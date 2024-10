Za oglądanie filmów online płacimy absurdalnie dużo. A może być jeszcze drożej

Wyjście do kina do najtańszych nie należy. To wiadomo od dawna. Powoli staje się jednak bardziej budżetową opcją od wypożyczania filmów na VOD, za dostęp do których musimy uiścić dodatkową opłatę. Szczególnie, gdy mówimy o nowościach, które tyle, co weszły do dystrybucji cyfrowej. Żeby je obejrzeć, trzeba w Polsce zapłacić nawet więcej niż za bilet na seans w formacie IMAX.



Cykl życia filmów zawsze wygląda tak samo i kończy się w streamingu, gdzie możemy je obejrzeć w ramach opłacanych subskrypcji danych platform. Zanim jednak to się dzieje, kinowe tytuły lądują w dystrybucji PVOD, czyli za dodatkową opłatą możemy je wypożyczyć, albo - jeszcze wcześniej - wykupić do nich dostęp. Ostatnio pojawiła się taka możliwość z "Obcym: Romulusem" i "Dzikim robotem" (tego akurat w Polsce jeszcze na telewizorach nie obejrzymy). Wiecie, ile kosztują do nich dostępy?