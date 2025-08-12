TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Sztuczna inteligencja popełniła błąd

Ładowanie...

Wprowadzenie fałszywej daty urodzenia, aby niepełnoletni użytkownicy mogli założyć konto na TikToku, niebawem stanie się niemożliwe. Na ten moment praktyka ta dotyczy Stanów Zjednoczonych i nie ma informacji na temat tego, czy i kiedy obejmie ona również polskich internautów. Wiadomo jednak, że z procedurą weryfikacji wieku zetknął się już popularny tiktoker, który niemal stracił swoje konto w związku z błędną oceną sztucznej inteligencji. Sytuacja ta może wzbudzić dyskusję na temat tego, czy metoda sprawdzania wieku nie powinna zostać lepiej przemyślana.

TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Pełnoletni youtuber mógł stracić swoje konto

Aby korzystać z TikToka, należy mieć ukończone 13 lat. Aplikacja oczywiście nie będzie już wierzyła na słowo użytkownikom, którzy wpiszą swoją datę urodzenia i ucieknie się do innych sposobów, by zweryfikować ich wiek. W związku z tym, że platforma nie potwierdziła, jak będzie to robić, można przypuszczać, że po części w tę procedurę zaangażowana jest sztuczna inteligencja. A - jak wiadomo - nawet ona nie jest nieomylna, o czym przekonał się youtuber KreekCraft.

Serwis How-to Geek przytoczył historię 28-letniego youtubera KreekCrafta, który poinformował, że jego konto, na którym zebrał 1 mln obserwujących i 10,5 mln polubień, niemal zostało usunięte. Wszystko z powodu tego, że sztuczna inteligencja uznała go za nieletniego i oceniła jego wiek na... 13 lat. Powodem takich wniosków mógł być fakt, że twórca publikuje treści skierowane do młodszych użytkowników. Według doniesień youtuber musiał przejść przez cały proces weryfikowania tożsamości, który obejmował przesłanie odpowiednich dokumentów i zdjęcia twarzy.

Co w przypadku, gdy jego konto zostały zablokowane? TikTok instruuje, w jaki sposób należy w takiej sytuacji postąpić. Na złożenie odwołania i pobranie danych użytkownicy mają 113 dni (lub 23, jeśli znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych). W ramach odwołania użytkownik musi potwierdzić swój wiek za pomocą dokumentu tożsamości i selfie lub selfie z dokumentem tożsamości, a także za pomocą karty kredytowej.

Użytkownik w wieku 13-17 lat może również poprosić rodzica lub opiekuna o potwierdzenie wieku za pomocą podania danych karty kredytowej i uiszczenia niewielkiej opłaty, która zostanie niedługo później zwrócona. Dodatkowo istnieje możliwość zrobienia sobie zdjęcia z rodzicem lub opiekunem. Jedna osoba dorosła musi trzymać kartkę papieru z: dowodem wieku dla TikToka, datą urodzenia i unikalnym kodem, który został wysłany podczas procesu odwoławczego.

W jaki sposób TikTok wykorzystuje dane użytkowników?

To pytanie z pewnością mogą sobie zadawać użytkownicy, którzy udostępniają platformie swój dokument tożsamości lub dane z karty kredytowej. W centrum pomocy TikToka widnieje informacja, że po zakończeniu procesu odwoławczego informacje są usuwane, jednak nie wszędzie:

Po zakończeniu procesu odwoławczego rozpoczniemy proces usuwania przesłanych informacji, w tym wszelkich selfie, zdjęć dowodu tożsamości i adresu e-mail (podanego, abyśmy mogli poinformować o wyniku odwołania). W niektórych jurysdykcjach, w których jest to wymagane przez prawo, możemy zachować informacje przekazane w odwołaniu do celów prawnych i zgodności z przepisami.

Jeśli odwołanie nie zostanie uznane, konto zostanie usunięte od 30 do 187 dni, a następnie platforma będzie się pozbywać danych. Co, jeśli odwołanie zostanie uznane? TikTok odpowiada:

Dopóki masz konto TikToku, będziemy przechowywać dane o Twojej dacie urodzenia, fakcie złożenia odwołania, sposobie złożenia odwołania i jego wyniku.

Nie będziemy przechowywać kopii dowodu tożsamości, jeśli została dostarczona, ale będziemy przechowywać dane związane z weryfikacją tożsamości przeprowadzoną przez naszego dostawcę usług. Na przykład: ile razy dokument tożsamości został zweryfikowany, jeśli pierwsze odwołanie nie zostało uznane, i kiedy nasz usługodawca przesłał nam wynik uwierzytelnienia.

Jeśli postanowisz usunąć swoje konto TikTok, wszystkie powyższe dane (wraz z pozostałymi danymi) zostaną przekazane do usunięcia.

Utworzymy dokumentację, aby śledzić stan i szczegóły odwołania. Zatrzymamy tę dokumentację na 90 dni, a następnie ją usuniemy.

Dostęp do danych mają usługodawcy TikToka, a platforma zapewnia, że informacje na temat tożsamosci nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.08.2025 16:19

