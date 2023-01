Nowy prezes TVP staje w obronie słuchaczy disco polo, a ja się z nim zgadzam

Raczej nikogo nie dziwi, że następca Jacka Kurskiego na fotelu prezesa TVP - Mateusz Matyszkowicz - broni decyzji PiS o zwiększeniu finansowania mediów publicznych i prosi Polaków o wsparcie. W wywiadzie z Tomaszem Sakiewiczem przypomniał, że kraje zachodnie (np. Niemcy) wydają na media publiczne znacznie więcej pieniędzy. Podkreślił, że jedynie w najsłabszych państwach w Europie telewizja publiczna nie jest wspierana, bo rynek rozkradają „lokalni oligarchowie”. Co więcej, jego zdaniem w obecnej sytuacji geopolitycznej destabilizowanie TVP jest wbrew polskiej racji stanu.



Matyszkowicz nie omieszkał odnieść się do zarzutów Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry po krytykowanym „Sylwestrze Marzeń”. Zaznaczył, że sam nie jest politykiem, a tarcia w koalicjach są czymś naturalnym - przekonywał, że jego zadaniem jest zagwarantowanie równego dostępu dla wszystkich i posłowie Solidarniej, wbrew pogłoskom, nie są i nie będą w żaden sposób dyskryminowani. Przypomnę, że wielu polityków SP atakowało Sylwestra za rzekomą „homopropagandę”. Jak powiedział sam Ziobro: „jeśli promocja LGBT na sylwestrowym koncercie TVP była zaplanowana przez stację, to ci, którzy uznali to za skandal, mają rację”.