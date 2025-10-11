REKLAMA
Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do studia z mamą

Polsat ujawnił przedpremierowy fragment 2. odcinka "Randki w ciemno", w którym doszło do zaskakującej sytuacji - jeden z uczestników przyszedł do programu razem ze swoją mamą.

Anna Bortniak
randka w ciemno zbigniew przyszedl z mama
Program "Randka w ciemno" jest jednym z najpopularniejszych telewizyjnych formatów, który podbił serca polskich telewidzów. Emitowany w latach 1992-2005 tytuł był wówczas okazją dla singli i singielek do znalezienia swojej drugiej połówki.

W minionym tygodniu, 4 października, zadebiutował 1. odcinek odświeżonej odsłony. Zainteresowanie widzów było ogromne - Press.pl podał, że premierowy epizod reaktywowanego formatu randkowego oglądało średnio 527 tys. widzów. Jest to dla programu dobry znak, biorąc pod uwagę, że "Randka w ciemno" nie miała trafić na główną antenę.

W poprzednim odcinku miłości szukała 40-letnia rolniczka Monika z Konina oraz 29-letni handlowiec Michał z Gdańska. Polsat ujawnił natomiast, że w kolejnym epizodzie jednym z uczestników będzie 38-letni Zbigniew, który pojawił się w studio z osobliwą towarzyszką.

Uczestnik Randki w ciemno przyszedł do programu z mamą

Polsat poinformował, że w 2. odcinku "Randki w ciemno", który zadebiutuje na antenie w przyszłą sobotę, 11 października, pojawi się 38-letni urzędnik Zbigniew. Kiedy nie pracuje w biurze, można spotkać go na parkiecie.

Myślę, że miłość jest dla mnie jak tango. A tango to jest taniec, który tańczę już bardzo
długo, bo około 10 lat.

- wyznał Zbigniew.

W odpowiedzi na kolejne pytanie Piotra Gąsowskiego, prowadzącego program, wspomniał, że na widowni kibicuje mu mama - Stanisława:

Cieszę się, że jest razem ze mną. Bardzo mnie wspiera.

Pani Stanisława zapewniła, że nie ingeruje w jego życie uczuciowe i nie sugeruje mu wyboru żadnej z partnerek. Podkreśliła, że jej syn wie, czego pragnie.

2. odcinek "Randki w ciemno" zostanie wyemitowany w sobotę, 11 października o godzinie 16:30 w telewizji Polsat. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień w następujących dniach:

  • 3. odcinek - 18 października
  • 4. odcinek - 25 października
  • 5. odcinek - 1 listopada
  • 6. odcinek - 8 listopada
  • 7. odcinek - 15 listopada
  • 8. odcinek - 22 listopada
  • 9. odcinek - 29 listopada
  • 10. odcinek - 6 grudnia
  • 11. odcinek - 13 grudnia
  • 12. odcinek - 20 grudnia
11.10.2025 16:15
