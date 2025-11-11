Wielki koncert Polska na TAK już dzisiaj. Gdzie go oglądać?

Ładowanie...

Nadchodzący wtorek równa się prawdopodobnie najważniejszemu świętu dla polskich obywateli i obywatelek. Na 11 listopada 2025 roku przypada 107. rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Co roku w całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie - zarówno w formie lokalnej, jak i tej z udziałem organizacyjnym państwowych władz czy instytucji. Zwykle 11 listopada nadawca publiczny w postaci Telewizji Polskiej organizuje specjalny koncert z udziałem największych gwiazd krajowej sceny muzycznej. Nie inaczej jest w tym roku.

Koncert z okazji Dnia Niepodległości - gdzie obejrzeć?

Odbywający się w Lublinie koncert "Polska na TAK!" - bo taką nazwę nosi wydarzenie - jest zapowiadany jako wielki, muzyczny spektakl, który, zdaniem organizatorów, połączy pokolenia, style i dekady naszej historii, a także będzie będzie opowieścią o wolności, którą zaprezentują największe polskie gwiazdy w nowoczesnych aranżacjach i scenografii. Jako, że nadzór nad koncertem sprawuje publiczny nadawca, nie powinno nikogo zaskoczyć, że będzie ona dostępna do obejrzenia na kanałach Telewizji Polskiej. Transmisja rozpocznie 11 listopada o godz. 17:35 w TVP1. Dla tych, którzy nie mają możliwości zobaczenia koncertu w telewizji, istnieje opcja online - od tej samej godziny wydarzenie będzie transmitowane również na TVP VOD.

Retransmisja nastąpi na antenie radiowej Jedynki o godz. 20:00. Jeśli ktoś planuje wybrać się na wydarzenie osobiście, nie poniesie żadnych opłat - wstęp jest wolny.

Polska na TAK! - kto wystąpi na koncercie TVP?

Jak to z doniosłymi koncertami bywa, często skupiają one wielu artystów z różnych stron sceny muzycznej, którzy swoimi występami uświetniają obchody najważniejszego polskiego święta. W tym roku nie brakuje zarówno uznanych nazwisk, jak i świeżych twarzy polskiej muzyki. Koncert poprowadzą Łukasz Nowicki oraz Davina Reeves.

Na lubelskiej scenie koncertu "Polska na TAK!" zobaczymy następujących wykonawców:

Kacperczyk

Piotr Kupicha

SARSA

Waluś Kraksa Kryzys

O.S.T.R.

Maciej Musiałowski

Daria ze Śląska

Natalia Nykiel

Reni Jusis

Alicja Szemplińska

Igor Herbut

Zalia

Eldo

Gracjana Górka

Natalia Kukulska

Wiktor Dyduła

Mery Spolsky

Grubson

Kayah

Organizatorami akcji i koncertu „Polska na TAK!” są Telewizja Polska i Polskie Radio. Koncert odbywa się pod honorowym patronatem Miasta Lublin.

