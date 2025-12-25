Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się

Ładowanie...

To nie jest tak, że nową "Czerwoną Sonję" dopiero teraz możemy w naszym kraju legalnie obejrzeć. Film co prawda ominął polskie kina, ale już parę miesięcy temu (dokładnie we wrześniu) pojawił się na platformach VOD, gdzie za dodatkową opłatą można wykupić do niego dostęp. Dopiero teraz jednak pojawił się na Prime Video, abyśmy mogli się z nim zapoznać w ramach opłacanej subskrypcji. Właśnie wpadł do serwisu Amazona i wzywa jego użytkowników na przygodę spod znaku magii i miecza.



"Czerwona Sonja" opowiada historię kobiety, która zniewolona i upokorzona zostaje zmuszona do udziału w krwawych walkach ku uciesze tłumu. Aby odzyskać wolność, musi wzniecić bunt i poprowadzić całą armię niewolników przeciwko okrutnemu Draganowi i jego ukochanej. W międzyczasie odkrywa też prawdę o sobie i swoim rodzie. Brzmi więc jak fantasy pełną gębą. Stojący za kamerą M.J. Bassett dba bowiem, aby gatunkowych atrakcji nam nie brakowało.

Czerwona Sonja - film fantasy już na Prime Video

W teorii jest tu wszystko, czego można by od filmu fantasy wymagać. Są potwory, krew leje się na wszystkie strony, a do tego od szczęku mieczy można ogłuchnąć i ktoś czasami zaklęciem rzuci. Po drodze coś jednak idzie nie tak, bo "Czerwona Sonja" serc krytyków nie podbiła. Na Rotten Tomatoes ma zaledwie 56 proc. pozytywnych recenzji. Oczywiście, o niczym to nie przesądza.

Weźmy pod uwagę, że pierwsza "Czerwona Sonja" z 1985 roku też przychylnością krytyków (i kinowej publiczności) też się nie cieszyła. Za to z czasem stała się kultowa. Ze wszystkimi swoimi problemami i niedociągnięciami zaczęła bowiem sprawiać fanom fantasy mnóstwo frajdy. Innymi słowy: okazała się tak zła, że aż dobra.

Czy nowa "Czerwona Sonja" również ma szansę obrosnąć kultem?

Do dobrych filmów na pewno nie należy, bo cieniem kładą się na niej wszystkie problemy produkcyjne i zmiany na twórczych stanowiskach. Do tego jej ambicje zdecydowanie przewyższają budżet. Ale frajdę wciąż może komuś sprawić. To pozostaje w sferze domysłów, podczas gdy z całą pewnością możemy stwierdzić, że ma szansę stać się hitem Prime Video.

Użytkownicy platformy Amazona uwielbiają fantasy. Nie dość, że niektórzy do dzisiaj płaczą po skasowanym jeszcze w maju "Kole czasu", to jeszcze od 19 listopada sporą popularnością cieszy się "Potężna Dziewiątka" - animowany serial dla dorosłych, rozgrywający się w tym samym uniwersum co "Legenda Vox Machiny". Z rozbudzonym apetytem na więcej fantastycznych przygód subskrybenci Prime Video mogą więc chcieć "Czerwoną Sonję" sprawdzić.



Rafał Christ 25.12.2025 12:11

