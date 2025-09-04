REKLAMA
Spin-off The Office jest lepszy od oryginału? Nie ma wątpliwości

Nadszedł dzień, na który fani kultowego serialu komediowego czekali od dawna. Już dzisiaj w streamingu pojawi się spin-off amerykańskiego "The Office". Krytycy nie mają złudzeń. "The Paper" jest świetne. Ba! Wręcz przewyższa oryginał.

the paper office spin off co obejrzeć opinie
Ta sama ekipa, która dokumentowała absurdalną codzienność firmy Dunder Mifflin w amerykańskim "The Office", przenosi się do Toledo, aby sprawdzić, jak sobie radzi lokalna gazeta. Musi tam być zabawnie, bo przecież prasa umiera. Idealistyczny, acz niedoświadczony redaktor naczelny nie chce jednak przyjąć tego do wiadomości. Przy pomocy przypadkowych i niewykwalifikowanych wolontariuszy próbuje za wszelką cenę uratować The Truth Teller.

"The Paper" opiera się więc na tej samej formule co "The Office". Okazuje się jednak, że jest czymś więcej niż próbą odcinania kuponów od popularności kultowego workplace comedy. Zmierza bowiem własną ścieżką i robi to naprawdę dobrze. Tak przynajmniej wynika z pierwszych recenzji serialu, które wczoraj, dzień przed premierą ujrzały światło dzienne.

The Paper - opinie o spin-offie The Office

Rotten Tomatoes zebrało do tej pory 54 recenzji "The Paper". Z tego aż 85 proc. jest pozytywnych. To wynik lepszy niż oryginału. Amerykańskie "The Office" ogólnie ma bowiem 81 proc. pozytywnych recenzji. Oczywiście jego pojedyncze sezony są oceniane lepiej (nieraz mają nawet 100 proc.), ale zdarzają się też takie, które mają po 70-parę, a nawet 44 proc.

Z 1. sezonem "The Office" spin-off na pewno wygrywa. Premierowa odsłona oryginału ma tylko 71 proc. pozytywnych recenzji. "The Paper" przebija ten wynik aż o 14 proc. Nawet kiedy krytycy mają coś serialowi do zarzucenia, to zaznaczają, że nadrabia ciekawymi postaciami:

Serial pełen jest trafionych żartów o mediach cyfrowych, clickbaitach, zbieraniu danych i kondycji dziennikarstwa. To jednak nie wystarcza na 10 odcinków - to bohaterowie okazują się warci śledzenia przez wiele potencjalnych sezonów

- czytamy na United Press International.

Serial znajduje właściwą równowagę między spokojniejszym, skupionym na postaciach humorem a bardziej przerysowanymi gagami

- pisze krytyk Slant Magazine.

Zdarza się też, że krytycy piszą o świetlanej przyszłości serialu. I wcale nie jest to na wyrost. "The Paper" na dzień przed swoją premierą otrzymało zamówienie na 2. sezon. Platforma Peacock jest więc pewna swego - ma w rękach hit, który może ciągnąć przez wiele kolejnych odsłon.

Niestety, w Polsce na premierę "The Paper" musimy jeszcze zaczekać. Peacock nie jest w naszym kraju dostępne. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, kiedy spin-off "The Office" pojawi się, w którymś z funkcjonujących u nas serwisów.

