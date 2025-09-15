Wojenny serial CANAL+ powstał w oparciu o komiks. To nowość serwisu
W CANAL+ zadebiutuje produkcja dla fanów produkcji wojennych, która została oparta na motywach francuskiego komiksu. Serial osadzony w realiach I wojny światowej będzie łączył nie tylko elementy dramatu wojennego, ale również historię miłosną z akcentami science fiction.
Biblioteka CANAL+ pęka w szwach od produkcji wojennych i historycznych. W kolekcji serwisu oprócz polskich cenionych produkcji, takich jak "Biała odwaga", "Kos", "Powstaniec 1863" czy "Miasto 44", znalazły się również zagraniczne tytuły, wśród nich "303. Bitwa o Anglię", "Bitwa o Atlantyk", "Civil War" czy "20 dni w Mariupolu". Niebawem dołączy do nich również interesujący serial, który został oparty o francuski komiks i jest prawdziwą mieszkanką gatunkową.
Wartownicy to nowy serial wojenny CANAL+. Kiedy premiera?
Serial "Wartownicy" to nowa produkcja CANAL+ przedstawiająca alternatywną historię I wojny światowej. Charakteryzuje się przy tym retrofuturystyczną estetyką i nadprzyrodzonymi rozwiązaniami fabularnymi, które wzbogacają tę oryginalną mieszankę gatunkową. "Wartownicy" to bowiem nie tylko dramat wojenny, ale również historia miłosna i opowieść z elementami science fiction.
Bohaterem serialu jest Gabriel, żołnierz, który ucierpiał podczas jednego ze starć w I wojnie światowej. Podczas gdy jego rodzina zostaje poinformowana, że mężczyzna nie żyje, Gabriel w rzeczywistości zostaje poddany ściśle tajnemu eksperymentowi. Polega on na tym, że naukowcy wstrzykują mu serum, które daje mu nadludzką siłę, szybkość i odporność. W ten sposób Gabriel staje się jednym z członków elitarnej jednostki składającej się z żołnierzy o ponadprzeciętnych umiejętnościach. Z biegiem czasu mężczyzna odkrywa jednak przerażająca prawdę, która może odmienić losy wielkiej wojny.
"Wartownicy" to dramat wojenny, który łączy wiele różnych wątków. Jednym z nich jest wątek romantyczny, ponieważ żona Gabriela nie wierzy w śmierć męża i postanawia go odnaleźć. W międzyczasie widzowie mogą również natrafić na elementy fantastyczne, a także widowiskowe sceny batalistyczne, a nawet akcenty science fiction. Najnowsza produkcja CANAL+ to coś, co wyróżnia się na tle innych produkcji wojennych i będzie cennych tytułem w bibliotece serwisu.
To była świetna okazja, by wyprodukować serial gatunkowy, ale osadzony w kulturze francuskiej. W tej serii komiksów graficznych znalazły się elementy, które były dla nas bardzo interesujące, w tym połączenie realiów wojennych z akcentem science fiction. Mamy tu opowieść o ulepszonych żołnierzach, historię szpiegowską oraz scenerię Paryża. Jest też bardzo silny wątek miłosny między Gabrielem a jego żoną. Jest tu pewien blask, światło oraz styl i estetyka, które są wyjątkowe
- skomentowała Delphine Clot, współproducentka serialu.
Za historię i scenariusz odpowiadają Guillaume Lemans, Xabi Molia oraz Raphaëlle Richet. Serial oparty jest na motywach francuskiego komiksu autorstwa Xaviera Dorisona i Enrique Breccii. Za reżyserię odpowiadają Thierry Poiraud i Edouard Salier.
Premiera serialu "Wartownicy" 29 września w serwisie streamingowym CANAL+.
