Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki

Polacy nie gęsi, swoje kino mają. Ten rok był dla rodzimej kinematografii owocny, zarówno jeśli chodzi ilość polskich filmów, ale również o jakość. Wybieramy 11 najlepszych polskich filmów 2025 roku.

Adam Kudyba
najlepsze polskie filmy 2025
REKLAMA

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na wielkim ekranie pojawiło się niemało udanych polskich produkcji. Wielki powrót do sal kinowych i dyskusji widzów zaliczył Wojciech Smarzowski, zaś zwycięzca festiwalu w Gdyni podbił serca widzów, gdy trafił do szerokiej dystrybucji. 2025 okazał się również rokiem przychylnym kontynuacjom znanych tytułów. Oto najlepsze polskie filmy tego roku.

REKLAMA

Najlepsze polskie filmy 2025 roku - TOP 11

REKLAMA

11. Pieprzyć Mickiewicza 2

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 102 minuty
  • Reżyser: Sara Bustamante-Drozdek
  • Obsada: Dawid Ogrodnik, Weronika Książkiewicz, Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska

W "dwójce" ponownie spotykamy się z licealną klasą IIIB, której wychowawcą jest niekonwencjonalny w swym podejściu Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik). To właśnie tam dołącza Korek (Karol Rot) - chłopak uzdolniony matematycznie, jednocześnie żyjący w swoim własnym świecie. Wskutek splotu różnych wydarzeń staje się on częścią męskiej paczki na czele z Dantem (Hugo Tarres), która próbuje ośmielić go i otworzyć na kontakty z dziewczynami. Jednocześnie sam lider grupy i jego dziewczyna Nel (Wiktoria Koprowska) borykają się ze swoimi problemami, dotyczącymi spędzenia pierwszej wspólnej nocy.

10. Trzy miłości

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 100 minut
  • Reżyser: Łukasz Grzegorzek
  • Obsada: Marta Nieradkiewicz, Marcin Czarnik, Mieszko Chomka

Polski thriller erotyczny dla wielu może brzmieć na pierwszy rzut oka odstraszająco, ale warto dać mu szansę. Bohaterką filmu jest Lena (Nieradkiewicz), świeżo rozwiedziona kobieta, która chce ułożyć sobie życie na nowo. Trafia w objęcia nowo poznanego mężczyzny, Kundla (Chomka) podczas gdy były mąż (Czarnik) nie może się pogodzić z odejściem.

9. 13 dni do wakacji

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 80 minut
  • Reżyser: Bartosz M. Kowalski
  • Obsada: Teodor Koziar, Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Julia Mika

Bartosz M. Kowalski już zdążył się zapisać złotymi zgłoskami w ostatnich latach polskiego kina dzięki temu, że miał odwagę i chęć, by przeszczepić do naszego kraju kino grozy. Coraz lepiej mu to idzie, a "13 dni do wakacji" również wygląda ciekawie - to produkcja o klimacie home invasion, opowiadająca o grupie nastolatków, którzy będą musieli się bronić przed tajemniczym mordercą.

8. Wujek Foliarz

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 88 minut
  • Reżyser: Michał Tylka
  • Obsada: Adam Woronowicz, Mikołaj Kubacki, Andrzej Grabowski

Kuba (Kubacki) uczestniczy w obowiązkowej terapii uzależnień, gdy zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka (Woronowicz) – fanatyka teorii spiskowych, wierzącego w bliski koniec świata. Mężczyzna, wraz ze swoją ekipą dziennikarzy kanału "Prawda TV" chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Chłopak początkowo jest bardzo sceptyczny wobec obsesji wujka, ale odkrywa, że wsi grozi prawdziwa katastrofa ekologiczna i decyduje się działać. Dodatkowo sytuację komplikuje jego dawna miłość, Gośka.

7. Franz Kafka

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 136 minut
  • Reżyser: Agnieszka Holland
  • Obsada: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovefa Bokova

Polski kandydat do Oscara za najlepszy film międzynarodowy, który ostatecznie nie zakwalifikował się na shortlistę. W reżyserskiej wizji Agnieszki Holland, Kafka to młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.

6. Druga Furioza

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 167 minut
  • Reżyser: Cyprian T. Olencki
  • Obsada: Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz, Sebastian Stankiewicz, Łukasz Simlat

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden (szarżujący Mateusz Damięcki), przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji. Przez to zwraca na siebie uwagę zbyt wielu osób, by czuć się pewnie.

5. Dom dobry

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 107 minut
  • Reżyser: Wojciech Smarzowski
  • Obsada: Agata Turkot, Tomasz Schuchardt, Andrzej Konopka, Agata Kulesza

Gosia (Agata Turkot) to dziewczyna, która miała plany na przyszłość i zdolności do ich realizowania. Los sprawił, że musiała powrócić do rodzinnego domu i zająć się znerwicowaną oraz nadużywającą alkoholu matką (Agata Kulesza). W takiej przestrzeni rzecz jasna ciężko na jakikolwiek spokój czy rozwój własnego życia, w związku z czym dziewczyna angażuje się w relację z Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Oboje przenoszą się z internetu do prawdziwego życia i szybko zakochują się w sobie po uszy. Z biegiem czasu sygnały o przemocowej naturze mężczyzny zaczynają coraz mocniej dawać o sobie znać.

4. LARP. Miłość, trolle i inne questy

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 93 minuty
  • Reżyser: Kordian Kądziela
  • Obsada: Filip Zaręba, Martyna Byczkowska, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa

Sergiusz (Filip Zaręba) to nastolatek uczęszczający do szkoły w małej miejscowości. Na wielu poziomach jest outsiderem - w szkole prześladuje go paczka z dziedzicem lokalnego imperium na czele, w domu jest tym dziwnym synem, którego urodziny organizowane są z opóźnieniem, a ojciec (Andrzej Konopka) jakby zatrzymał się w czasie. Sergiusz, na co dzień skryty i nieśmiały, pozwala sobie na więcej odwagi w trakcie LARP-ów z udziałem towarzyszy broni. Jak to bywa w historiach dzielnych wojów, komplikacje w życiu głównego bohatera powoduje kobieta - konkretnie Helena (Martyna Byczkowska), która dołącza do jego klasy.

3. Ministranci

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 110 minut
  • Reżyser: Piotr Domalewski
  • Obsada: Tomasz Schuchardt, Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Artur Paczesny

Filip (Tobiasz Wajda), Gucci (Bruno Błach-Baar), Kurczak (Mikołaj Juszczyk) i Mały Kurczak (Filip Juszczyk) to paczka kumpli, którzy chodzą do tej samej szkoły i trzymają się razem również poza nią. Jak nietrudno się domyślić po tytule, chłopaki są również młodymi żołnierzami Pana, czyli ministrantami. Przegrana w kościelnym turnieju zaczyna otwierać im oczy na otaczającą ich niesprawiedliwość. Aby spróbować zadośćuczynić pokrzywdzonym przez los sąsiadom, decydują się na radykalny ruch - zamontowanie w konfesjonale kamery, rejestrowanie spowiadających się tam ludzi i dostarczanie bezpośredniej pomocy. Szlachetna postawa z czasem okazuje się trudniejsza do uskutecznienia, niż któremukolwiek z chłopaków się wydawało.

2. Teściowie 3

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 90 minut
  • Reżyser: Jakub Michalczuk
  • Obsada: Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Maja Ostaszewska

Jakub Michalczuk, reżyser pierwszej części powrócił do kultowej serii i nie tylko utrzymał formę, ale dowiózł najlepszą część trylogii i jeden z najlepszych polskich filmów tego roku. Tym razem Wilkowie (Ostaszewska, Dorociński) i Chrapkowie (Woronowicz, Kuna) spotykają się w spokojnym ośrodku na prowincji w jednym, ważnym celu: są nim chrzciny wnuka. Jak można się spodziewać, spokój i pokojowa atmosfera to ostatnie, co tam się wydarzy.

1. Światłoczuła

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 93 minuty
  • Reżyser: Tadeusz Śliwa
  • Obsada: Matylda Giegżno, Ignacy Liss, Bartłomiej Deklewa

Niektórzy mogli zapomnieć już o tym filmie, ponieważ miał premierę na początku roku. Błąd! To najlepszy tytuł tego roku. Robert (Ignacy Liss) jest postacią, którą z wierzchu śmiało uznalibyśmy za chodzącą definicję "warszawki" - mieszkający w sporym, bogato wystrojonym i niezwykle pustym apartamencie, młody fotograf, który już zdążył wyrobić sobie renomę. W trakcie jednej z sesji jego uwagę przyciąga pewna dziewczyna, Agata (Matylda Giegżno). Jest wygadana, rezolutna, piękna, pełna charyzmy, ale także niewidoma. Młodzi poznają się, zakochują, a życie stawia przed nimi dylematy i wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć.

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
25.12.2025 17:19
Tagi: Polskie filmyTop
Najnowsze
16:17
Rick Riordan o serialu Percy Jackson i bogowie olimpijscy: ogromne ryzyko, ale było warto
Aktualizacja: 2025-12-25T16:17:00+01:00
13:12
Najbardziej oczekiwane premiery filmowe 2026. To będzie wielki rok
Aktualizacja: 2025-12-25T13:12:00+01:00
12:11
Nowa wersja kultowego fantasy wreszcie na Prime Video. Jaram się
Aktualizacja: 2025-12-25T12:11:00+01:00
11:21
Najgorszy polski film trafił na Prime Video. Oglądasz i potem oczu kąpiel
Aktualizacja: 2025-12-25T11:21:00+01:00
10:39
Kryminał, który trafił na listy najlepszych filmów 2025 roku, wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2025-12-25T10:39:00+01:00
9:03
Netflix, co się dzieje? Platforma dodała dzisiaj aż 3 głośne horrory
Aktualizacja: 2025-12-25T09:03:00+01:00
8:21
Gorący grudniowy weekend na HBO Max. Wchodzi gwarantowany polski hit
Aktualizacja: 2025-12-25T08:21:00+01:00
16:09
Debiut reżyserski Kate Winslet trafił na Netfliksa. Ja to kupuję
Aktualizacja: 2025-12-24T16:09:00+01:00
15:22
Oto Peaky Blinders od Netfliksa. Ależ to klimatycznie wygląda
Aktualizacja: 2025-12-24T15:22:00+01:00
14:31
Gdzie obejrzeć kultowe filmy świąteczne? To pozycje obowiązkowe
Aktualizacja: 2025-12-24T14:31:00+01:00
13:15
HBO Max na 2026 rok. Lista najgorętszych nowości serwisu
Aktualizacja: 2025-12-24T13:15:00+01:00
12:29
Chopin, Chopin od dziś w VOD. Nie wydacie ani grosza
Aktualizacja: 2025-12-24T12:29:00+01:00
12:03
Taco Hemingway wyprzedał trasę w kilka godzin. To rekord
Aktualizacja: 2025-12-24T12:03:00+01:00
11:19
Kiedy obejrzymy 2. sezon The Mighty Nein? Dobre wieści
Aktualizacja: 2025-12-24T11:19:00+01:00
10:15
Kolędy w TV w Wigilię i Boże Narodzenie 2025. Gdzie i o której oglądać?
Aktualizacja: 2025-12-24T10:15:00+01:00
9:49
Nowy Awatar usunięty z kinowych premier. Trafi do streamingu
Aktualizacja: 2025-12-24T09:49:12+01:00
9:01
O czym opowie Pluribus w 2. sezonie? Jedyna już nie taka jedyna
Aktualizacja: 2025-12-24T09:01:00+01:00
8:05
Netflix nie pozwala na nudę. Propozycje na długi weekend
Aktualizacja: 2025-12-24T08:05:00+01:00
7:15
Najlepsze komedie 2025 roku. Zwycięzca mógł być tylko jeden
Aktualizacja: 2025-12-24T07:15:00+01:00
20:11
Na Prime Video nowe sci-fi walczy z fantasy. Wygrywają widzowie
Aktualizacja: 2025-12-23T20:11:00+01:00
18:51
Netflix kasuje serial dla młodzieży. Ten akurat dało się oglądać
Aktualizacja: 2025-12-23T18:51:11+01:00
18:22
W Avatarze 3 zagrała wnuczka Charliego Chaplina. To świetna rola
Aktualizacja: 2025-12-23T18:22:00+01:00
16:11
Klasyk kina wojennego podbija HBO Max. Jest inny niż wszystko, co widziałeś
Aktualizacja: 2025-12-23T16:11:00+01:00
15:56
Avengers: Doomsday z pierwszym zwiastunem. Tak, on wraca
Aktualizacja: 2025-12-23T15:56:39+01:00
14:18
Disney+ pokazał nowości na styczeń 2026. Nie ma słabego ogniwa
Aktualizacja: 2025-12-23T14:18:15+01:00
13:30
Najlepsza komedia fantasy 2025 roku właśnie trafiła na VOD
Aktualizacja: 2025-12-23T13:30:16+01:00
12:57
HBO Max ujawnił najpopularniejsze filmy i seriale 2025 roku. Ja w szoku
Aktualizacja: 2025-12-23T12:57:45+01:00
10:47
Odyseja pod ostrzałem. Widzowie śmieją się z kostiumów
Aktualizacja: 2025-12-23T10:47:12+01:00
9:50
Widzowie kochają kryminał HBO Max. Dopiero teraz go odkryliście?
Aktualizacja: 2025-12-23T09:50:57+01:00
9:27
Thor powróci w Avengers: Doomsday. Marvelowi znów wyciekł zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-23T09:27:58+01:00
8:33
Netflix ujawnił czas trwania ostatnich odcinków Stranger Things. Grubo
Aktualizacja: 2025-12-23T08:33:36+01:00
18:33
Kiedy nowe odcinki thrillera To jej wina w SkyShowtime? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-12-22T18:33:00+01:00
17:17
O tych filmach świątecznych na pewno nie słyszeliście. To ukryte perełki
Aktualizacja: 2025-12-22T17:17:00+01:00
15:41
Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun
Aktualizacja: 2025-12-22T15:41:28+01:00
12:22
Widziałem fragment Odysei. Wbiła mnie w fotel
Aktualizacja: 2025-12-22T12:22:00+01:00
11:41
To była najlepsza postać Avatara 3. Została koszmarnie zmarnowana
Aktualizacja: 2025-12-22T11:41:00+01:00
11:02
Gdzie obejrzeć Psi Patrol? Sprawdzamy dostępność serialu i filmów
Aktualizacja: 2025-12-22T11:02:19+01:00
11:01
Taco Hemingway wyprzedał trasę. Fajnie, tylko dlaczego w przedsprzedaży?
Aktualizacja: 2025-12-22T11:01:05+01:00
10:20
Avatar 3 już przeszedł do historii. Tyle zarobił w weekend
Aktualizacja: 2025-12-22T10:20:15+01:00
10:06
Twórcy "Jedynej" nie kryją żalu. Google Earth zaspoilowało ich serial
Aktualizacja: 2025-12-22T10:06:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA