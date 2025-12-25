Najlepsze polskie filmy 2025 roku. Rok tak dobry, że mam ciarki

Ładowanie...

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na wielkim ekranie pojawiło się niemało udanych polskich produkcji. Wielki powrót do sal kinowych i dyskusji widzów zaliczył Wojciech Smarzowski, zaś zwycięzca festiwalu w Gdyni podbił serca widzów, gdy trafił do szerokiej dystrybucji. 2025 okazał się również rokiem przychylnym kontynuacjom znanych tytułów. Oto najlepsze polskie filmy tego roku.

REKLAMA

Najlepsze polskie filmy 2025 roku - TOP 11

REKLAMA

11. Pieprzyć Mickiewicza 2

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 102 minuty

Reżyser: Sara Bustamante-Drozdek

Obsada: Dawid Ogrodnik, Weronika Książkiewicz, Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska

W "dwójce" ponownie spotykamy się z licealną klasą IIIB, której wychowawcą jest niekonwencjonalny w swym podejściu Jan Sienkiewicz (Dawid Ogrodnik). To właśnie tam dołącza Korek (Karol Rot) - chłopak uzdolniony matematycznie, jednocześnie żyjący w swoim własnym świecie. Wskutek splotu różnych wydarzeń staje się on częścią męskiej paczki na czele z Dantem (Hugo Tarres), która próbuje ośmielić go i otworzyć na kontakty z dziewczynami. Jednocześnie sam lider grupy i jego dziewczyna Nel (Wiktoria Koprowska) borykają się ze swoimi problemami, dotyczącymi spędzenia pierwszej wspólnej nocy.

10. Trzy miłości

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Łukasz Grzegorzek

Obsada: Marta Nieradkiewicz, Marcin Czarnik, Mieszko Chomka

Polski thriller erotyczny dla wielu może brzmieć na pierwszy rzut oka odstraszająco, ale warto dać mu szansę. Bohaterką filmu jest Lena (Nieradkiewicz), świeżo rozwiedziona kobieta, która chce ułożyć sobie życie na nowo. Trafia w objęcia nowo poznanego mężczyzny, Kundla (Chomka) podczas gdy były mąż (Czarnik) nie może się pogodzić z odejściem.

9. 13 dni do wakacji

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 80 minut

Reżyser: Bartosz M. Kowalski

Obsada: Teodor Koziar, Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Julia Mika

Bartosz M. Kowalski już zdążył się zapisać złotymi zgłoskami w ostatnich latach polskiego kina dzięki temu, że miał odwagę i chęć, by przeszczepić do naszego kraju kino grozy. Coraz lepiej mu to idzie, a "13 dni do wakacji" również wygląda ciekawie - to produkcja o klimacie home invasion, opowiadająca o grupie nastolatków, którzy będą musieli się bronić przed tajemniczym mordercą.

8. Wujek Foliarz

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Michał Tylka

Obsada: Adam Woronowicz, Mikołaj Kubacki, Andrzej Grabowski

Kuba (Kubacki) uczestniczy w obowiązkowej terapii uzależnień, gdy zostaje porwany przez swojego ekscentrycznego wujka (Woronowicz) – fanatyka teorii spiskowych, wierzącego w bliski koniec świata. Mężczyzna, wraz ze swoją ekipą dziennikarzy kanału "Prawda TV" chce wciągnąć go w swój tajny plan udowodnienia, że wybory na burmistrza zostały sfałszowane. Chłopak początkowo jest bardzo sceptyczny wobec obsesji wujka, ale odkrywa, że wsi grozi prawdziwa katastrofa ekologiczna i decyduje się działać. Dodatkowo sytuację komplikuje jego dawna miłość, Gośka.

7. Franz Kafka

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 136 minut

Reżyser: Agnieszka Holland

Obsada: Idan Weiss, Peter Kurth, Jenovefa Bokova

Polski kandydat do Oscara za najlepszy film międzynarodowy, który ostatecznie nie zakwalifikował się na shortlistę. W reżyserskiej wizji Agnieszki Holland, Kafka to młody człowiek uwięziony w koszmarze biurokratycznej codzienności, syn despotycznego ojca uwikłany w kruche relacje z kobietami. Niezrozumiany, pełen lęków, uciekał w świat ironii, absurdu i wyobraźni, tworząc dzieła, które uczyniły go jednym z najwybitniejszych pisarzy XX wieku.

6. Druga Furioza

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 167 minut

Reżyser: Cyprian T. Olencki

Obsada: Mateusz Damięcki, Weronika Książkiewicz, Sebastian Stankiewicz, Łukasz Simlat

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden (szarżujący Mateusz Damięcki), przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji. Przez to zwraca na siebie uwagę zbyt wielu osób, by czuć się pewnie.

5. Dom dobry

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Wojciech Smarzowski

Obsada: Agata Turkot, Tomasz Schuchardt, Andrzej Konopka, Agata Kulesza

Gosia (Agata Turkot) to dziewczyna, która miała plany na przyszłość i zdolności do ich realizowania. Los sprawił, że musiała powrócić do rodzinnego domu i zająć się znerwicowaną oraz nadużywającą alkoholu matką (Agata Kulesza). W takiej przestrzeni rzecz jasna ciężko na jakikolwiek spokój czy rozwój własnego życia, w związku z czym dziewczyna angażuje się w relację z Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Oboje przenoszą się z internetu do prawdziwego życia i szybko zakochują się w sobie po uszy. Z biegiem czasu sygnały o przemocowej naturze mężczyzny zaczynają coraz mocniej dawać o sobie znać.

4. LARP. Miłość, trolle i inne questy

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Kordian Kądziela

Obsada: Filip Zaręba, Martyna Byczkowska, Andrzej Konopka, Bartłomiej Topa

Sergiusz (Filip Zaręba) to nastolatek uczęszczający do szkoły w małej miejscowości. Na wielu poziomach jest outsiderem - w szkole prześladuje go paczka z dziedzicem lokalnego imperium na czele, w domu jest tym dziwnym synem, którego urodziny organizowane są z opóźnieniem, a ojciec (Andrzej Konopka) jakby zatrzymał się w czasie. Sergiusz, na co dzień skryty i nieśmiały, pozwala sobie na więcej odwagi w trakcie LARP-ów z udziałem towarzyszy broni. Jak to bywa w historiach dzielnych wojów, komplikacje w życiu głównego bohatera powoduje kobieta - konkretnie Helena (Martyna Byczkowska), która dołącza do jego klasy.

3. Ministranci

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Piotr Domalewski

Obsada: Tomasz Schuchardt, Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Artur Paczesny

Filip (Tobiasz Wajda), Gucci (Bruno Błach-Baar), Kurczak (Mikołaj Juszczyk) i Mały Kurczak (Filip Juszczyk) to paczka kumpli, którzy chodzą do tej samej szkoły i trzymają się razem również poza nią. Jak nietrudno się domyślić po tytule, chłopaki są również młodymi żołnierzami Pana, czyli ministrantami. Przegrana w kościelnym turnieju zaczyna otwierać im oczy na otaczającą ich niesprawiedliwość. Aby spróbować zadośćuczynić pokrzywdzonym przez los sąsiadom, decydują się na radykalny ruch - zamontowanie w konfesjonale kamery, rejestrowanie spowiadających się tam ludzi i dostarczanie bezpośredniej pomocy. Szlachetna postawa z czasem okazuje się trudniejsza do uskutecznienia, niż któremukolwiek z chłopaków się wydawało.

2. Teściowie 3

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: Jakub Michalczuk

Obsada: Marcin Dorociński, Izabela Kuna, Adam Woronowicz, Maja Ostaszewska

Jakub Michalczuk, reżyser pierwszej części powrócił do kultowej serii i nie tylko utrzymał formę, ale dowiózł najlepszą część trylogii i jeden z najlepszych polskich filmów tego roku. Tym razem Wilkowie (Ostaszewska, Dorociński) i Chrapkowie (Woronowicz, Kuna) spotykają się w spokojnym ośrodku na prowincji w jednym, ważnym celu: są nim chrzciny wnuka. Jak można się spodziewać, spokój i pokojowa atmosfera to ostatnie, co tam się wydarzy.

1. Światłoczuła

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Tadeusz Śliwa

Obsada: Matylda Giegżno, Ignacy Liss, Bartłomiej Deklewa

Niektórzy mogli zapomnieć już o tym filmie, ponieważ miał premierę na początku roku. Błąd! To najlepszy tytuł tego roku. Robert (Ignacy Liss) jest postacią, którą z wierzchu śmiało uznalibyśmy za chodzącą definicję "warszawki" - mieszkający w sporym, bogato wystrojonym i niezwykle pustym apartamencie, młody fotograf, który już zdążył wyrobić sobie renomę. W trakcie jednej z sesji jego uwagę przyciąga pewna dziewczyna, Agata (Matylda Giegżno). Jest wygadana, rezolutna, piękna, pełna charyzmy, ale także niewidoma. Młodzi poznają się, zakochują, a życie stawia przed nimi dylematy i wyzwania, z którymi będą musieli się zmierzyć.

REKLAMA

Czytaj więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 25.12.2025 17:19

Ładowanie...