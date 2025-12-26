Logo
Obejrzałam najfajniejszy film świąteczny. Mogliście go przeoczyć

Tytuł najcieplejszego i najfajniejszego filmu świątecznego, który idealnie sprawdzi się na rodzinny seans, leci do filmu z biblioteki HBO Max. Przegapiłam go w zeszłym roku, ale nadrobiłam zaległości i wam też polecam - bardzo przyjemny seans.

Anna Bortniak
W 1972 r. na rynku wydawniczym ukazała się powieść Barbary Robinson o najgorszych dzieciach świata, które grają główne role w kościelnym przedstawieniu. Ciepła historia zainspirowała twórców, dzięki czemu od tamtej pory pojawiły sztuka teatralna, film telewizyjny z 1983 r. oraz najbardziej współczesny film fabularny z 2024 r. o tytule "Jasełka wszech czasów" w reżyserii Dallasa Jenkinsa. Po jego obejrzeniu zachodzę w głowę, jak to możliwe, że nikt wcześniej nie podjął się nakręcenia tej adaptacji - przecież to jest sukces murowany.

Jasełka wszech czasów - opinia o filmie świątecznym w HBO Max

Narratorką historii jest dorosła Beth (Lauren Graham). Opowiada ona swoją historię z dzieciństwa (w małą Beth wciela się Molly Belle Wright), w której główną rolę odegrały dzieciaki z rodziny Herdmanów z zuchwałą Imogen (Beatrice Schneider) na czele. Były one "najgorszymi dziećmi w historii świata". Wylicza wszystkie ich paskudne zachowania, do których należało kłamanie, palenie papierosów czy wzywania imienia Pana Boga nadaremno. Historia zaczyna się jednak w momencie, gdy Grace (Judy Greer), matka Beth, postanawia poprowadzić najważniejsze wydarzenie dla lokalnej i pobożnej społeczności, czyli jasełka.

Do tej pory zwykle było tak, że główne role, w tym rolę Maryi, były przydzielane rok po roku tym samym dzieciom snobistycznych rodziców. Wszystko jednak zmieniło się przez brata Beth, Charliego (Sebastian Billingsley-Rodriguez), który, chcąc zemścić się na Herdmanach, wywołał zupełnie odwrotny do zamierzonego efekt. Charlie, w odwecie za wszystkie ukradzione desery, postanowił okłamać Herdmanów, że w kościele rozdają słodycze. Wie bowiem, że dzieciakom do świątyni nie jest po drodze. Tymczasem Herdmanowie w poszukiwaniu deserów trafiają akurat na moment, gdy Grace rozdziela role na jasełka. Imogene, która nieoczekiwanie zaczyna interesować się aktorstwem, zaczyna naciskać, by role zostały inaczej obsadzone. Ona grałaby Maryję, jej bracie Józefa i Trzech Króli, a siostra - anioła.

Początkowo Grace nie jest przekonana do tego pomysłu. O mamę martwi się również Beth, ponieważ nie chce, żeby nieznośnie dzieci zepsuły jej reputację. Grace postanawia jednak dać im szansę. Jeszcze bardziej umacnia się w swojej decyzji, kiedy wraz z rodziną odwiedza dom Herdmanów i orientuje się, że dzieciaki są pozostawione same sobie. Uświadamia sobie to również Beth, która postanawia zaufać mamie i zrobić wszystko, by Herdmanowie nie zrezygnowali z przedstawienia.

"Jasełka wszech czasów" to ciepła produkcja, która pokazuje religijny aspekt Bożego Narodzenia w wyjątkowy sposób - nie pompatyczny ani poważny, ale taki, który naprawdę wzrusza i chwyta za serce. Bo Herdmanowie to dzieciaki, które nie miały styczności z religią i nie wiedzą, w kogo się wcielają na jasełkach. Zadają przez to pragmatyczne pytania, które mają przez to bardzo zabawny wydźwięk. Robią to w bardzo inteligentny sposób, a szczególnie Imogen, która pod maską twardzielki kryje wrażliwą osóbkę.

Obecnie powstaje wiele świątecznych komedii romantycznych i nie wszystkie z nich nadają się na seans w gronie rodziny. "Jasełka wszech czasów" jest dla odmiany błyskotliwym i inteligentnym tytułem, który można włączyć podczas świąt i dobrze się przy nim bawić wraz z całą rodziną. Piękna, ciepła i wzruszająca produkcja pokazuje, że czasem warto zadać sobie więcej pytań, by zrozumieć istotę rzeczy i otworzyć serca na tych, którzy czują się samotni i zagubieni. Doskonała propozycja na święta.

Anna Bortniak
26.12.2025 08:02
