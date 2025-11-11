Wielki koncert Polska na TAK już dzisiaj. Gdzie go oglądać?
Już wkrótce w kalendarzu pojawi się jedna z najważniejszych dat w historii Polski. 11 listopada obchodzimy w naszym kraju Narodowy Dzień Niepodległości. W związku z tegorocznymi obchodami TVP zaplanowała uroczysty koncert. Kto na nim wystąpi i gdzie będzie można go obejrzeć?
Nadchodzący wtorek równa się prawdopodobnie najważniejszemu świętu dla polskich obywateli i obywatelek. Na 11 listopada 2025 roku przypada 107. rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Co roku w całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie - zarówno w formie lokalnej, jak i tej z udziałem organizacyjnym państwowych władz czy instytucji. Zwykle 11 listopada nadawca publiczny w postaci Telewizji Polskiej organizuje specjalny koncert z udziałem największych gwiazd krajowej sceny muzycznej. Nie inaczej jest w tym roku.
Koncert z okazji Dnia Niepodległości - gdzie obejrzeć?
Odbywający się w Lublinie koncert "Polska na TAK!" - bo taką nazwę nosi wydarzenie - jest zapowiadany jako wielki, muzyczny spektakl, który, zdaniem organizatorów, połączy pokolenia, style i dekady naszej historii, a także będzie będzie opowieścią o wolności, którą zaprezentują największe polskie gwiazdy w nowoczesnych aranżacjach i scenografii. Jako, że nadzór nad koncertem sprawuje publiczny nadawca, nie powinno nikogo zaskoczyć, że będzie ona dostępna do obejrzenia na kanałach Telewizji Polskiej. Transmisja rozpocznie 11 listopada o godz. 17:35 w TVP1. Dla tych, którzy nie mają możliwości zobaczenia koncertu w telewizji, istnieje opcja online - od tej samej godziny wydarzenie będzie transmitowane również na TVP VOD.
Retransmisja nastąpi na antenie radiowej Jedynki o godz. 20:00. Jeśli ktoś planuje wybrać się na wydarzenie osobiście, nie poniesie żadnych opłat - wstęp jest wolny.
Polska na TAK! - kto wystąpi na koncercie TVP?
Jak to z doniosłymi koncertami bywa, często skupiają one wielu artystów z różnych stron sceny muzycznej, którzy swoimi występami uświetniają obchody najważniejszego polskiego święta. W tym roku nie brakuje zarówno uznanych nazwisk, jak i świeżych twarzy polskiej muzyki. Koncert poprowadzą Łukasz Nowicki oraz Davina Reeves.
Na lubelskiej scenie koncertu "Polska na TAK!" zobaczymy następujących wykonawców:
- Kacperczyk
- Piotr Kupicha
- SARSA
- Waluś Kraksa Kryzys
- O.S.T.R.
- Maciej Musiałowski
- Daria ze Śląska
- Natalia Nykiel
- Reni Jusis
- Alicja Szemplińska
- Igor Herbut
- Zalia
- Eldo
- Gracjana Górka
- Natalia Kukulska
- Wiktor Dyduła
- Mery Spolsky
- Grubson
- Kayah
Organizatorami akcji i koncertu „Polska na TAK!” są Telewizja Polska i Polskie Radio. Koncert odbywa się pod honorowym patronatem Miasta Lublin.
Czytaj więcej:
główne zdjęcie: materiały prasowe Telewizji Polskiej