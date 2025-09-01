REKLAMA
The Floor: kiedy nowy sezon? Będzie więcej odcinków

"The Floor", czyli hitowy teleturniej TVN-u, powraca z kolejnymi sezonami. Widzowie, który pokochali program od pierwszych odcinków, w najnowszej odsłonie będą mogli śledzić rywalizację uczestników jeszcze dłużej i kibicować tym, których wytypuje tytułowa "podłoga". Kiedy premiera?

Anna Bortniak
W maju 2025 roku na antenie TVN zadebiutował oparty na holenderskim formacie teleturniej "The Floor", który zachwycił widzów - serwis Wirtualne Media poinformował, że najwięcej osób zasiadło przed telewizorami w dniu premiery (było to nieco ponad 1 mln), drugiego dnia program obejrzało 999 tys. widzów, natomiast ostatni odcinek zobaczyło około 50 tys. fanów formatu.

Decyzja o 2. sezonie była zatem tylko kwestią czasu. W związku z tym w czerwcu, niedługo po finałowym odcinku, ogłoszono casting dla tych, którzy chcą zmierzyć się z innymi uczestnikami na tytułowej podłodze. Widzów czeka jednak spora niespodzianka związana z najnowszą odsłoną.

The Floor: kiedy premiera nowych odcinków w TVN?

TVN poinformował, że jesienią zostanie wyemitowany nie jeden, nie dwa, a aż trzy sezony hitowego teleturnieju. Oznacza to, że na antenie pokazanych zostanie aż 60 nowych odcinków i trzy finałowe rywalizacje o główną nagrodę. Epizody będą emitowane cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 20:55, a pierwszy z nich zadebiutuje 1 września. Odcinki pojawią się również w serwisach HBO Max i Player.

Głównym zadaniem uczestników "The Floor" jest zdobycie jak największej powierzchni tytułowej podłogi, pokonując przeciwników w kolejnych rundach. Aby tego dokonać, należy jak najszybciej nazwać obrazki, które pojawiają się na ekranie w ramach danej kategorii, by nie stracić miejsca na podłodze.

Podłoga składała się ze stu pól, a każde z nich zajmuje jeden uczestnik. Do pola danego gracza przypisana jest konkretna kategoria, w której uważa się on za eksperta. Kategorie są naprawdę różnorodne: od przekąsek i owoców, przez wędkarstwo i flagi, aż po zagranicznych aktorów oraz kamienie i minerały. Po każdej rozgrywce zwycięzca ma dwie opcje: albo walczyć z kolejnym przeciwnikiem w jego kategorii i mieć szansę powiększenia swojej powierzchni na podłodze, albo zrezygnować z pojedynku i zachować swoje dotychczasowe terytorium za cenę pozostania w programie.

The Floor: kto wygrał 1. sezon?

12 czerwca 2025 roku wyemitowano ostatni, 12. odcinek 1. sezonu programu "The Floor". Jerzy, po wygranej z Marceliną w kategorii Polscy wokaliści, wziął udział w ostaniej rozgrywce z Jakubem. Kategoria Języki świata polegała na udzieleniu odpowiedzi, w jakim języku zostało napisane słowo "dziękuję". Zwycięzcą finałowej konkurencji z przewagą 21 sekund okazał się być Jakub i to właśnie on zgarnął nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

01.09.2025
