacza to mniej więcej tyle, że jego sukces będzie dla Warner Bros potwierdzeniem, iż zmiana strategii była dobra.

A była i jasne jest to dla każdego, kto widział film. Choć produkcja nie ustrzegła się od większych lub mniejszych wpadek i kontrowersji, z pewnością jest to film bardzo udany. Z poprawnie rozłożonymi akcentami, ale też przede wszystkim ma w sobie podskórny luz, tak charakterystyczny dla niemal wszystkich projektów Gunna.

„Superman” zadebiutował w kinach na początku lipca 2025 roku. I teraz, niecałe 60 dni od premiery, można go obejrzeć w VOD.

Czytaj naszą recenzję: Przesuń się, Cavill, oto prawdziwy Człowiek ze Stali. Superman - recenzja filmu

REKLAMA

Superman – gdzie obejrzeć online?

Produkcja właśnie dzisiaj wylądowała w serwisach VOD. Oczywiście jest jeszcze dostępna w ramach abonamentu – na to będzie jeszcze trzeba poczekać. W tym momencie możecie ją kupić lub wypożyczyć. Gdzie można obejrzeć i ile kosztuje?

  • Premiery Canal+  - wypożyczenie 49,99 zł
  • Prime Video – wypożyczenie 49,99 zł, kupno 64,99 zł
  • Rakuten  - wypożyczenie 49,99 zł, kupno 69,99 zł
  • Player.pl – wypożyczenie 49,99 zł
SPRAWDŹ OFERTĘ
Prime Video
Prime Video
Prime Video

Superman – kiedy w HBO Max?

Kiedy możemy spodziewać się premiery filmu w HBO Max? To oczywiście nie jest pewne, bo każdy przypadek może być różnie oceniany przez korporację, ale wcześniejsze premiery wskazują, że może stać się to już niedługo. „Grzesznicy” na przykład trafili do serwisu należącego do Warner Bros już 78 dni po kinowej premierze, podobnie rzecz miała się z hitem science fiction „Mickey 17”. Czy z nowym filmem Jamesa Gunna będzie podobnie? Jeśli tak, to produkcję będziemy mogli oglądać w HBO Max w 2. połowie września 2025 roku.

REKLAMA

Czytaj inne nasze teksty poświęcone ekranizacjom komiksów DC:

REKLAMA
Konrad Chwast
26.08.2025 10:18
Tagi: DCSuperman
Najnowsze
10:18
Nowego Supermana obejrzysz już online Gdzie jest dostępny?
Aktualizacja: 2025-08-26T10:18:19+02:00
9:54
Woody Allen zaliczył upadek totalny. Teraz łasi się do Rosji
Aktualizacja: 2025-08-26T09:54:47+02:00
8:34
Netflix anuluje serial, który miał być następcą Ozark
Aktualizacja: 2025-08-26T08:34:27+02:00
19:31
Together - recenzja filmu. Body horror idealny na randkę
Aktualizacja: 2025-08-25T19:31:00+02:00
18:52
To najpopularniejszy thriller Netfliksa. Widzowie: scenariusz pisał chyba ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-25T18:52:20+02:00
16:24
Chrzest ogniem: kto zabił? Jak się kończy film oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-08-25T16:24:22+02:00
15:49
Widzowie Prime Video rzucili się na horror na faktach. Zaskakujący tytuł
Aktualizacja: 2025-08-25T15:49:00+02:00
15:05
63 osoby deportowane z Polski. To konsekwencje koncertu Maxa Korzha
Aktualizacja: 2025-08-25T15:05:25+02:00
13:44
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?
Aktualizacja: 2025-08-25T13:44:31+02:00
13:35
Najlepszy skandynawski serial kryminalny będzie dostępny za darmo
Aktualizacja: 2025-08-25T13:35:07+02:00
13:06
Cinema Paradiso znów w kinach. Aktor z oscarowego filmu odwiedzi Polskę
Aktualizacja: 2025-08-25T13:06:36+02:00
11:24
Reżyserka najgorszego filmu Marvela tłumaczy przyczyny jego porażki
Aktualizacja: 2025-08-25T11:24:03+02:00
9:24
Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?
Aktualizacja: 2025-08-25T09:24:09+02:00
14:56
Netflix jest w swojej erze thrillerów erotycznych. Nowy film dołączył do kolekcji
Aktualizacja: 2025-08-24T14:56:03+02:00
13:13
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-24T13:13:00+02:00
10:57
Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?
Aktualizacja: 2025-08-24T10:57:00+02:00
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
11:02
Dawno nie widziałem tak pięknego filmu o buncie. Jest dostępny online
Aktualizacja: 2025-08-23T11:02:00+02:00
10:15
Disney+ robi świetne kryminały. Najnowszy jest tego dowodem
Aktualizacja: 2025-08-23T10:15:00+02:00
9:03
Film akcji zawładnął Prime Video. Widzowie szykują się na wizytę w kinie
Aktualizacja: 2025-08-23T09:03:00+02:00
8:01
Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-08-23T08:01:00+02:00
7:15
Scheda: kiedy kolejne odcinki? Kalendarz
Aktualizacja: 2025-08-23T07:15:00+02:00
19:20
Peacemaker, sezon 2.: co warto przypomnieć sobie przed seansem?
Aktualizacja: 2025-08-22T19:20:00+02:00
18:12
Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu
Aktualizacja: 2025-08-22T18:12:16+02:00
14:46
SkyShowtime za darmo przez 2 lata. Wjechała mega promocja
Aktualizacja: 2025-08-22T14:46:46+02:00
14:21
Psychologiczny dramat rodzinny z twistem - jak nowy tytuł HBO Max wpisuje się w streamingowe trendy 2025
Aktualizacja: 2025-08-22T14:21:52+02:00
13:51
F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-22T13:51:20+02:00
12:44
Scheda to mroczny serial od HBO Max. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedziłem miasto-widmo
Aktualizacja: 2025-08-22T12:44:28+02:00
12:16
Stanisław Soyka przed laty wykonał kultowy utwór do Toy Story
Aktualizacja: 2025-08-22T12:16:39+02:00
11:20
Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-22T11:20:43+02:00
11:03
Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film
Aktualizacja: 2025-08-22T11:03:16+02:00
9:40
Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby
Aktualizacja: 2025-08-22T09:40:32+02:00
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA